Λήμνος: Η θάλασσα βγήκε στη στεριά λόγω θυελλωδών ανέμων – Δείτε βίντεο

Πρωτοφανείς εικόνες αντίκρισαν οι κάτοικοι της Μύρινας Λήμνου και ειδικότερα στα παραλιακά μέτωπα της πόλης όπου η θάλασσα «φούσκωσε» και βγήκε στο λιμάνι με αποτέλεσμα ο δρόμος να να γίνει ένα με το νερό.

Σύμφωνα με το limnosfm100.gr, οι θυελλώδεις νοτιάδες έσπρωξαν το νερό στην στεριά μετατρέποντας το οδόστρωμα σε προέκταση του λιμανιού και δημιουργώντας συνθήκες αυξημένης επικινδυνότητας.

Το θαλασσινό νερό έχει καλύψει μεγάλο μέρος του δρόμου μπροστά από το λιμεναρχείο, ενώ κάδοι απορριμμάτων παρασύρονται από τα ρεύματα και κινούνται ανεξέλεγκτα μέσα στα νερά.

Μάλιστα, στο βίντεο ακούγεται ένας άνδρας να λέει «Αν ήταν αυτοκίνητο θα το είχε φέρει εδώ».

