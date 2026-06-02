Maestro: Ένας μικρός επίλογος στη σειρά γράφτηκε πριν από λίγες ώρες – Τα γυρίσματα συνεχίζονται…

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης αλλά και χαράς ολοκληρώθηκε πριν από μερικές ώρες ένα «κεφάλαιο» στον τελευταίο κύκλο της σειράς «Maestro» του Mega και του Netflix.

«Έπεσαν» οι τίτλοι τέλους, έπειτα από πέντε χρόνια γυρισμάτων, στην ιστορία της Χαρούλας και του Δημοσθένη που δημιούργησε στον πλοκή της σειράς ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και ενσάρκωσαν η Χάρις Αλεξίου και ο Κώστας Μπερικόπουλος.

Ήταν επίσης τα τελευταία γυρίσματα στο σπίτι της οικογένειας του δημάρχου, το οποίο ως μέρος κτιριακού συμπλέγματος αυτόνομων κατοικιών βρίσκεται εντός κτήματος που διατίθεται για εκδηλώσεις στην περιοχή Σιντερίνα στις παρυφές του εθνικού δρυμού Σουνίου.

Τα γυρίσματα ωστόσο συνεχίζονται και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Χριστόφορου Παπακαλιάτη έχουν μπροστά του ακόμα δύο μήνες ως το τελικό «wrap».

