Τρία χρόνια Τέμπη: Άσβεστη η κοινωνική οργή, ισχυρό το αίτημα για δικαιοσύνη – Τι έδειξαν τα μαζικά συλλαλητήρια

Τρία χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, η ελληνική κοινωνία έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα: το αίτημα για δικαιοσύνη παραμένει ζωντανό και η οργή δεν έχει καταλαγιάσει. Οι μαζικές συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα και σε δεκάδες πόλεις της χώρας, καθώς και σε κοινότητες του εξωτερικού, επιβεβαίωσαν ότι η τραγωδία της 28ης Φεβρουαρίου 2023 εξακολουθεί να αποτελεί ένα ανοιχτό κοινωνικό και πολιτικό τραύμα.

Στην Αθήνα, το κέντρο βάρους των εκδηλώσεων βρέθηκε στο Σύνταγμα, όπου χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν με κεριά, πανό και φωτογραφίες των 57 θυμάτων. Η εικόνα της κατάμεστης πλατείας, με οικογένειες, φοιτητές, εργαζόμενους και συνταξιούχους να στέκονται σιωπηλοί την ώρα της ανάγνωσης των ονομάτων, ήταν ενδεικτική του βάθους του συλλογικού πένθους. Το σύνθημα «Δεν ξεχνάμε» ακούστηκε επανειλημμένα, ενώ κυρίαρχο αίτημα ήταν η πλήρης διερεύνηση των ευθυνών και η απόδοση δικαιοσύνης χωρίς εξαιρέσεις.

Αντίστοιχα μαζική ήταν η συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη, όπου η συγκέντρωση εξελίχθηκε σε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Το κλίμα ήταν φορτισμένο, με στιγμές έντονης συγκίνησης αλλά και συνθήματα που εξέφραζαν αγανάκτηση για όσα συνέβησαν πριν και μετά το δυστύχημα. Σε ορισμένα σημεία σημειώθηκαν μικρής έκτασης εντάσεις, ωστόσο ο βασικός τόνος της κινητοποίησης ήταν ειρηνικός και μαζικός.

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η συγκέντρωση στη Λάρισα, την πόλη που βρέθηκε στο επίκεντρο της τραγωδίας. Εκεί, η παρουσία συγγενών των θυμάτων και κατοίκων της περιοχής έδωσε ακόμη πιο έντονο χαρακτήρα στη διαμαρτυρία. Η τοπική κοινωνία, που βίωσε από κοντά τις δραματικές στιγμές των πρώτων ωρών μετά τη σύγκρουση, εξακολουθεί να ζητά απαντήσεις και διαφάνεια για τις παραλείψεις, τα λάθη και τις ευθύνες που οδήγησαν στο μοιραίο.

Το εύρος των κινητοποιήσεων δεν περιορίστηκε στις μεγάλες πόλεις. Από την Πάτρα και το Ηράκλειο μέχρι τα Ιωάννινα και τον Βόλο, αλλά και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όπου διαμένουν Έλληνες του εξωτερικού, οργανώθηκαν εκδηλώσεις μνήμης και διαμαρτυρίας. Η γεωγραφική διασπορά της συμμετοχής υποδηλώνει ότι το ζήτημα των Τεμπών δεν αφορά μόνο τους άμεσα εμπλεκόμενους, αλλά έχει εξελιχθεί σε σύμβολο ευρύτερης δυσπιστίας απέναντι στο κράτος, τις υποδομές και τη λογοδοσία.

Η μαζικότητα των συλλαλητηρίων δείχνει ότι η υπόθεση δεν έχει περάσει στη λήθη. Αντίθετα, τρία χρόνια μετά, η κοινωνική απαίτηση για δικαιοσύνη φαίνεται να παραμένει ισχυρή. Πολλοί από τους συμμετέχοντες δεν ανήκαν σε οργανωμένους πολιτικούς χώρους, ούτε κατέβηκαν με κομματικά σύμβολα. Το στοιχείο αυτό προσδίδει στα συλλαλητήρια χαρακτήρα υπερκομματικό και ενισχύει την αίσθηση ότι πρόκειται για ένα αίτημα που διαπερνά ιδεολογικές γραμμές.

Τα συνδικάτα, οι φοιτητικοί σύλλογοι και επαγγελματικές ενώσεις έδωσαν το «παρών», με στάσεις εργασίας και καλέσματα συμμετοχής. Η παρουσία τους προσέδωσε οργανωτική δύναμη στις κινητοποιήσεις, ωστόσο το κύριο βάρος φάνηκε να προέρχεται από απλούς πολίτες που κινητοποιήθηκαν με αφορμή την επέτειο. Το γεγονός ότι τρία χρόνια μετά το δυστύχημα εξακολουθούν να συγκεντρώνονται χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους υποδηλώνει ότι η κοινωνική οργή δεν έχει εκτονωθεί.

Σε πολιτικό επίπεδο, τα συλλαλητήρια λειτουργούν ως υπενθύμιση ότι η υπόθεση των Τεμπών εξακολουθεί να επηρεάζει το δημόσιο κλίμα. Η επικείμενη έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στις κινητοποιήσεις. Για πολλούς, η δικαστική διαδικασία αποτελεί την τελευταία θεσμική ευκαιρία να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη. Η μαζική παρουσία στους δρόμους μπορεί να λειτουργήσει ως έμμεση πίεση για διαφάνεια, ταχύτητα και πληρότητα στην απονομή της δικαιοσύνης.

Παράλληλα, οι συγκεντρώσεις ανέδειξαν και μια βαθύτερη διάσταση: την ανάγκη για θεσμικές αλλαγές και ενίσχυση της ασφάλειας στις μεταφορές. Πέρα από την τιμωρία των υπευθύνων, μεγάλο μέρος της κοινωνίας ζητά διασφαλίσεις ότι παρόμοια τραγωδία δεν θα επαναληφθεί. Η συζήτηση για τις υποδομές, τα συστήματα ελέγχου και τις πολιτικές ευθύνες παραμένει ανοιχτή.

Συμπερασματικά, τα μαζικά συλλαλητήρια για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη κατέδειξαν ότι το αίτημα για δικαιοσύνη όχι μόνο δεν έχει ατονήσει, αλλά διατηρεί έντονη κοινωνική δυναμική. Η συμμετοχή χιλιάδων πολιτών σε ολόκληρη τη χώρα και στο εξωτερικό επιβεβαιώνει ότι η τραγωδία εξακολουθεί να συγκινεί και να κινητοποιεί. Το επόμενο κρίσιμο ορόσημο είναι η δίκη που ξεκινά στις 23 Μαρτίου. Εκεί θα φανεί αν η θεσμική απάντηση θα ανταποκριθεί στο μέγεθος της κοινωνικής απαίτησης — ή αν οι δρόμοι θα συνεχίσουν να αποτελούν το βασικό πεδίο έκφρασης της οργής και της διεκδίκησης.

