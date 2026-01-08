search
08.01.2026 20:31

Πάτρα: Στον εισαγγελέα 26χρονος που φέρεται ως πρωταγωνιστής στον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου

08.01.2026 20:31
patra xylodarmos 26xronos- new

Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών οδηγήθηκε την Πέμπτη ένας 26χρονος, που είναι ένας εκ των εννέα εμπλεκομένων στην υπόθεση του θανάτου του 30χρονου τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από ξυλοδαρμό.

Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης οδηγήθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί.

Ο 26χρονος παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Ασφάλεια Πατρών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και την σύλληψη και των υπολοίπων πέντε εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 26χρονος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα για υποθέσεις ναρκωτικών και φέρεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα θανατηφόρα χτυπήματα. Η εισαγγελέας Πατρών έχει ασκήσει βαριές ποινικές διώξεις σε συνολικά εννέα εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

Στο μεταξύ, την Παρασκευή, πρόκειται να οδηγηθούν στον ανακριτή οι τρεις άνδρες, ηλικίας 39, 36 και 29 ετών, οι οποίοι εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση.

Οι προαναφερόμενοι παρουσιάστηκαν στην Ασφάλεια το βράδυ της περασμένης Δευτέρας και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

