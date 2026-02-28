«Βούλιαξε» η χώρα για τα 3 χρόνια από τα Τέμπη: Πάνω από 45.000 στο Σύνταγμα – Εκατοντάδες προσαγωγές και δεκάδες συλλήψεις, σωματικός έλεγχος στον Θοδωρή Ελευθεριάδη (Video/Photos)

Στις 12:00 άρχισε η κεντρική συγκέντρωση στην Αθήνα, για τρίτη χρονιά από την τραγωδία των Τεμπών. Η πορεία ολοκληρώθηκε επεισοδιακά ενώ συγκέντρωσε πάνω από 45.000 κόσμου με βάση πληροφορίες.

Στη Θεσσαλονίκη, εργατικά σωματεία κάλεσαν σε συλλαλητήριο στις 12:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Στην Πάτρα, το Εργατικό Κέντρο οργάνωσε απεργιακή συγκέντρωση στις 11:00 στην πλατεία Γεωργίου.

Στη Λάρισα, τόπο της τραγωδίας, το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, στο πλαίσιο της απεργιακής του απόφασης, κάλεσε σε συγκέντρωση στις 12:00 στην Κεντρική Πλατεία. Το απόγευμα, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία στον ίδιο χώρο.

128 προσαγωγές

Οι αστυνομικοί είχαν κάνει ήδη 128 προσαγωγές ενώ 3 είχαν μετατραπεί σε συλλήψεις. Ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, γιος της Μαρίας Εγούτ που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, δέχθηκε έλεγχο εξακρύβωσης στοιχείων και σωματικό έλεγχο από αστυνομικούς.

Είναι απίστευτο αυτό που συνέβη πριν από λίγο.

Σταμάτησαν αστυνομικοί τον @theleftheriadis στα Προπύλαια για σωματικό έλεγχο και όταν το αρνήθηκε κάλεσαν περιπολικό για να του κάνουν προσαγωγή. Μετά από κάποια ώρα και λόγω των αντιδράσεων εκεί του κόσμου τον άφησαν.

Γνώριζαν… — Αναβαλόγλου Γεώργιος (@ganavalo) February 28, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί τον σταμάτησαν για σωματικό έλεγχο στα Προπύλαια. Ο Θοδωρής Ελευθεριάδης αρνήθηκε και τον απείλησαν με προσαγωγή. Τελικά, λίγη ώρα αργότερα τον άφησαν ελεύθερο.

Παύλος Ασλανίδης: «Ζητάμε Δικαιοσύνη»

«Ζητάμε Δικαιοσύνη, γιατί δεν υπάρχει μέλλον, Δημοκρατία, πατρίδα χωρίς Δικαιοσύνη. Ζητάμε να χυθεί άπλετο φως στο έγκλημα που κόστισε τόσες ζωές αθώες ζωές», τόνισε στην ομιλία του στο συγκεντρωμένο πλήθος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Τεμπών Παύλος Ασλανίδης.

Βασίλης Χατζηχαραλάμπους: «Η πληγή δεν έχει κλείσει»

«Τρία χρόνια μετά η πληγή δεν έκλεισε» Στην ομιλία του κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου στο Σύνταγμα, ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους που έχασε τον γιο του στο δυστύχημα των Τεμπών ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μεγαλώνουμε με μια απουσία που ουρλιάζει και απέναντι έχουμε υποσχέσεις και μεταθέσεις ευθυνών. τρία χρόνια μετά η πληγή δεν έκλεισε γιατί η Δικαιοσύνη καθυστερεί».

Μιρέλα Ρούτσι: «Οι εκταφές να γίνουν με σεβασμό »

«Οι εκταφές να γίνουν με σεβασμό και διαφάνεια και όχι να γίνουν στατιστικά στοιχεία τα παιδιά μας», είπε στην ομιλία της η Μιρέλα Ρούτσι, μητέρα του Ντένις που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη.

Πάνος Ρούτσι

«Για εμάς ήταν σαν να έγινε χθες, δεν έχει περάσει ούτε μια ημέρα. Σήμερα για άλλη μια φορά θα μαζευτούμε εδώ για το αυτονόητο – για να δικαιώσουμε τα παιδιά μας και τους ανθρώπους μας. Δεν θα σταματήσουμε, θα συνεχίσουμε», δήλωσε.

Αναφορικά με την δίκη που έχει προγραμματιστεί στις 23 Μαρτίου, είπε: «Εύχομαι στην δίκη στη Λάρισα, η Δικαιοσύνη να αποδοθεί κανονικά».

Θεόδωρος Ελευθεριάδης

Ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της εκταφής των σορών έκανε κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα μίλησε και ο Θεόδωρος Ελευθεριάδης, γιος θύματος των Τεμπών.

Μαρία Καρυστιανού: «Κάποιοι δεν ήθελαν να μιλήσω στη σημερινή συγκέντρωση»

Η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου, η οποία βρέθηκε νωρίτερα στο Σύνταγμα, είπε στο Kontra Channel πως δεν ανέβηκε στην εξέδρα να μιλήσει, όπως έκαναν οι υπόλοιποι συγγενείς των θυμάτων, γιατί ένιωσε πως οι υπόλοιποι δεν ήθελαν να μιλήσει.

«Ήρθα στις 12 η ώρα που ήταν η ώρα της συγκέντρωσης, να μιλήσω και εγώ για το παιδί μου και για όλο τον αγώνα των Τεμπών. Κατάλαβα όμως ένα δίωρο μετά ότι η οργανωτική επιτροπή είχε ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα με τη συμμετοχή ομιλιών συγγενών και εργατικών κέντρων.

Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω. Αυτό αισθάνθηκα, πέρασαν και δύο ώρες, μου πήρε λίγο χρόνο, όμως ένιωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση να μιλήσω όποτε και αποχώρησα. Οι συγγενείς σε παρόμοιες εκδηλώσεις έπαιρναν τον λόγο και μιλούσαν. Είχα μιλήσει με τον Πάνο Ρούτσι, ήξερε ότι θα κατέβω να μιλήσω. Μίλησα με αρκετούς συγγενείς και γνώριζαν και την πρόθεση μου. Για κάποιο λόγο όμως υπήρξε μια άρνηση», πρόσθεσε.

Θεσσαλονίκη: 13 προσαγωγές και 5 συλλήψεις ανηλίκων

Στη Θεσσαλονίκη πλήθος κόσμου βρέθηκε στο κέντρο -το κάλεσμα ήταν για τις 12.00 στο άγαλμα Βενιζέλου- εκεί όπου ορίστηκε η συγκέντρωση και μετά τις ομιλίες ακολούθησε πορεία. Το παρών έδωσαν άνθρωποι όλων των ηλικιών, από διάφορους φορείς και συλλογικότητες.

Συνολικά από τις αστυνομικές αρχές έγιναν 13 προσαγωγές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πριν το συλλαλητήριο για τα 3 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών.

Πέντε άτομα συνελήφθησαν για κροτίδες, στην περιοχή του ΟΣΕ καθώς και τους κέντρου της Θεσσαλονίκης. Όλοι τους είναι ανήλικοι.

Ποιοι δρόμοι ήταν κλειστοί

Με εντολή της Τροχαίας, είχαν κλείσει Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Σοφίας, Πανεπιστημίου από το ύψος της Ομόνοιας, Σταδίου, Ακαδημίας, Αθανασίου Διάκου και Ηρώδου Αττικού.

Ρυθμίσεις στο μετρό της Θεσσαλονίκης

Την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας έξι σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στις 10:00 ανακοίνωσε η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης του μέσου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, στις 10.00 θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί.

Επίσης, στις 28 Φεβρουαρίου, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΠΟΣ), ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της Γραμμής.

Δεμένα τα πλοία

Απόφαση για κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων σήμερα, έλαβε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων «από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών οπού έχασαν την ζωή τους αδίκως, ενώ θα έπρεπε να ταξιδεύουν με ασφάλεια, 57 συνάνθρωποι μας», όπως αναφέρει. Η ώρα έναρξης της απεργίας στα πλοία θα είναι 00.01 και η ώρα λήξης τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 28/2.

Συμμετείχε και η ΑΔΕΔΥ

Το παρών έδωσε η ΑΔΕΔΥ στα συλλαλητήρια που έγιναν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αλλά και με αφορμή την επικείμενη έναρξη της σχετικής δίκης στις 23 Μαρτίου. Αναφέρει ότι: «Ως Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλούμε τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών μαζί με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες τους, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία, στο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο, 28 Φλεβάρη 2026, στις 12:00, στο Σύνταγμα και στα αντίστοιχα που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα».

Κανένα δρομολόγιο στα τρένα

Δε θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια τρένων το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, λόγω της απεργίας των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο για τη συμπλήρωση των τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη. Από την πλευρά της η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της ενημερώνει πως «λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο».

Καλέσματα από εργατικά κέντρα του λεκανοπεδίου Αττικής

Το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας κάλεσε όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία της Αττικής όλες τις Ομοσπονδίες, τα Σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών στην 24ωρη παναθηναϊκή απεργία και στο μεγάλο συλλαλητήριο Σάββατο 28 Φλεβάρη, στις 12:00 μ. στο Σύνταγμα.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, επισημαίνει πως: «Στις 28 Φλεβάρη απεργούμε, δίνουμε μαζικό παρών στο μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 12μ. Δεν ξεχνάμε, δε συγχωρούμε. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής κάλεσε στην πλατεία Ηρώων στο Λαύριο στις 12.

Το εμπόριο

H Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, αναφέρει: «Συνεχίζουμε, το Σάββατο 28 Φλεβάρη οι εργαζόμενοι στο εμπόριο, στις υπηρεσίες και την πληροφορική, τις ταχυμεταφορές, την φύλαξη και την καθαριότητα συμμετέχουμε καθολικά στην 24ώρη πανελλαδική απεργία που προκηρύσσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και στις συγκεντρώσεις των σωματείων».

Κινητοποιήσεις στη Λάρισα

Στη Λάρισα, την πόλη που βρέθηκε στο επίκεντρο της τραγωδίας, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις μνήμης και απεργιακές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή συγγενών των θυμάτων, φορέων και πολιτών, ενώ πλήθος τοπικών φορέων κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στις συγκεντρώσεις, στην απεργιακή συγκέντρωση και στις υπόλοιπες δράσεις.

Ανάμεσα σε αυτούς είναι το Εργατικό Κέντρο Ν. Λάρισας, η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Λάρισας, ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας, το Σωματείο Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Λάρισας, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης Ν. Λάρισας, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας και φοιτητικοί σύλλογοι, με αιτήματα «για δικαιοσύνη, ενίσχυση της ασφάλειας στις μεταφορές και καταδίκη πολιτικών που θεωρούν ότι οδήγησαν στην τραγωδία».

Σήμερα, στις 12:00 το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε η κεντρική συγκέντρωση στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας. Σωματεία εργαζομένων, φοιτητικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί και κοινωνικοί φορείς έχουν απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής, ζητώντας δικαιοσύνη για τα θύματα και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Παράλληλα, στις 13:00 τελέστηκε τρισάγιο στο σημείο της σύγκρουσης στα Τέμπη, παρουσία συγγενών των θυμάτων και πολιτών, που επιθυμούσαν να αποτίσουν φόρο τιμής. Στο σημείο τοποθετήθηκαν στεφάνια και λουλούδια, ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

Πάτρα

Με κεντρικό σύνθημα «Δεν ξεχνάμε – Δεν συγχωρούμε – Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» πολίτες, εργατικά σωματεία, σύλλογοι, οργανώσεις, μαθητές και φοιτητές βγήκαν στο δρόμο ζητώντας δικαίωση για τα 57 θύματα της τραγωδίας.

Στην Πάτρα, η συγκέντρωση ξεκίνησε σήμερα στις 11:00 το πρωί στην Πλατεία Γεωργίου Α΄, με τη συμμετοχή πολιτών, συλλογικοτήτων, φοιτητικών συλλόγων και εργατικών σωματείων.

Βασικά αιτήματα των εκατοντάδων ανθρώπων που συμμετέχουν στην πορεία είναι η απόδοση ευθυνών για την τραγωδία, η ενίσχυση της ασφάλειας στις μεταφορές και η διασφάλιση δημόσιων και ασφαλών συγκοινωνιών.

Βόλος

Σύλλογοι, φορείς, σωματεία, μαθητές, φοιτητές, το Εργατικό Κέντρο, η ΑΔΕΔΥ, πολιτικά κόμματα, όλοι με ανακοινώσεις τους στήριξαν το συλλαλητήριο και ταυτόχρονα κάλεσαν τα μέλη τους να δώσουν το παρών.

Κρήτη

Με συνθήματα και πανό, πλήθος διαδηλωτών, άτομα κάθε ηλικίας, συγκεντρώθηκαν σήμερα (28/02) στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στην Πλατεία Ελευθερίας, ζητώντας την απόδοση δικαιοσύνης στη μνήμη των θυμάτων και πολιτικές για δημόσιες και ασφαλείς μεταφορές.

Και στα Χανιά πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από τη Δημοτική Αγορά Χανίων, από πολίτες, σωματεία, συλλόγους που ζητούν δικαίωση για τα θύματα της τραγωδίας.

Γιάννενα

Και στα Γιάννενα δεκάδες πολίτες ένωσαν την φωνή τους ζητώντας οξυγόνο και δικαίωση.

Πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση μπροστά από το κτίριο της Περιφέρειας Ιωαννίνων, με το ραντεβού να έχει δοθεί για τις 12:00 το μεσημέρι. Από νωρίς, πολίτες κάθε ηλικίας, εργαζόμενοι, φοιτητές και εκπρόσωποι φορέων συγκεντρώθηκαν στον χώρο.

Στην πόλη των Ιωαννίνων, η συμμετοχή ήταν αυξημένη, με τη συγκέντρωση να εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που πραγματοποιούνται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε πολλές ακόμη πόλεις της χώρας και του εξωτερικού.

Κεφαλονιά

Το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς – Ιθάκης, κάλεσε σε συγκέντρωση στην πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι.

Πού αλλού έγινα συγκεντρώσεις ανά την Ελλάδα

Εκτός των παραπάνω περιοχών είχαν προγραμματιστεί συλλαλητήρια και:

Στον Άγιο Νικόλαο, στις 12 μ, στην κεντρική πλατεία

Στο Αγρίνιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Στο Αίγιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Στην Αλεξάνδρεια, στις 11 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο

Στην Αλεξανδρούπολη, στις 12 μ., στο Δημαρχείο

Στο Αλιβέρι, στις 11 π.μ. στον πεζόδρομο

Στο Αμύνταιο, στις 5 μ.μ., στο παλιό Δημοτικό σχολείο

Στην Άμφισσα, στις 12 μ. στην πλατεία Ησαΐα

Στο Αργοστόλι, στην πλατεία Βαλλιάνου

Στην Άρτα, στις 11 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

Στην Αριδαία, στις 11 π.μ., στην πλατεία Σέστσκου

Στη Βέροια, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στον Βόλο, στις 12 μ., στον Θόλο του Πανεπιστημίου

Στα Γιάννενα, στις 12 μ. στην Περιφέρεια Ηπείρου

Στα Γιαννιτσά, στις 11 π.μ., στην πλατεία ΕΠΟΝ

Στα Γρεβενά, στις 1.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Δράμα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Έδεσσα, στις 11 π.μ., στους Μικρούς Καταρράκτες

Στην Ελασσόνα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Ζάκυνθο, στις 12 μ. στην πλατεία Αγίου Μάρκου

Στην Ηγουμενίτσα, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στο Ηράκλειο, στις 12 μ. στην πλατεία Ελευθερίας

Στη Θάσο, στις 12 μ. στην πλατεία Ηρώων στον Λιμένα

Στη Θήβα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ιεράπετρα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ικαρία, στις 12 μ., στην πλατεία Ευδήλου

Στην Ιστιαία, στις 11 π.μ. στην πλατεία

Στην Καβάλα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Καλαμάτα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κάλυμνο, στις 10.30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο

Στην Καρδίτσα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Καρπενήσι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Καστοριά, στις 12 μ., στην Αντιπεριφέρεια

Στην Κατερίνη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κέρκυρα, στις 12 μ., στην Πόρτα Ριάλα

Στην Κεφαλονιά, στις 12 μ. στην πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι

Στο Κιλκίς, στις 12 μ., στην πλατεία Ειρήνης

Στην Κοζάνη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κομοτηνή, στις 11.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κόρινθο, στις 12 μ. στην πλατεία Περιβολάκια

Στην Κω, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Στη Λαμία, στις 12 μ., στην πλατεία Πάρκου

Στη Λέρο, στις 12 μ., στην πλατεία Πλατάνου

Στη Λευκάδα, στις 12 μ., στην πλατεία Αγ. Μηνά

Στη Λήμνο, στις 12 μ., στο λιμάνι της Μύρινας

Στη Λιβαδειά, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Μαντούδι, στις 11 π.μ. στην πλατεία

Στο Μεσολόγγι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Μυτιλήνη, στις 12 μ., στην πλατεία Σαπφούς

Στη Νάουσα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Ναύπλιο, στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στη Ναύπακτο, στις 11 π.μ., στην πλ. Κεφαλόβρυσου

Στη Νικήτη, στις 5 μ.μ. στο Δημαρχείο

Στην Ξάνθη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ορεστιάδα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Πτολεμαΐδα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στον Πύργο, στις 11 π.μ., κεντρική πλατεία (Σάκη Καράγεωργα)

Στο Ρέθυμνο, στις 12 μ., πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη

Στη Ρόδο, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στη Σάμο, στις 12 μ., στο Βαθύ, στην πλατεία Πυθαγόρα και στο Καρλόβασι, στις 12 μ., στην πλατεία

Στη Σαντορίνη, στις 12 μ., στην πλατεία των Φηρών

Στις Σέρρες, στις 12 μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Στη Σητεία, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Σκόπελο, στις 12 μ.. στην παραλία.

Στη Σκύδρα, στις 11 π.μ., στην πλατεία Δημοκρατίας (έναντι Δημαρχείου)

Στη Σπάρτη, στις 12 μ. στην κεντρική πλατεία

Στα Τρίκαλα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Τρίπολη, στις 12 μ. στην πλατεία Πετρινού

Στην Φλώρινα, στις 12 μ., στην πλατεία Μόδη

Στους Φούρνους, στις 12 μ., στην πλατεία

Στη Χαλκίδα, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων

Στα Χανιά, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς

Στη Χίο, στις 12 μ, στην πλατεία Βουνακίου

Καλέσματα και στο εξωτερικό για συγκεντρώσεις για τα Τέμπη

Βρυξέλλες: Πρεσβεία Ελλάδας (13:00)

Λονδίνο: Πρεσβεία (12:00)

Παρίσι: Pl. Republique (15:00)

Βερολίνο: Πρεσβεία (12:00)

Στουτγκάρδη: Schlossplatz (17:00)

Κολωνία: Rudolf-Platz (17:00)

Μιλάνο: Piazza Castello (12:00)

Μαδρίτη: Pl. Santa Gema (17:00)

Βαρκελώνη: Arc de Triomf (12:00)

Γενεύη: Pl. des Nations (15:00)

Χάγη: Lange Voorhout (12:00)

Πράγα: Náměstí Mίru (12:00)

Δουβλίνο: The Spire (12:00)

Στοκχόλμη: Humlegarden (15:00)

Γκέτεμποργκ: Jarntorget (18:00)

Εδιμβούργο: Princes Str (12:00)

Λίβερπουλ: Derby Sq (12:00)

Μάντσεστερ: St. Peter’s Sq (14:00)

Μπαθ: Bath Abbey (11:00)

Ντάρλινγκτον: High Row (13:00)

Οξφόρδη: Balliol College (16:00)

Λευκωσία: Πλ. Ελευθερίας (17:00)

Τορόντο: Pape Ave (1/03, 16:30)

Μελβούρνη: Προξενείο (17:00)

Schongau: Marienplatz (14:00)

