ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 14:46
02.06.2026 12:26

ΕΡΤ: Σοβαρή επένδυση σε ινφλουένσερς και σόσιαλ μίντια με αφορμή το Μουντιάλ

Δυναμική επενδυτική κίνηση, στο μεταβαλλόμενο οικοσύστημα των μίντια και την πολυμορφική πληροφορία με την εμπλοκή και αξιοποίηση ινφλουένσερς για την ανάδειξη περιεχομένου του Μουντιάλ και διείσδυση του σε όλο και περισσότερα κοινά, κάνει η ΕΡΤ στοχεύοντας ταυτόχρονα σε πολυκαναλική προσέλκυση διαφημίσεων.

Η σπουδαιότητα με την οποία αντιμετωπίζει την πρόκληση του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου η ΕΡΤ, ως επίσημος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, αντικατοπτρίζεται στην απόφαση του ΔΣ της εταιρείας να επενδύσει, για πρώτη φορά στα χρονικά της, σε εταιρεία Επικοινωνίας για  κύκλο εκπομπών και πακέτου αναρτήσεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Η ΕΡΤ επενδύει σχεδόν 600.000 ευρώ στην σειρά «Mundial 2026 – Social First Event» 15 εκπομπών και 8.000 αναρτήσεων στα σόσιαλ μίντια. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως η επένδυση ανα εκπομπή (διάρκειας το πολύ 20λεπτών καθεμία) συνδυαστικά με ποσταρίσματα αγγίζει τα 40.000 ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία αναρτημένα στη Διαύγεια.

Υποστηρίζεται, από το Ραδιομέγαρο, πως το περιεχόμενο των εκπομπών από ινφλουένσερς θα κατευθυνθεί κυρίως σε κανάλι της ΕΡΤ στο YouTube και το υλικό τους θα διαμοιραστεί σε Instagram, TikTok και Facebook.

