«Βούλιαξε» η χώρα για τα 3 χρόνια από τα Τέμπη: Πάνω από 45.000 στο Σύνταγμα – Εκατοντάδες προσαγωγές και δεκάδες συλλήψεις, σωματικός έλεγχος στον Θοδωρή Ελευθεριάδη (Video/Photos)

Στις 12:00 άρχισε η κεντρική συγκέντρωση στην Αθήνα, για τρίτη χρονιά από την τραγωδία των Τεμπών. Η πορεία ολοκληρώθηκε επεισοδιακά ενώ συγκέντρωσε πάνω από 45.000 κόσμου με βάση πληροφορίες.
Στη Θεσσαλονίκη, εργατικά σωματεία κάλεσαν σε συλλαλητήριο στις 12:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Στην Πάτρα, το Εργατικό Κέντρο οργάνωσε απεργιακή συγκέντρωση στις 11:00 στην πλατεία Γεωργίου.
Στη Λάρισα, τόπο της τραγωδίας, το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, στο πλαίσιο της απεργιακής του απόφασης, κάλεσε σε συγκέντρωση στις 12:00 στην Κεντρική Πλατεία. Το απόγευμα, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία στον ίδιο χώρο.
Οι αστυνομικοί είχαν κάνει ήδη 128 προσαγωγές ενώ 3 είχαν μετατραπεί σε συλλήψεις. Ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, γιος της Μαρίας Εγούτ που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, δέχθηκε έλεγχο εξακρύβωσης στοιχείων και σωματικό έλεγχο από αστυνομικούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί τον σταμάτησαν για σωματικό έλεγχο στα Προπύλαια. Ο Θοδωρής Ελευθεριάδης αρνήθηκε και τον απείλησαν με προσαγωγή. Τελικά, λίγη ώρα αργότερα τον άφησαν ελεύθερο.
«Ζητάμε Δικαιοσύνη, γιατί δεν υπάρχει μέλλον, Δημοκρατία, πατρίδα χωρίς Δικαιοσύνη. Ζητάμε να χυθεί άπλετο φως στο έγκλημα που κόστισε τόσες ζωές αθώες ζωές», τόνισε στην ομιλία του στο συγκεντρωμένο πλήθος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Τεμπών Παύλος Ασλανίδης.
«Τρία χρόνια μετά η πληγή δεν έκλεισε» Στην ομιλία του κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου στο Σύνταγμα, ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους που έχασε τον γιο του στο δυστύχημα των Τεμπών ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μεγαλώνουμε με μια απουσία που ουρλιάζει και απέναντι έχουμε υποσχέσεις και μεταθέσεις ευθυνών. τρία χρόνια μετά η πληγή δεν έκλεισε γιατί η Δικαιοσύνη καθυστερεί».
«Οι εκταφές να γίνουν με σεβασμό και διαφάνεια και όχι να γίνουν στατιστικά στοιχεία τα παιδιά μας», είπε στην ομιλία της η Μιρέλα Ρούτσι, μητέρα του Ντένις που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη.
«Για εμάς ήταν σαν να έγινε χθες, δεν έχει περάσει ούτε μια ημέρα. Σήμερα για άλλη μια φορά θα μαζευτούμε εδώ για το αυτονόητο – για να δικαιώσουμε τα παιδιά μας και τους ανθρώπους μας. Δεν θα σταματήσουμε, θα συνεχίσουμε», δήλωσε.
Αναφορικά με την δίκη που έχει προγραμματιστεί στις 23 Μαρτίου, είπε: «Εύχομαι στην δίκη στη Λάρισα, η Δικαιοσύνη να αποδοθεί κανονικά».
Ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της εκταφής των σορών έκανε κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα μίλησε και ο Θεόδωρος Ελευθεριάδης, γιος θύματος των Τεμπών.
Η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου, η οποία βρέθηκε νωρίτερα στο Σύνταγμα, είπε στο Kontra Channel πως δεν ανέβηκε στην εξέδρα να μιλήσει, όπως έκαναν οι υπόλοιποι συγγενείς των θυμάτων, γιατί ένιωσε πως οι υπόλοιποι δεν ήθελαν να μιλήσει.
«Ήρθα στις 12 η ώρα που ήταν η ώρα της συγκέντρωσης, να μιλήσω και εγώ για το παιδί μου και για όλο τον αγώνα των Τεμπών. Κατάλαβα όμως ένα δίωρο μετά ότι η οργανωτική επιτροπή είχε ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα με τη συμμετοχή ομιλιών συγγενών και εργατικών κέντρων.
Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω. Αυτό αισθάνθηκα, πέρασαν και δύο ώρες, μου πήρε λίγο χρόνο, όμως ένιωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση να μιλήσω όποτε και αποχώρησα. Οι συγγενείς σε παρόμοιες εκδηλώσεις έπαιρναν τον λόγο και μιλούσαν. Είχα μιλήσει με τον Πάνο Ρούτσι, ήξερε ότι θα κατέβω να μιλήσω. Μίλησα με αρκετούς συγγενείς και γνώριζαν και την πρόθεση μου. Για κάποιο λόγο όμως υπήρξε μια άρνηση», πρόσθεσε.
Στη Θεσσαλονίκη πλήθος κόσμου βρέθηκε στο κέντρο -το κάλεσμα ήταν για τις 12.00 στο άγαλμα Βενιζέλου- εκεί όπου ορίστηκε η συγκέντρωση και μετά τις ομιλίες ακολούθησε πορεία. Το παρών έδωσαν άνθρωποι όλων των ηλικιών, από διάφορους φορείς και συλλογικότητες.
Συνολικά από τις αστυνομικές αρχές έγιναν 13 προσαγωγές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πριν το συλλαλητήριο για τα 3 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών.
Πέντε άτομα συνελήφθησαν για κροτίδες, στην περιοχή του ΟΣΕ καθώς και τους κέντρου της Θεσσαλονίκης. Όλοι τους είναι ανήλικοι.
Με εντολή της Τροχαίας, είχαν κλείσει Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Σοφίας, Πανεπιστημίου από το ύψος της Ομόνοιας, Σταδίου, Ακαδημίας, Αθανασίου Διάκου και Ηρώδου Αττικού.
Την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας έξι σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στις 10:00 ανακοίνωσε η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης του μέσου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, στις 10.00 θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί.
Επίσης, στις 28 Φεβρουαρίου, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΠΟΣ), ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της Γραμμής.
Απόφαση για κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων σήμερα, έλαβε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων «από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών οπού έχασαν την ζωή τους αδίκως, ενώ θα έπρεπε να ταξιδεύουν με ασφάλεια, 57 συνάνθρωποι μας», όπως αναφέρει. Η ώρα έναρξης της απεργίας στα πλοία θα είναι 00.01 και η ώρα λήξης τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 28/2.
Το παρών έδωσε η ΑΔΕΔΥ στα συλλαλητήρια που έγιναν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αλλά και με αφορμή την επικείμενη έναρξη της σχετικής δίκης στις 23 Μαρτίου. Αναφέρει ότι: «Ως Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλούμε τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών μαζί με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες τους, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία, στο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο, 28 Φλεβάρη 2026, στις 12:00, στο Σύνταγμα και στα αντίστοιχα που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα».
Δε θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια τρένων το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, λόγω της απεργίας των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο για τη συμπλήρωση των τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη. Από την πλευρά της η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της ενημερώνει πως «λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο».
Το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας κάλεσε όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία της Αττικής όλες τις Ομοσπονδίες, τα Σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών στην 24ωρη παναθηναϊκή απεργία και στο μεγάλο συλλαλητήριο Σάββατο 28 Φλεβάρη, στις 12:00 μ. στο Σύνταγμα.
Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, επισημαίνει πως: «Στις 28 Φλεβάρη απεργούμε, δίνουμε μαζικό παρών στο μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 12μ. Δεν ξεχνάμε, δε συγχωρούμε. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».
Το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής κάλεσε στην πλατεία Ηρώων στο Λαύριο στις 12.
H Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, αναφέρει: «Συνεχίζουμε, το Σάββατο 28 Φλεβάρη οι εργαζόμενοι στο εμπόριο, στις υπηρεσίες και την πληροφορική, τις ταχυμεταφορές, την φύλαξη και την καθαριότητα συμμετέχουμε καθολικά στην 24ώρη πανελλαδική απεργία που προκηρύσσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και στις συγκεντρώσεις των σωματείων».
Στη Λάρισα, την πόλη που βρέθηκε στο επίκεντρο της τραγωδίας, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις μνήμης και απεργιακές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή συγγενών των θυμάτων, φορέων και πολιτών, ενώ πλήθος τοπικών φορέων κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στις συγκεντρώσεις, στην απεργιακή συγκέντρωση και στις υπόλοιπες δράσεις.
Ανάμεσα σε αυτούς είναι το Εργατικό Κέντρο Ν. Λάρισας, η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Λάρισας, ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας, το Σωματείο Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Λάρισας, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης Ν. Λάρισας, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας και φοιτητικοί σύλλογοι, με αιτήματα «για δικαιοσύνη, ενίσχυση της ασφάλειας στις μεταφορές και καταδίκη πολιτικών που θεωρούν ότι οδήγησαν στην τραγωδία».
Σήμερα, στις 12:00 το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε η κεντρική συγκέντρωση στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας. Σωματεία εργαζομένων, φοιτητικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί και κοινωνικοί φορείς έχουν απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής, ζητώντας δικαιοσύνη για τα θύματα και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Παράλληλα, στις 13:00 τελέστηκε τρισάγιο στο σημείο της σύγκρουσης στα Τέμπη, παρουσία συγγενών των θυμάτων και πολιτών, που επιθυμούσαν να αποτίσουν φόρο τιμής. Στο σημείο τοποθετήθηκαν στεφάνια και λουλούδια, ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.
Με κεντρικό σύνθημα «Δεν ξεχνάμε – Δεν συγχωρούμε – Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» πολίτες, εργατικά σωματεία, σύλλογοι, οργανώσεις, μαθητές και φοιτητές βγήκαν στο δρόμο ζητώντας δικαίωση για τα 57 θύματα της τραγωδίας.
Στην Πάτρα, η συγκέντρωση ξεκίνησε σήμερα στις 11:00 το πρωί στην Πλατεία Γεωργίου Α΄, με τη συμμετοχή πολιτών, συλλογικοτήτων, φοιτητικών συλλόγων και εργατικών σωματείων.
Βασικά αιτήματα των εκατοντάδων ανθρώπων που συμμετέχουν στην πορεία είναι η απόδοση ευθυνών για την τραγωδία, η ενίσχυση της ασφάλειας στις μεταφορές και η διασφάλιση δημόσιων και ασφαλών συγκοινωνιών.
Σύλλογοι, φορείς, σωματεία, μαθητές, φοιτητές, το Εργατικό Κέντρο, η ΑΔΕΔΥ, πολιτικά κόμματα, όλοι με ανακοινώσεις τους στήριξαν το συλλαλητήριο και ταυτόχρονα κάλεσαν τα μέλη τους να δώσουν το παρών.
Με συνθήματα και πανό, πλήθος διαδηλωτών, άτομα κάθε ηλικίας, συγκεντρώθηκαν σήμερα (28/02) στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στην Πλατεία Ελευθερίας, ζητώντας την απόδοση δικαιοσύνης στη μνήμη των θυμάτων και πολιτικές για δημόσιες και ασφαλείς μεταφορές.
Και στα Χανιά πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από τη Δημοτική Αγορά Χανίων, από πολίτες, σωματεία, συλλόγους που ζητούν δικαίωση για τα θύματα της τραγωδίας.
Και στα Γιάννενα δεκάδες πολίτες ένωσαν την φωνή τους ζητώντας οξυγόνο και δικαίωση.
Πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση μπροστά από το κτίριο της Περιφέρειας Ιωαννίνων, με το ραντεβού να έχει δοθεί για τις 12:00 το μεσημέρι. Από νωρίς, πολίτες κάθε ηλικίας, εργαζόμενοι, φοιτητές και εκπρόσωποι φορέων συγκεντρώθηκαν στον χώρο.
Στην πόλη των Ιωαννίνων, η συμμετοχή ήταν αυξημένη, με τη συγκέντρωση να εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που πραγματοποιούνται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε πολλές ακόμη πόλεις της χώρας και του εξωτερικού.
Το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς – Ιθάκης, κάλεσε σε συγκέντρωση στην πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι.
Εκτός των παραπάνω περιοχών είχαν προγραμματιστεί συλλαλητήρια και:
