Η μαύρη γάτα του ΣΚΑΪ έγινε και πάλι viral (Video)

Ένα απρόσμενο αλλά ιδιαίτερα χαριτωμένο στιγμιότυπο σημειώθηκε, το βράδυ του Σαββάτου, στο του ΣΚΑΪ, όταν η γνωστή μαύρη γάτα έκανε και πάλι την εμφάνισή της στον αέρα.

Το πανέμορφο αιλουροειδές πήδηξε πάνω στο τραπέζι του στούντιο, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η έκτακτη ενημερωτική εκπομπή του σταθμού για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, και πέρασε μπροστά από την κάμερα, κλέβοντας για λίγο την παράσταση.

Η Χριστίνα Βίδου αντιλήφθηκε την παρουσία της, συνέχισε ωστόσο κανονικά τη ροή της εκπομπής.

