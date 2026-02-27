search
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 11:55
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.02.2026 21:55

Βόλος: Στο νοσοκομείο γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της – Σοκάρει η μαρτυρία του 12χρονου γιου τους 

27.02.2026 21:55
endooikogeniaki-via

Αντιμέτωπος με κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση σωματικών βλαβών στο οικογενειακό περιβάλλον, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και κλοπή, βρίσκεται ένας 35χρονος άνδρας με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος συνελήφθη μετά από τον άγριο ξυλοδαρμό της συζύγου του στον Βόλο

Μάλιστα, όπως μεταδίδει το thenewspaper.gr, η βιαιότητα των χτυπημάτων που δέχτηκε η άτυχη γυναίκα ήταν τέτοια, που κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά και νοσηλεία της στο νοσοκομείο του Βόλου.

Το περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Πέμπτης, 26/2, με τον 12χρονο γιο της οικογένειας να επικοινωνεί με την αστυνομία γύρω στις 02:00, καθώς έγινε μάρτυρας της επίθεσης του πατέρα του εναντίον της μητέρας του.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ο ανήλικος, παρουσία παιδοψυχολόγου, κατέθεσε πως είδε τον πατέρα του να αρπάζει τη μητέρα του από τον λαιμό και να τη χτυπά με γροθιές και κλωτσιές σε πρόσωπο και σώμα. Παράλληλα, ανέφερε ότι και ο ίδιος τραυματίστηκε, όταν ο 35χρονος τον έσπρωξε.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, το παιδί υπέδειξε στους αστυνομικούς τσάντα που ανήκε στον πατέρα του, μέσα στην οποία εντοπίστηκαν δύο μαχαίρια με μήκος λάμας 11 και 13 εκατοστά. Επιπλέον, υπέδειξε καλά κρυμμένο δίκαννο όπλο, επιμελώς τοποθετημένο στο πατάρι της οικίας, καθώς και 37 φυσίγγια διαφόρων τύπων. Όπως προέκυψε, το συγκεκριμένο όπλο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους στο Κιλελέρ.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι τη δίκη ο 35χρονος – Είχε συλληφθεί ξανά για ενδοοικογενειακή βία

Το δικαστήριο αποφάσισε την παραπομπή της υπόθεσης σε τακτική δικάσιμο στις 22 Μαΐου, προκειμένου να καταθέσει με τη συνδρομή διερμηνέα η 34χρονη παθούσα, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου και δεν ήταν σε θέση να παραστεί κατά την αυτόφωρη διαδικασία.

Παράλληλα, επιβλήθηκαν στον κατηγορούμενο περιοριστικοί όροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης: Δεν επιτρέπεται να πλησιάζει τη σύζυγο και τα ανήλικα παιδιά τους σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, απαγορεύεται κάθε μορφή επικοινωνίας μαζί τους και υποχρεούται να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος στο παρελθόν είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης

Διαβάστε επίσης:

Λουτράκι: Για μια ζημιά σε μοτοσικλέτα έγινε η φονική συμπλοκή με θύμα τον 17χρονο – Η ομολογία του δράστη

Υπόθεση 16χρονης Λόρας: Εμφανίστηκε αυτοβούλως στις γερμανικές Αρχές – Η στάση της οικογένειας και τα επόμενα βήματα

Εντοπίστηκε οστό σε παραλία της Χαλκιδικής, ιατροδικαστής στο σημείο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
amir hatami (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Το Ισραήλ σκότωσε τον αρχιστράτηγο του ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί

make iran great
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανός αξιωματούχος: Δεν έχουμε καμία κόκκινες γραμμές μετά τον πόλεμο που ξεκίνησαν ΗΠΑ – Ισραήλ – «Όλα πιθανά»

larissa-troxaio3
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λάρισα: Μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων με 3 τραυματίες

trump hamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Επιχείρηση «Επική Οργή»: Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν»

israel
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Μέση Ανατολή: Αναφορές για εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Αμπού Ντάμπι – Κίνδυνος κλιμάκωσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klelia-renesi
LIFESTYLE

Κλέλια Ρένεση: «Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών»

pakistan army
ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Βομβιστής αυτοκτονίας των Ταλιμπάν σκοτώνει ακαριαία αστυνομικούς του Πακιστάν – Σκληρές εικόνες

sharon-stone-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η Σάρον Στόουν - «Γιατί φοβόμαστε ακόμα τη γύμνια και την ηλικία;» (Video)

iran_main
ΚΟΣΜΟΣ

«Θα εξαλείψουμε τις απειλές»: Επιβεβαιώνει ο Τραμπ την κοινή πολεμική επιχείρηση με το Ισραήλ στο Ιράν - 4 μέρες «ανελέητων βομβαρδισμών» περιλαμβάνει η πρώτη φάση (Video/Photos)

Untitled design
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ζωντανεύουν... οι επτά πληγές του Φαραώ μετά τη Σαχάρα και στην Ισπανία: Eκατομμύρια ακρίδες καταστρέφουν τις καλλιέργειες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 11:55
amir hatami (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Το Ισραήλ σκότωσε τον αρχιστράτηγο του ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί

make iran great
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανός αξιωματούχος: Δεν έχουμε καμία κόκκινες γραμμές μετά τον πόλεμο που ξεκίνησαν ΗΠΑ – Ισραήλ – «Όλα πιθανά»

larissa-troxaio3
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λάρισα: Μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων με 3 τραυματίες

1 / 3