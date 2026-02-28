search
28.02.2026 18:44

ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά την επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

ohe symvoulio asfaleias (1)

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα στις 16:00 (ώρα Ν. Υόρκης) ύστερα από την κοινή στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μετά από τα αιτήματα Γαλλίας, Κίνας, Ρωσίας, Κολομβίας και Μπαχρέιν. Το Μπαχρέιν εκπροσωπεί τις αραβικές χώρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, πρέσβης Ντάνι Ντανόν, και ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέσβης Μάικλ Γουόλτς, προετοιμάζονται για την επείγουσα συνεδρίαση. Ο Ντανόν θα τονίσει ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να υπερασπιστεί τους πολίτες του και ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ ένα ιρανικό πυρηνικό κράτος.

Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ ζητά άμεση αποκλιμάκωση

Ο Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε τη στρατιωτική κλιμάκωση και τόνισε ότι η χρήση βίας υπονομεύει τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Έκανε έκκληση για άμεση παύση των εχθροπραξιών, επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και τήρηση του Χάρτη του ΟΗΕ ως μοναδικής βιώσιμης λύσης για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γκουτέρες

«Καταδικάζω τη σημερινή στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Η χρήση βίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, και τα επακόλουθα αντίποινα από το Ιράν σε όλη την περιοχή, υπονομεύουν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να σέβονται τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ο Χάρτης απαγορεύει σαφώς «την απειλή χρήσης βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που δεν συνάδει με τους Σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών». Ζητώ άμεση παύση των εχθροπραξιών και αποκλιμάκωση. Η μη τήρηση αυτού εγκυμονεί τον κίνδυνο μιας ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης με σοβαρές συνέπειες για τους αμάχους και την περιφερειακή σταθερότητα. Ενθαρρύνω ένθερμα όλα τα μέρη να επιστρέψουν αμέσως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει βιώσιμη εναλλακτική λύση στην ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών, σε πλήρη συμφωνία με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ο Χάρτης παρέχει τη βάση για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.»

