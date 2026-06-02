Το διεθνούς φήμης ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters κυκλοφόρησε το πρώτο του ντοκιμαντέρ, με το οποίο στοχεύει να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στον γραπτό λόγο και το οπτικοακουστικό περιεχόμενο.

Να καταφέρει με άλλα λόγια σύγκλιση ανάμεσα στις έρευνες του προϊόντα δημοσιογραφικών κειμένων και την βιντεοδημοσιογραφία που αξιοποιεί.

Το ντοκιμαντέρ «Θάνατος στο Νταρφούρ» («Death in Darfur»), διαθέσιμο στον ιστότοπο του Πρακτορείου και στο κανάλι του στο YouTube, διάρκειας σχεδόν 29 λεπτών αποτελεί ανασύνθεση της σφαγής – ορατής ακόμα και από το διάστημα – στην πόλη Αλ Φασίρ του Σουδάν, τελευταίο προπύργιο των Σουδανικών Ενόπλων Δυνάμεων, χρησιμοποιώντας πλάνα που κατέγραψαν οι ένοπλοι παραστρατιωτικοί- μέλη των Δυνάμεων ταχείας Υποστήριξης (Rapid Support Forces-RSF) οι οποίοι πυροβολούσαν και σκότωναν εν ψυχρώ άμαχους. Αποτελεί πύκνωση τριών ημερών τρόμου από βίντεο που ανάρτησαν οι παραστρατιωτικοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας να απολαμβάνουν αυτό που έκαναν.

Από τα βίντεο που ανάρτησαν οι παραστρατιωτικοί, συγγενείς και επιζώντες θυμάτων του μακελειού μπόρεσαν να εντοπίσουν και να αναγνωρίσουν τους ανθρώπους τους.

Το Reuters στοχεύει στη δημιουργία περισσότερων ερευνών βασισμένων σε βίντεο, για να βοηθήσει στην προσέγγιση κοινού που ενδιαφέρεται λιγότερο για το κείμενο.

Στο πρόσφατο παρελθόν το Ειδησεογραφικό Πρακτορείο ενέταξε στο δυναμικό του την Σουζάν Φανχούμισεν ως υπεύθυνη ερευνητικών ντοκιμαντέρ και την Σάρα Κάλαν ως την πρώτη συντάκτρια οπτικών ερευνών.

Αν κάτι διακρίνει το Reuters είναι οι δυναμικές έρευνες του με γραφικά που αναδεικνύουν τα στοιχεία τους και σε συνδυασμό με διαδρατικούς πίνακες δεδομένων αναρτημένες στην ιστοσελίδα του. Παράλληλα έχει μια απέραντη ταινιοθήκη με ανεπανάληπτο οπτικοακουτικό υλικό. «Η ιδέα είναι ότι θέλουν να συγκεράσουμε τους δύο αυτούς τομείς» εξήγησε στο Press Gazette η Φανούμισεν ώστε ο ειδησεογραφικός οργανισμός να δώσει έναν νέο προϊόν.

Ενδεχομένως μέχρι τώρα τα άρθρα του Reuters που κατά βάση στηρίζοντας στο δημοσιογραφικό κείμενο να εμπειριείχαν βίντεο μικρής διάρκειας, αλλά δεν αποτελούσαν μέρος της κεντρικής ιδέας σε μια έρευνα ή δεν ήταν μέρος της εξ αρχής. Αυτή είναι η νέα πρόκληση του Reuters.

Το ντοκιμαντέρ «Θάνατοι στο Νταρφούρ» άρχισε αφότου μια ομάδα του Reuters ήταν μεταξύ των πρώτων που βρέθηκαν στους καταυλισμούς προσφύγων στο γειτονικό Τσαντ τον Οκτώβριο του 2025, έπειτα από τις θηριωδίες στο Αλ Φασιρ. Στο αρχικό πλάνο δεν ήταν η παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ. Αντιλήφθηκαν όμως τι υλικό υπήρχε και αξιοποίησαν την ευκαιρία που τους παρουσιάστηκε.

Για το ντοκιμαντέρ το Reuters συνεργάστηκε με την οργάνωση Sudan Witness που είχε συγκεντρώσει υλικό αλλά και με την ομάδα του Reuters Arabic που συνέβαλε στην επαλήθευση και τη μετάφραση του περιεχομένου.

Η Φανχούμισεν ευελπιστεί ότι η δύναμη κρούσης του Reuters, που αριθμεί 2.600 δημοσιογράφους σε όλο τον κόσμο, θα αρχίσει να εντοπίζει με τον ίδιο τρόπο ευκαιρίες σε τομείς όπου διαθέτει αποκλειστική πρόσβαση ή ιδιαίτερη τοπική γνώση. Ήδη το νέο τμήμα έχει δεχθεί και επεξεργάζεται τέσσερις νέες προτάσεις.

Το ντοκιμαντέρ παρότι υπάρχει στο σάιτ του Reuters, είναι προσβάσιμο και στο κανάλι του στο YouTube κίνηση με την οποία επιχειρείται να επανασυστηθεί διότι το κανάλι του Ρόιτερς στην πλατφόρμα επικεντρώνεται ως τώρα στα έκτακτα γεγονότα και οι άνθρωποι του Πρακτορείου θέλουν να καταστήσουν σαφές πλέον αποτελεί το μέρος στο οποίο θα μπορούν να «συναντήσουν» τέτοιο περιεχόμενοι νέοι- ιδίως ηλικιακά- αναγνώστες του ειδησεογραφικού οργανισμού. Πάντως η διάχυση υλικού από το πρώτο ντοκιμαντέρ της τυπολογίας στα σόσιαλ μίντια είχε απήχηση. Ένα τρειλεράκι του «Θάνατοι στο Νταρφούρ» στο TikTok είχε πάνω απο έξι εκατομμύρια προβολές στην συγκεκριμένη πλατφόρμα.

«Ένα πράγμα που με εντυπωσίασε με αυτό το ντοκιμαντέρ ήταν ότι δεν είχαμε ξαναδεί πόσο άσχημα φαινόταν τα πράγματα στο Σουδάν με τόσο συγκλονιστικό τρόπο. Πρόκειται για μια ιστορία που ήταν αόρατη στον κόσμο και το ντοκιμαντέρ μας έδειξε στην πραγματικότητα, κάτι που έλειπε», είπε η Λίλα ντε Κέτσερ, εκτελεστική παραγωγός του τμήματος podcast του Reuters.

