Ντορέττα Παπαδημητρίου: Εμφανίστηκε σε πάρτι στο Χόλιγουντ με… πιτζάμες και σαγιονάρες! (Video)

Το «παρών» σε πάρτι στο Χόλιγουντ έδωσε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, ωστόσο, κατέληξε να εμφανίζεται σε αυτό… με πιτζάμες και σαγιονάρες!

Εξηγώντας τι συνέβη μέσα από ένα βίντεο στα social media, η ηθοποιός τόνισε ότι αρχικά εμφανίστηκε με μια εξαίσια δημιουργία του Στέλιου Κουδουνάρη στο πάρτι. Ωστόσο, λίγο αργότερα, αναγκάστηκε να επιστρέψει, με άλλη… αμφίεση!

Όπως διηγήθηκε, αφού διασκέδασε στο πάρτι και αποφάσισε να φύγει φορώντας το κομψό φόρεμά της, επέστρεψε στο ξενοδοχείο όπου συνειδητοποίησε ότι έλειπε το ένα κομποσκοίνι που έχει πάντα μαζί της. Τότε, χωρίς να πτοηθεί από το γεγονός ότι πλέον φορούσε τις πιτζάμες της, η Ντορέττα Παπαδημητρίου επέστρεψε στο πάρτι ψάχνωντας ανάμεσα στους παρευρισκομένους το κομποσκοίνι της το οποίο και βρήκε, εν τέλει!

«Είχε ένα πάρτι εδώ στο φεστιβάλ του ελληνικού κινηματογράφου στο Λος Άντζελες και σε αυτό το πάρτι ήταν όλοι του φεστιβάλ, Χόλιγουντ, red carpert, ντυθήκαμε καλά… Ανέβασα και ένα post με τρομερό ρούχο του Στέλιου Κουδουνάρη. Πήγαμε σε αυτό το πάρτι, τι ωραία, κάναμε τις γνωριμίες μας, μιλήσαμε με κόσμο το φεστιβάλ, πολύ ωραία…

Εγώ, λοιπόν, έχω δύο κομποσκοίνια τα οποία τα φοράω πάντα και αν δεν τα φοράω, τα έχω μαζί μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έχω κάπου κοντά μου ή πάνω μου. Εχθές, λοιπόν, τα είχα βγάλει από το χέρι μου γιατί είχα ντυθεί και πιο καλά και τα είχα μέσα στο τσαντάκι που είχα μαζί μου. Πάμε στο πάρτι… Τι ωραία περνάμε… Εγώ ήμουν κατευθείαν και από την πτήση, ψιλο-τζετλαγκαρισμένη….

Ανεβαίνω στο δωμάτιο κατά τις 11, κατάκοπη, για να κοιμηθώ επιτέλους και ανοίγω το τσαντάκι μου για να βάλω τα κομποσκοίνια στο χέρι μου και λείπει το ένα, δεν είναι μέσα στο τσαντάκι μου. Έχω γδυθεί εγώ εντωμεταξύ, έχω βάλει πιτζάμες και σαγιονάρες. Με το που βλέπω ότι λείπει το ένα μου κομποσκοίνι, φεύγω όπως είμαι με την πιτζάμα και ανεβαίνω πάλι στο rooftop που ήταν το πάρτι, για να ψάξω να βρω το κομποσκοίνι μου.

Οπότε φεύγω από το rooftop υπερπαραγωγή και πέντε λεπτά μετά γυρνάω στο rooftop με πιτζάμα και σαγιονάρα και ψάχνω στο πάτωμα να βρω το κομποσκοίνι μου, ανάμεσα σε πόδια που χορεύουν και πάρα πολλούς ανθρώπους που ήταν εκεί.

Χόλιγουντ ξεχόλιγουντ, αν δεν έβρισκα το κομποσκοίνι μου, θα είχα πάθει “λαλά” και φυσικά, ευτυχώς, το βρήκα κάτω από κάτι πόδια. Έσπρωξα κάτι κυρίες, τα πόδια τους… Δεν με ένοιαζε και καθόλου εκείνη τη στιγμή. Το μόνο που με ένοιαζε ήταν να βρω το κομποσκοίνι μου. Κάπως έτσι το ζήσαμε. Ωραίο; Πώς γίνεται πάντα και μου συμβαίνουν εμένα όλα αυτά;» είπε χαρακτηριστικά.

Πριν από την εμφάνιση με πιτζάμες, πάντως, είχε προηγηθεί η εμφάνιση της Ντορέττας Παπαδημητρίου στο πάρτι, με την παρακάτω δημιουργία του Στέλιου Κουδουνάρη.

Διαβάστε επίσης:

Σωκράτης Αλαφούζος: «Έφυγα από μια χρεωκοπημένη χώρα και πήγα στην Αμερική – Κατάφερα πράγματα που δεν φανταζόμουν» (Video)

Έρχεται «φορτωμένο» Σάββατο για Κάρολο και Καμίλα – Από τον γάμο του Πίτερ Φίλιπς, σε διάσημη ιπποδρομία

Αννούλα Βασιλείου για Μανώλη Αγγελόπουλο: «Με έβαζε στο πορτμπαγκάζ για να πάει στο σπίτι – H μάνα του δεν με συμπάθησε ποτέ» (Video)



