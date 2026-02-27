Υπόθεση 16χρονης Λόρας: Εμφανίστηκε αυτοβούλως στις γερμανικές Αρχές – Η στάση της οικογένειας και τα επόμενα βήματα 

Μετά από ενάμιση μήνα εξαφάνισης, η 16χρονη Λόρα εντοπίστηκε και φιλοξενείται σε δομή προστασίας ανηλίκων στο Βερολίνο.

Παρά τον εντοπισμό της, η ανήλικη δεν έχει ακόμη συναντήσει την οικογένειά της, μετά από δικό της σχετικό αίτημα.

«Στην οικογένεια ήταν όλα μια χαρά», λέει ο πατέρας της 16χρονης

Ο πατέρας της Λόρας, μιλώντας στο LiveNews, επιβεβαίωσε ότι δεν έχει δει την κόρη του από την ημέρα της εξαφάνισής της, στις 8 Ιανουαρίου, από το σπίτι τους στην Πάτρα. «Πρέπει πρώτα να βρει την ηρεμία της. Να συναντηθώ μαζί της, να μιλήσουμε. Όταν μου επιτραπεί, θα το κάνω», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως δήλωσε, αν η Λόρα δεν θελήσει να επιστρέψει στο σπίτι τους στην Πάτρα, «θα πρέπει να καθίσουμε κάτω να βρούμε μία λύση».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το κύριο πρόβλημα που οδήγησε την κόρη του στη φυγή ήταν η δυσκολία προσαρμογής της στο ελληνικό σχολείο: «Στην Ελλάδα είχε τεράστια προβλήματα με το σχολείο. Αυτό ήταν κατά κύριο λόγο. Στην οικογένεια ήταν όλα μια χαρά».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ακόμη και αν η 16χρονη θελήσει να συναντηθεί με τους γονείς της, αυτό θα γίνει παρουσία Γερμανού κοινωνικού λειτουργού.

Στη δομή υποβοηθούμενης διαβίωσης για νέους, μέχρι να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα

Στο Mega μίλησε και ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας του Βερολίνου, Γιόρν Ιφλάντερ, ο οποίος είπε: «Η Λόρα παρουσιάστηκε στις 26 Φεβρουαρίου στις Αρχές, λείπει από τον Ιανουάριο. Γνωρίζουμε ότι έφυγε από την Αθήνα για τη Φρανκφούρτη. Εμείς είμαστε εδώ ως υποστήριξη από τις κοινωνικές υπηρεσίες που μας κάλεσαν, για να τις υποστηρίξουμε».

Πρόσθεσε, δε, ότι η ανήλικη δεν έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα και δεν έχει υπάρξει πρόβλημα μαζί της, ενώ «δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια θα ήταν τα επόμενα βήματα».

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι η Λόρα εμφανίστηκε ενώπιον των Αρχών «αυτόνομα και ανεξάρτητα», χωρίς την παρουσία τρίτου προσώπου, γεγονός που υπογραμμίζει τη δική της σχετική βούληση.

Μέχρι να καθοριστούν τα επόμενα βήματα, η Λόρα παραμένει στη δομή υποβοηθούμενης διαβίωσης για νέους, όπου ζει με ασφάλεια μαζί με συνομηλίκους της.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι η δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση στην Ελλάδα, είναι για αρπαγή της 16χρονης. Προκειμένου να κλείσει, το κορίτσι θα πρέπει να δώσει κατάθεση στις ελληνικές Αρχές, στην οποία να εξηγεί γιατί έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα, πού έμενε όλο αυτό το διάστημα και άλλα στοιχεία, για να ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για αρπαγή ή όχι.

Αποκαλύψεις από το email 16χρονης

Η καθηγήτρια εγκληματολογίας, Κέλλυ Ιωάννου, η οποία συνέδραμε στη σχετική έρευνα, περιέγραψε στο LiveNews τις πληροφορίες που προέκυψαν κατά την έρευνα στο email της Λόρας.

«Από το email βρήκαμε ότι αυτό είχε δημιουργηθεί 28 Δεκεμβρίου, άρα υπήρχε προετοιμασία (σ.σ. για τη φυγή της). Είδαμε ότι είχε κάνει εγγραφή σε συγκεκριμένη κοινότητα με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα… Ένα φόρουμ που θέλει να αναζητήσει με συγκεκριμένα θέματα που έχουν να κάνουν με θέματα υγείας. Επίσης, στις 8/1/26 που ταξίδευε, δημιουργήθηκε ένας λογαριασμός στο TikTok. Ήταν με ψευδώνυμο και έχει 2 followers: Δύο άτομα που είναι στο Βερολίνο. Νεαρής ηλικίας που μένουν σε κοινόβιο, με σημάδια επικίνδυνης συμπεριφοράς», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Ιωάννου.

