08.01.2026 19:42

Βόνιτσα: Μυστήριο με την εξαφάνιση μητέρας 3 ανήλικων παιδιών – Είχε καταγγείλει τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία

08.01.2026 19:42
peripolikoo12

Αναστάτωση στη Βόνιτσα έχει προκαλέσει η εξαφάνιση μίας μητέρας τριών ανήλικων παιδιών, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 8 Δεκεμβρίου 2025. Οι έρευνες για την υπόθεση, ωστόσο, ξεκίνησαν μόλις σήμερα, αφού ουδέποτε η γυναίκα δηλώθηκε ως αγνοούμενη.

Με την περίεργη υπόθεση ασχολήθηκε η εκπομπή Live News, φέρνοντας στο «φως» τα μέχρι τώρα γνωστά στοιχεία.

Η γυναίκα, βουλγαρικής καταγωγής, είναι μητέρα τριών παιδιών, 3, 5 και 8 ετών, τα οποία είχε αποκτήσει με τον Έλληνα σύζυγό της.

Πριν από πέντε περίπου χρόνια η ίδια είχε προχωρήσει σε καταγγελία εναντίον του συζύγου της, μετά από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Το δικαστήριο που ακολούθησε έκρινε ότι το ζευγάρι θα έπρεπε να διακόψει τις μεταξύ τους επαφές.

Ωστόσο κάτι τέτοιο δε συνέβη, με τις επαφές του ζευγαριού και τα επεισόδια μεταξύ τους να συνεχίζονται, μέχρι που, σε άγνωστη χρονική στιγμή, ο σύζυγός της μετακόμισε στους γονείς του και εκείνη παρέμεινε στο σπίτι όπου ζούσαν μέχρι πρότινος όλοι μαζί, με τα παιδιά τους.

Η εξαφάνιση πριν έναν μήνα – Τι αναφέρει ο σύζυγος και συγγενείς του ζευγαριού

Στις 8 Δεκεμβρίου, τα ίχνη της γυναίκας εξαφανίζονται, χωρίς, ωστόσο, κανείς να δηλώσει την εξαφάνισή της.

Ο σύζυγός της αρχικά ισχυρίστηκε ότι είχε επικοινωνία με την αστυνομία, η οποία του ανέφερε ότι η γυναίκα βρίσκεται στη Βουλγαρία, και το τελευταίο στίγμα της ήταν όταν πέρασε τα σύνορα με την ταυτότητά της.

Ωστόσο, σε νεότερη επικοινωνία του Live News μαζί του, ο ίδιος σημείωσε ότι η γυναίκα βρίσκεται στη Γερμανία, γεγονός που επιβεβαιώνει και συγγενής του ζευγαριού, που αναφέρει, μάλιστα, ότι είχε και επικοινωνία μαζί της.

Την ίδια ώρα, άτομα από το περιβάλλον του άνδρα αναφέρουν ότι η σύζυγός του τον εγκατέλειψε να μείνει μόνος του με τα τρία παιδιά τους, προκειμένου να τον εκδικηθεί.

Για την υπόθεση κινητοποιήθηκε μόλις σήμερα η αστυνομία, αφού δεν υπήρξε ποτέ επίσημη δήλωση εξαφάνισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, οι τοπικές Αρχές έχουν ήδη επικοινωνήσει με τις Αρχές της Βουλγαρίας, προκειμένου να διαπιστώσουν αν η γυναίκα βρίσκεται εκεί. Παράλληλα, εξετάζουν και τη μαρτυρία του συγγενικού προσώπου του ζευγαριού, που ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα βρίσκεται στη Γερμανία, και ότι έχει συνομιλήσει μαζί της.

Δεδομένου του ότι η έρευνα για την υπόθεση μετρά μόλις λίγες ώρες, αναμένονται εξελίξεις μέσα στις επόμενες ημέρες.

Την ίδια ώρα, τα τρία ανήλικα παιδιά του ζευγαριού βρίσκονται σε συγγενικό τους πρόσωπο.  

