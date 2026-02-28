Οι αντιδράσεις των κυβερνήσεων της Ευρώπης μετά την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Έντονη ανησυχία και διπλωματικές παρεμβάσεις

Η πρόσφατη κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οδηγώντας σε μια σειρά από διπλωματικές παρεμβάσεις με διαφοροποιημένες προσεγγίσεις.

Η Γαλλία ζητά άμεση παρέμβαση του ΟΗΕ

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ζήτησε επίσημα την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι ο πόλεμος αυτός απειλεί τη διεθνή ασφάλεια. Ο κ. Μακρόν, ο οποίος βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους συμμάχους της Γαλλίας στη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο, κάλεσε το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα και τις αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες, υποστηρίζοντας παράλληλα το δικαίωμα του ιρανικού λαού στην ελευθερία.

Ισπανία: Απόρριψη της μονομερούς δράσης

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, υιοθέτησε μια πιο αυστηρή στάση, απορρίπτοντας τη μονομερή στρατιωτική δράση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, την οποία χαρακτήρισε ως επικίνδυνη κλιμάκωση. Παράλληλα, ο κ. Σάντσεθ απέρριψε τις πρακτικές του ιρανικού καθεστώτος και των Φρουρών της Επανάστασης, απευθύνοντας έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση και πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Γερμανία: Εσωτερική πολιτική πόλωση

Στο Βερολίνο, οι αντιδράσεις είναι διχασμένες. Ενώ εκπρόσωποι του κυβερνητικού συνασπισμού και της αντιπολίτευσης (CDU) θεωρούν την επίθεση του Ισραήλ ως δικαιολογημένη άμυνα απέναντι σε μια υπαρξιακή απειλή, η Αριστερά καταδικάζει την κίνηση, προειδοποιώντας ότι υπονομεύει τη διπλωματική πρόοδο. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίθεση, ενώ η αστυνομία του Βερολίνου έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας λόγω των εξελίξεων.

Ιταλία: Εστίαση στον άμαχο πληθυσμό και τη διπλωματία

Η ιταλική κυβέρνηση, μέσω της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, εστίασε στην προστασία του άμαχου πληθυσμού του Ιράν και στην ανάγκη για διεθνείς πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν σε μείωση της έντασης. Η Ρώμη έχει ήδη ξεκινήσει συντονισμό με τους βασικούς συμμάχους της περιοχής, ενώ εξέδωσε οδηγίες προστασίας προς τους Ιταλούς πολίτες που βρίσκονται στο ιρανικό έδαφος.

