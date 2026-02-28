Αναστέλλονται οι πτήσεις από Ελλάδα στη Μέση Ανατολή – Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Ακυρώσεις πτήσεων προς χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν υπάρξει σήμερα από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω της έκρυθμης πολεμικής κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τη μία το μεσημέρι έχουν καταγραφεί περίπου 20 ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων προς την Αθήνα, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί ανάλογα με τις εξελίξεις, καθώς έχει κλείσει ο εναέριος χώρος σε χώρες όπως Ισραήλ, Ιράν, Ιράκ, τμήμα της Συρίας, Μπαχρέιν και Ντόχα.

AEGEAN – ακυρώσεις πτήσεων

Ήδη η Aegean έχει προχωρήσει σε ακυρώσεις μέχρι και τη Δευτέρα, από και προς τα Διεθνή Αεροδρόμια Μπεν Γκιουριόν στο Τελ Αβίβ, Ράφικ Χαρίρι στην Βηρυτό και το Διεθνές Αεροδρόμιο Ερμπίλ ενώ παρακολουθείται συνεχώς η κατάσταση για προσαρμογές του προγράμματος για τα συγκεκριμένα δρομολόγια.

Συγκεκριμένα με ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα της, η Aegean, ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως «λόγω των πρόσφατων γεγονότων στη Μέση Ανατολή, προχωρούμε σε ακύρωση των πτήσεων μας από και προς τα Διεθνή Αεροδρόμια Μπεν Γκιουριόν στο Τελ Αβίβ, Ράφικ Χαρίρι στην Βηρυτό και το Διεθνές Αεροδρόμιο Ερμπίλ για το διάστημα 28/02/2026 έως και τις 02/03/2026».

Οι επιβάτες που επηρεάζονται από τις παραπάνω ακυρώσεις μπορούν:

-να ακυρώσουν την κράτησή τους και να λάβουν credit voucher για μελλοντική χρήση εδώ

-να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου με νέα ημερομηνία ταξιδιού έως και 31/03/2026 καλώντας στο (+30) 210 6261000

Επιπλέον όσοι επιβάτες έχουν εισιτήριο από/προς Τελ Αβίβ, Βηρυτό και Ερμπίλ για πτήσεις έως και 10/03/2026, εάν το επιθυμούν υπάρχει η δυνατότητα

-να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου με νέα ημερομηνία ταξιδιού έως και 31/03/2026 καλώντας στο (+30) 210 6261000

-να ακυρώσουν το εισιτήριο τους χωρίς κόστος μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (+30) 210 6261000

Από πλευράς μας αξιολογούμε διαρκώς τις εξελίξεις σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αεροπορικών αρχών και προχωρούμε συνεχώς σε προσαρμογές του προγράμματος μας για τα συγκεκριμένα δρομολόγια».

Ειδικότερα ακυρώνονται οι παρακάτω πτήσεις:

Ημερομηνία Αριθμός πτήσης Από Προς

28/2/2026 A3966 Αθήνα Ερμπίλ

28/2/2026 Α3 926 Αθήνα Τελ Αβίβ

28/2/2026 Α3 927 Τελ Αβίβ Αθήνα

28/2/2026 Α3 928 Αθήνα Τελ Αβίβ

01/03/2026 Α3 967 Ερμπίλ Αθήνα

01/03/2026 Α3 929 Τελ Αβίβ Αθήνα

01/03/2026 Α3 926 Αθήνα Τελ Αβίβ

01/03/2026 A3 927 Τελ Αβίβ Αθήνα

01/03/2026 A3 922 Αθήνα Τελ Αβίβ

01/03/2026 Α3 946 Αθήνα Βηρυτός

01/03/2026 A3 958 Αθήνα Ντουμπάι

01/03/2026 A3 959 Ντουμπάι Αθήνα

01/03/2026 A3 956 Αθήνα Αμπού Ντάμπι

01/03/2026 A3 957 Αμπού Ντάμπι Αθήνα

02/03/2026 A3 929 Τελ Αβίβ Αθήνα

02/03/2026 Α3 946 Αθήνα Βηρυτός

02/03/2026 A3 947 Βηρυτός Αθήνα

02/03/2026 A3 924 Αθήνα Τελ Αβίβ

02/03/2026 A3 925 Τελ Αβίβ Αθήνα

02/03/2026 A3 926 Αθήνα Τελ Αβίβ

02/03/2026 A3 927 Τελ Αβίβ Αθήνα

02/03/2026 A3 964 Αθήνα Βαγδάτη

02/03/2026 Α3 928 Αθήνα Τελ Αβίβ

02/03/2026 Α3 528 Λάρνακα Τελ Αβίβ

03/03/2026 Α3 965 Βαγδάτη Αθήνα

03/03/2026 Α3 947 Βηρυτός Αθήνα

03/03/2026 Α3 929 Τελ Αβίβ Αθήνα

03/03/2026 Α3 529 Τελ Αβίβ Λάρνακα

Οι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς κανένα κόστος.

Επιπλέον, η AEGEAN ενημερώνει ότι, με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Τελ Αβίβ, το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη, τη Βηρυτό, το Αμπού Ντάμπι και το Ντουμπάι, για πτήσεις με προγραμματισμένη αναχώρηση έως και τις 10 Μαρτίου 2026, παρέχει, εφόσον το επιθυμούν, τη δυνατότητα τροποποίησης των πτήσεων είτε με δωρεάν επανέκδοση και αλλαγή των εισιτηρίων, χωρίς επιπλέον κόστος, για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 31 Μαρτίου 2026, είτε με ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher για μελλοντική χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι επιβάτες μπορούν να επισκέπτονται το site της AEGEAN www.aegeanair.com.

Παγιδευμένοι στο Ντουμπάι – Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο μετά την αναστολή των πτήσεων

Αποκλεισμένοι στο Ντουμπάι είναι χιλιάδες ταξιδιώτες, μετά την επ’ αόριστον αναστολή πτήσεων εξαιτίας της στρατιωτικής επιχείρησης ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον του Ιράν, και των αντιποίνων της Τεχεράνης κατά χωρών του Κόλπου.

Dubai International Airport has been paralyzed



Flights have been suspended indefinitely. pic.twitter.com/vlyvCC86Ct — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

Πλάνα στο διαδίκτυο, δείχνουν επιβάτες να περιμένουν στις αίθουσες αναχώρησης, στοιβαγμένοι σε καρέκλες ή στο πάτωμα, καθώς οι εξελίξεις τους αιφνιδίασαν και δεν πρόλαβαν να εγκαταλείψουν εγκαίρως την περιοχή.

🇦🇪 Dubai airports have suspended all flights, leaving thousands of passengers stranded. pic.twitter.com/UZ3OZdqw8s — Visegrád 24 (@visegrad24) February 28, 2026

Μέχρι στιγμής κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει με τους χιλιάαδες επιβάτες διαφόρων εθνικοτήτων που έχουν εγκλωβιστεί στα αεροδρόμια, περιμένοντας νεότερα για τη διαφυγή τους από την εμπόλεμη ζώνη.

Διαβάστε επίσης:

Συλλαλητήριο για τα 3 χρόνια από τα Τέμπη: Συνελήφθη άνδρας με αεροβόλο στην Αθήνα

Λάρισα: Τρισάγιο στο σημείο της φονικής σύγκρουσης τρένων στα Τέμπη

Αναβολή διελεύσεων και αυξημένος κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ