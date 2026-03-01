Η μαύρη γάτα του ΣΚΑΪ έγινε και πάλι viral (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένα απρόσμενο αλλά ιδιαίτερα χαριτωμένο στιγμιότυπο σημειώθηκε, το βράδυ του Σαββάτου, στο του ΣΚΑΪ, όταν η γνωστή μαύρη γάτα έκανε και πάλι την εμφάνισή της στον αέρα.
Το πανέμορφο αιλουροειδές πήδηξε πάνω στο τραπέζι του στούντιο, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η έκτακτη ενημερωτική εκπομπή του σταθμού για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, και πέρασε μπροστά από την κάμερα, κλέβοντας για λίγο την παράσταση.
Η Χριστίνα Βίδου αντιλήφθηκε την παρουσία της, συνέχισε ωστόσο κανονικά τη ροή της εκπομπής.
