Αιματηρό επεισόδιο στη Χαλκιδική: 61χρονος μαχαίρωσε τον συμπέθερό του

Αναστάτωση επικράτησε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 8/1, στην περιοχή της Αρναίας Χαλκιδικής, όταν 61χρονος μαχαίρωσε τον συμπέθερό του, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, ο 61χρονος πήγε στο σπίτι του 52χρονου συμπέθερού του και, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ τους, με τον 61χρονο να μαχαιρώνει στη διάρκειά της τον 52χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά.

Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, ενώ ο 61χρονος, που επίσης τραυματίστηκε από τη συμπλοκή, πήγε μόνος του στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου.

Στο σημείο έφτασαν και οι Αρχές, οι οποίες είχαν ειδοποιηθεί για το περιστατικό, και προχώρησαν στη σύλληψη του 61χρονου, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή της υγείας του 52χρονου είναι σταθερή, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, ενώ σε βάρος του 61χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.

