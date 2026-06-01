Σκάι: Viral… ξανά η μαύρη γάτα του σταθμού (Video)

Έκλεψε ξανά την παράσταση η μαύρη γάτα του ΣΚΑΪ, που εμφανίστηκε στο πλάνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Live You» το πρωί της Δευτέρας.

Το χαριτωμένο τετράποδο, ενώ η εκπομπή ήταν στον «αέρα» εμφανίστηκε, και με άνεση και νάζι πήρε τη θέση της μπροστά στην κάμερα.

Είναι γνωστό άλλωστε ότι στο στούντιο του ΣΚΑΪ υπάρχουν αρκετές γατούλες οι οποίες ανά διαστήματα περνούν μπροστά από τις κάμερες και κλέβουν τις εντυπώσεις.

Αυτή τη φορά, η μαύρη γάτα του ΣΚΑΪ εμφανίστηκε την ώρα που ο Άρης Πορτοσάλτε και η Μαρία Αναστασοπούλου ολοκλήρωναν τη σύνδεση με την Υρώ Τρανού. Το τετράποδο ανέβηκε στο τραπέζι μπροστά από τη δημοσιογράφο, η οποία ξαφνιάστηκε.

Μάλιστα, η Μαρία Αναστασοπούλου αναρωτήθηκε «Ποια απ’ όλες είναι;».

Τελικά, η σύνδεση με την δημοσιογράφο Υρώ Τρανού ολοκληρώθηκε με την χαριτωμένη μαύρη γάτα να «κλέβει» τις εντυπώσεις.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο δημοσιογράφος Λευτέρης Κογκαλίδης

«Μαθήματα Ζωής»: Πρεμιέρα για την Άννα Δρούζα στο OPEN (Video)

Euphoria: Ρίχνει αυλαία μετά από τρεις σεζόν και 26 επεισόδια











