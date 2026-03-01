search
01.03.2026 14:15

Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας: Καταγγέλλει την προσπάθεια τρομοκράτησης από την Αστυνομία

01.03.2026 14:15
fotoreporter

Ανακοίνωση -με την οποία καταδικάζει την πρακτική της ΕΛ.ΑΣ. να ελέγχει τις τσάντες φωτορεπόρτερ και να τους υποβάλει σε σωματικό έλεγχο, όπως συνέβη χθες Σάββατο στις απεργιακές κινητοποιήσεις για τα 3 χρόνια από τα Τέμπη– εξέδωσε η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας.

«Η πρακτική αυτή έχει ως στόχο να τρομοκρατήσει όσους διαμαρτύρονται για τις διαχρονικές ελλείψεις στους σιδηροδρόμους και όσους βάζουν στο στόχαστρο την πολιτική που μας τσακίζει», επισημαίνει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας καταδικάζει την πρακτική της ελληνικής αστυνομίας να ζητά έλεγχο στις τσάντες συναδέλφων, να ζητά σωματικό έλεγχο φωτορεπόρτερ και να ζητούν την προσαγωγή τους τη στιγμή που προσεγγίζουν την πλατεία Συντάγματος με σκοπό να καλύψουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις των σωματείων για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη. Αυτή η πρακτική, σύμφωνα με καταγγελίες συναδέλφων μας, συνεχίστηκε ακόμα και μετά την υπόδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας και αφού τους δηλώθηκε η ιδιότητά τους.

Η πρακτική αυτή έχει ως στόχο να τρομοκρατήσει όσους διαμαρτύρονται για τις διαχρονικές ελλείψεις στους σιδηροδρόμους και όσους βάζουν στο στόχαστρο την πολιτική που μας τσακίζει.

Απαιτούμε εδώ και τώρα να σταματήσει η πρακτική της “εξακρίβωσης” στους συναδέλφους φωτορεπόρτερ που κάνουν τη δουλειά τους, όπως και οι αναιτιολόγητοι και προκλητικοί έλεγχοι στον λαό που βρίσκεται σήμερα στους δρόμους».

