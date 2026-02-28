Λάρισα: Τρισάγιο στο σημείο της φονικής σύγκρουσης τρένων στα Τέμπη

Στη Λάρισα, την πόλη που βρέθηκε στο επίκεντρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης και απεργιακές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή συγγενών των θυμάτων, φορέων και πολιτών, ενώ πλήθος τοπικών φορέων καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στις συγκεντρώσεις, στην απεργιακή συγκέντρωση και στις υπόλοιπες δράσεις.

Παράλληλα, στις 13:00 τελέστηκε τρισάγιο στο σημείο της σύγκρουσης στα Τέμπη, παρουσία συγγενών των θυμάτων και πολιτών, που επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής.

Στο σημείο έχουν τοποθετηθεί στεφάνια και λουλούδια, ενώ θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

Ανάμεσα σε αυτούς που τοποθέτησαν στεφάνια είναι το Εργατικό Κέντρο Ν. Λάρισας, η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Λάρισας, ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας, το Σωματείο Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Λάρισας, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης Ν. Λάρισας, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας και φοιτητικοί σύλλογοι, με αιτήματα «για δικαιοσύνη, ενίσχυση της ασφάλειας στις μεταφορές και καταδίκη πολιτικών που θεωρούν ότι οδήγησαν στην τραγωδία».

Στις 12:00 το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε η κεντρική συγκέντρωση στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας. Σωματεία εργαζομένων, φοιτητικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί και κοινωνικοί φορείς έχουν απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής, ζητώντας δικαιοσύνη για τα θύματα και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Την ίδια στιγμή, στις 19:00 το απόγευμα, έχει προγραμματιστεί και μεγάλη συναυλία στη Λάρισα αφιερωμένη στη μνήμη των θυμάτων.

Τις προηγούμενες ημέρες, πολίτες κάθε ηλικίας συγκεντρώνονταν στο μνημείο των θυμάτων στην πλατεία ΟΣΕ, αφήνοντας λουλούδια, κεριά και χειρόγραφα μηνύματα στη μνήμη των 57 νεκρών.

Ο χώρος είχε μετατραπεί σε σημείο σιωπηλής τιμής, με συγγενείς και φίλους των θυμάτων να περνούν διακριτικά, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

