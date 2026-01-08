Συναγερμός στην Πάτρα για την εξαφάνιση 16χρονης

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 8/1, στην περιοχή του Ρίου στην Πάτρα, για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα Λ., γερμανικής καταγωγής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του κοριτσιού και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Λόρα Λ. έχει ύψος 1,60 μ., είναι 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά adidas με λευκές ρίγες και είχε και γκρι σχολική τσάντα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

