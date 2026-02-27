search
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026
27.02.2026

Μοσχάτο: Σύλληψη 33χρονου που είχε πάνω του ένα… μικρό οπλοστάσιο – Πιστόλι, μαχαίρια και χειροβομβίδα κατέσχεσαν οι Αρχές

Στη σύλληψη ενός 33χρονου προχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης, 26/2, η αστυνομία στην περιοχή του Μοσχάτου, όταν, μετά από τυχαίο έλεγχο, εντοπίστηκε στο όχημά του οπλισμός και μεγάλο χρηματικό ποσό.

Ειδικότερα, αστυνομικοί, στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή του Μοσχάτου, εντόπισαν όχημα με οδηγό τον 33χρονο και μετά από έρευνα εντός του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • πιστόλι με γεμιστήρα,
  • 10 φυσίγγια,
  • 2 μαχαίρια,
  • το χρηματικό ποσό των 7.575 ευρώ,
  • χειροβομβίδα-ρέπλικα,
  • 2 καπνοσύριγγες ναρκωτικών ουσιών
  • 3 κουτάλια με υπολείμματα ουσίας

Οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες στον 33χρονο, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

