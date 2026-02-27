Βόλος: Στο νοσοκομείο γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της – Σοκάρει η μαρτυρία του 12χρονου γιου τους 

Αντιμέτωπος με κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση σωματικών βλαβών στο οικογενειακό περιβάλλον, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και κλοπή, βρίσκεται ένας 35χρονος άνδρας με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος συνελήφθη μετά από τον άγριο ξυλοδαρμό της συζύγου του στον Βόλο.

Μάλιστα, όπως μεταδίδει το thenewspaper.gr, η βιαιότητα των χτυπημάτων που δέχτηκε η άτυχη γυναίκα ήταν τέτοια, που κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά και νοσηλεία της στο νοσοκομείο του Βόλου.

Το περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Πέμπτης, 26/2, με τον 12χρονο γιο της οικογένειας να επικοινωνεί με την αστυνομία γύρω στις 02:00, καθώς έγινε μάρτυρας της επίθεσης του πατέρα του εναντίον της μητέρας του.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ο ανήλικος, παρουσία παιδοψυχολόγου, κατέθεσε πως είδε τον πατέρα του να αρπάζει τη μητέρα του από τον λαιμό και να τη χτυπά με γροθιές και κλωτσιές σε πρόσωπο και σώμα. Παράλληλα, ανέφερε ότι και ο ίδιος τραυματίστηκε, όταν ο 35χρονος τον έσπρωξε.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, το παιδί υπέδειξε στους αστυνομικούς τσάντα που ανήκε στον πατέρα του, μέσα στην οποία εντοπίστηκαν δύο μαχαίρια με μήκος λάμας 11 και 13 εκατοστά. Επιπλέον, υπέδειξε καλά κρυμμένο δίκαννο όπλο, επιμελώς τοποθετημένο στο πατάρι της οικίας, καθώς και 37 φυσίγγια διαφόρων τύπων. Όπως προέκυψε, το συγκεκριμένο όπλο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους στο Κιλελέρ.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι τη δίκη ο 35χρονος – Είχε συλληφθεί ξανά για ενδοοικογενειακή βία

Το δικαστήριο αποφάσισε την παραπομπή της υπόθεσης σε τακτική δικάσιμο στις 22 Μαΐου, προκειμένου να καταθέσει με τη συνδρομή διερμηνέα η 34χρονη παθούσα, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου και δεν ήταν σε θέση να παραστεί κατά την αυτόφωρη διαδικασία.

Παράλληλα, επιβλήθηκαν στον κατηγορούμενο περιοριστικοί όροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης: Δεν επιτρέπεται να πλησιάζει τη σύζυγο και τα ανήλικα παιδιά τους σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, απαγορεύεται κάθε μορφή επικοινωνίας μαζί τους και υποχρεούται να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος στο παρελθόν είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης.

