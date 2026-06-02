Gotham TV Awards 2026: Ποιες σειρές και ερμηνείες ξεχώρισαν στα φετινά βραβεία – Η λίστα με τους νικητές

Η τρίτη ετήσια τελετή απονομής των Gotham Television Awards είναι γεγονός, με πολλές παραγωγές της τηλεόρασης και του streaming να μοιράζονται τις διακρίσεις.
Η τελετή πραγματοποιήθεκε το βράδυ της Δευτέρας (1/6) στη Νέα Υόρκη, με τη σειρά «DTF St. Louis» του HBO Max να αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς συγκέντρωσε δύο βραβεία, αυτό της Καλύτερης Μίνι Σειράς ή Σειράς Ανθολογίας, αλλά και του Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του Ντέιβιντ Χάρμπουρ.
Στις κορυφαίες κατηγορίες, το «Pluribus» του Apple TV+, με δημιουργό τον Vince Gilligan και πρωταγωνίστρια τη Rhea Seehorn, αναδείχτηκε Καλύτερη Νέα Δραματική Σειρά, ενώ στην κατηγορία της κωμωδίας το «I Love LA» του HBO Max, με δημιουργό και πρωταγωνίστρια τη Rachel Sennott, κατέκτησε το αντίστοιχο βραβείο.
Συνολικά, τα Gotham TV Awards 2026 βράβευσαν τις κορυφαίες νέες τηλεοπτικές παραγωγές και ερμηνείες της χρονιάς, με το HBO Max να αναδεικνύεται μεγάλος νικητής, συγκεντρώνοντας πέντε διακρίσεις.
Ακολούθησε το Netflix με τρία βραβεία, παρά το γεγονός ότι είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες, ενώ το Hulu ήταν η μόνη άλλη πλατφόρμα με πάνω από μία νίκη.
Στις ερμηνείες, η Chase Infiniti απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Α’ Ερμηνείας σε Δραματική Σειρά για το «The Testaments» του Hulu, ενώ ο Babou Ceesay βραβεύτηκε για τη Β’ Ερμηνεία στη δραματική σειρά «Alien: Earth».
Στα τιμητικά βραβεία, η Κλερ Ντέινς έλαβε το Βραβείο Τιμητικής Ερμηνείας (Performer Tribute), η Κέρι Ουάσινγκτον το Βραβείο Προβολής (Spotlight Tribute) και η Μισέλ Φάιφερ το Βραβείο Θρύλου (Legend Tribute).
Οι Ματ και Ρος Ντάφερ τιμήθηκαν με το Βραβείο Οραματιστή (Visionary Tribute) για το «Stranger Things», ενώ το καστ του «Love Story: JFK Jr. and Carolyn Bessette» απέσπασε το Βραβείο Συνόλου (Ensemble Tribute).
