Αγρότες: Η Ελλάδα «κόπηκε» στα δύο, μπλόκα παντού – Πρόσκληση της κυβέρνησης για συνάντηση με Μητσοτάκη την Τρίτη

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν από σήμερα και για 48 ώρες οι αγρότες, όπως προέκυψε από τις γενικές συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν έως αργά χθες το βράδυ. Έχουν αποκλείσει από το πρωί εθνικές οδούς και παρακαμπτήριους. Παράλληλα, ζητούν συνάντηση «με τον πρωθυπουργό, για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων επιβίωσής μας», όπως χαρακτηριστικά τονίζουν, ενώ φέρεται να είναι θετική η ανταπόκρισή τους στη νέα πρόσκληση του Παύλου Μαρινάκη για συνάντηση την Τρίτη, στο Μαξίμου.

Εκατοντάδες τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας κατέφτασαν συντεταγμένα στις σήραγγες των Τεμπών και πραγματοποιούν αποκλεισμό της ΠΑΘΕ και στα δύο ρεύματα. Στην ΠΑΘΕ έχει στηθεί ένα «δεύτερο» μπλόκο με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι την δικαίωση.

Επίσης, στο μπλόκο του Μπράλου έφτασε το κομβόι με τα δεκάδες τρακτέρ από τον μπλόκο του Ε-65 της Καρδίτσας και ενώθηκε με τους αγρότες της Φθιώτιδας, σφραγίζοντας τον κόμβο και κόβοντας τη χώρα στα δύο. Την ίδια ώρα, αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο του Κάστρου έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας, ενώ αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στην Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας. Εντωμεταξύ, σε 48ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στα διόδια των Μαλγάρων, και στα δύο ρεύματα, προχωρούν οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο που έχει στηθεί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθήνας.

Την ίδια ώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης απηύθυνε νέα πρόσκληση στους αγρότες για συνάντηση με τον πρωθυπουργό την ερχόμενη Τρίτη, 13 Ιανουαρίου, θέτοντας ωστόσο δύο όρους:

Να είναι αναλογική η εκπροσώπηση των αγροτών. Να εκλέξουν μέσα στο σαββατοκύριακο συντονιστική επιτροπή

Να ανοίξουν οι δρόμοι.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Newsbomb, ο Παύλος Μαρινάκης είπε πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου και κάλεσε τους αγρότες να συναντηθούν μαζί του εκείνη την ημέρα.

«Είμαστε εδώ για διάλογο, το λέμε ξανά, είμαστε όλοι μαζί και το λέμε με μια ξεκάθαρη διατύπωση, θέλουμε να σταματήσει όλο αυτό. Απευθύνω άλλη μία πρόσκληση στους αγρότες την Τρίτη (σ.σ. 13 Ιανουαρίου) που ο πρωθυπουργός θα είναι στο γραφείο του να συναντηθούν, με δύο ξεκάθαρους όρους: Να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύ δεν μπορεί να γίνει διάλογος» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί είναι αυτά και δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλα, ούτε με βάση τις δημοσιονομιές αντοχές ούτε με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

«Για να μην υπάρχει παρανόηση, δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα», είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε πού υπάρχουν μπλόκα:

Οι Θεσσαλοί αγρότες, από το μπλοκο της Νίκαιας έβαλαν και φωτιά σε μπάλες από άχυρο.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, όταν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα ξεκίνησαν οργανωμένα από το μπλόκο της Νίκαιας και κινήθηκαν προς τις σήραγγες των Τεμπών, εφαρμόζοντας στην πράξη τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί σε προηγούμενη γενική συνέλευση.

Με την άφιξή τους, οι αγρότες απέκλεισαν τις σήραγγες, η οποία θα διαρκέσει 48 ώρες.

Η απόφαση τους αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους για ολικό αποκλεισμό των δρόμων, όπως αποφασίστηκε στο πανελλαδικό συντονιστικό.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι τα μέτρα και οι εξαγγελίες που ανακοινώθηκαν δεν καλύπτουν τα βασικά τους αιτήματα και δεν δίνουν ουσιαστικές λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.

Σημειώνεται πως με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας διακόπτεται σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων (Ι.Χ., φορτηγών και λεωφορείων) στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Πλαταμώνα, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στην ΠΕΟ Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς. Η διακοπή τέθηκε σε ισχύ από τις 11:15 στον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τη Σήραγγα Τ1 και από τις 12:00 στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, στο ύψος της διασταύρωσης Πυργετού.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, με εκτροπές προς την Εγνατία Οδό τόσο για τα οχήματα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη όσο και για εκείνα προς Αθήνα, ανάλογα με το μικτό βάρος τους. Παράλληλα, εξακολουθούν να ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή στους ανισόπεδους κόμβους Κιλελέρ, Βελεστίνου και Πλατυκάμπου.

Πλήρης αποκλεισμός του κόμβου του Μπράλου

Επιπλέον, σε πλήρη αποκλεισμό του κόμβου του Μπράλου, τόσο στην εθνική οδό όσο και στους παράδρομους και το επαρχιακό δίκτυο, προχώρησαν οι αγρότες που ήταν συγκεντρωμένοι στο σημείο. Λίγη ώρα μετά τον αρχικό αποκλεισμό, στο μπλόκο του Μπράλου κατέφθασαν δεκάδες τρακτέρ και Ι.Χ. αυτοκίνητα από το μπλόκο της Καρδίτσας, ενισχύοντας την κινητοποίηση. Παράλληλα, από νωρίς το πρωί αγρότες από την Αταλάντη και τον Δομοκό είχαν ήδη ενωθεί με τους συγκεντρωμένους.

Οι αγρότες από την Καρδίτσα και το μπλόκο του Ε-65 έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό και χειροκροτήματα από τους συναδέλφους τους από τα χωριά της Λαμίας και την κεντρική Φθιώτιδα, που βρίσκονται στο μπλόκο του Μπράλου.

Πλέον, η διέλευση από τη Λαμία προς την Αθήνα καθίσταται σχεδόν αδύνατη.

«Είμαστε εδώ στα πόστα του αγώνα, ενωμένοι ως ένα μπλόκο και συνεχίζουμε τον αγώνα για όσο χρειαστεί» λένε οι αγρότες από το μπλόκο του Μπράλου, κάνοντας πράξη την απόφαση της πανελλαδικής επιτροπής για 48ωρο αποκλεισμό κομβικών σημείων του οδικού δικτύου.

Με πίστη στο δίκιο του αγώνα μας, συνεχίζουμε, τόνισε ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας, από το μπλόκο Ε65, με τους αγροτοκτηνοτρόφους να φωνάζουν δυνατά το σύνθημα, «στα μπλόκα, στα μπλόκα της αγροτιάς, θα σπάσει της κυβέρνησης ο τσαμπουκάς».

Έκλεισε η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας

Σε αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας όσο και των παραδρόμων, στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας, προχώρησαν οι αγρότες που συγκεντρώνονται στην περιοχή κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Η τροχαία έχει προχωρήσει σε εκτροπές της κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λαμία προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την περιοχή της Αταλάντης και κατευθύνονται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ακολουθώντας τη διαδρομή Καλαπόδι – Παλαιός Λεβέντης, συνεχίζοντας προς Ορχομενό, Λιβαδειά και Θήβα, για να επανέλθουν στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στη Ριτσώνα, στο 75ό χιλιόμετρο.

Όσον αφορά το ρεύμα ανόδου προς Λαμία, η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται από το ύψος της Ριτσώνας. Τα οχήματα κατευθύνονται μέσω Θήβας και Λιβαδειάς, με τελικό σημείο, μέχρι στιγμής, την περιοχή του Μπράλου.

Αποκλεισμός στο Μουργκάνι

Στον αποκλεισμό του δρόμου που συνδέει τα Τρίκαλα με την Ήπειρο και τα Γρεβενά στο Μουργκάνι, προχώρησαν οι αγρότες των Τρικάλων.

Αποκλεισμός επί της εθνικής οδού Κορίνθου – Καλαμάτας

Στη Μεσσηνία, οι αγρότες του μπλόκου της Θουρίας επί της εθνικής οδού Κορίνθου – Καλαμάτας απέκλεισαν την εθνική οδό και στα δύο ρεύματα προς Καλαμάτα και Κόρινθο, όπως και τη γέφυρα πάνω από τον ίδιο δρόμο, που ενώνει την Μεσσήνη με τη Θουρία.

Μπλόκα στον κόμβο Ηγουμενίτσας-Γραικοχωρίου και επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων- Κακκαβιάς

Στον κόμβο Ηγουμενίτσας-Γραικοχωρίου, στο 3ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, οι αγρότες του μπλόκου της Θεσπρωτίας έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς το λιμάνι Εξωτερικού. Μετά από τη χθεσινή συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου και στο πλαίσιο των αποφάσεων της πανελλαδικής επιτροπής, παρέταξαν τρακτέρ, αγροτικά αυτοκίνητα στο οδόστρωμα ενώ τοποθέτησαν και μπάλες σανό. Την κινητοποίηση υποστηρίζουν τα σωματεία ταξί Θεσπρωτίας, το Εργατικό Κέντρο και οι αλιείς.

Οι αγρότες στο μπλόκο Καλπακίου, παρότι η Αστυνομία είχε αποκλείσει για τα τρακτέρ τους δρόμους προς το Τελωνείο Κακκαβιάς, κατάφεραν να φτάσουν μέσα από χωράφια λίγα χιλιόμετρα πριν τα σύνορα στον Παρακάλαμο, επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων- Κακκαβιάς, όπου δηλώνουν ότι θα παραμείνουν μείνουν για 48 ώρες ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να επιχειρήσουν να φτάσουν στο Τελωνείο. Σημειώνεται, μέσα σε λίγα λεπτά δημιουργήθηκε πρόβλημα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από και προς Κακκαβιά.

Έκλεισαν τη γέφυρα της Χαλκίδας οι αγρότες

Σε αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας προχώρησαν οι αγρότες των μπλόκων Χαλκίδας, Κηρίνθου και Ιστιαίας. Σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων, θα προχωρούσαν σε διήμερο αποκλεισμό από σήμερα στις 10 το πρωί.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου

Στον αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου -Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, προχώρησαν λίγη ώρα μετά τις 11:00 σήμερα το πρωί αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους. Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται, μέσω των κόμβων Κουβαρά και Χαλικίου, στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Μάλγαρα

Σε 48ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στα διόδια των Μαλγάρων, και στα δύο ρεύματα, προχωρούν από τις 12:00 οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο που έχει στηθεί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθήνας, όπως αποφασίστηκε στη γενική τους συνέλευση. Η κινητοποίηση αποφασίστηκε στην τελευταία σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στα Μάλγαρα.

Πάντως, παρά τον αποκλεισμό, οι αγρότες δηλώνουν ανοιχτοί σε διάλογο και ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να συζητηθούν κρίσιμα ζητήματα βιωσιμότητας του αγροκτηνοτροφικού τομέα.

Σε διήμερο αποκλεισμό της κυκλοφορίας προχωρούν από τις 12 το μεσημέρι και οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, στα δύο ρεύματα της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας. Η παρουσία των αγροτών στο σημείο έχει ενισχυθεί με αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της κινητοποίησης.

Σε διήμερο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον κόμβο της Τρίγλιας, επί της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών προχωρούν από τις 12 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Χαλκιδικής. Υπενθυμίζεται ότι οι παραγωγοί της Χαλκιδικής αποχώρησαν από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και από την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 έχουν στήσει νέο μπλόκο στη Νέα Τρίγλια.

Στο μεταξύ, από τις 11.00 σήμερα, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς της παρακαμπτηρίου οδού στον κόμβο της Κουλούρας. Η διάρκεια των αποκλεισμών, καθ’ όλη τη διάρκεια της 48ωρης κινητοποίησης που αποφασίστηκε στην τελευταία σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στα Μάλγαρα, θα προσδιορίζεται κάθε φορά επιτόπου από τους συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια των αποκλεισμών, οι παραγωγοί θα διανέμουν κομπόστα ροδάκινου στους ακινητοποιημένους οδηγούς.

48ωρος αποκλεισμός στα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης

Σε διαφορετικές ώρες, αλλά με κοινό παρονομαστή τον 48ωρο αποκλεισμό, ξεκινούν σήμερα τις πολύωρες κινητοποιήσεις τους οι παραγωγοί στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα της χώρας με τη Βόρεια Μακεδονία. Οι αποφάσεις λήφθηκαν στις γενικές συνελεύσεις των μπλόκων που πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα, μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες και εντάσσονται στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που συνεδρίασε στα Μάλγαρα.

Στο μπλόκο του Προμαχώνα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι αποκλείουν από τις 12:00 το μεσημέρι έως το Σάββατο 10 Ιανουαρίου την ίδια ώρα την είσοδο και την έξοδο φορτηγών παντός τύπου, ενώ για τις ώρες διέλευσης των ι.χ επιβατικών οχημάτων θα αποφασίζεται περιοδικά κατά τη διάρκεια του 48ωρου αποκλεισμού το τι μέλλει γενέσθαι.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποκλείουν τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από τις 8:00 έως τις 18:00 το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, ενώ τα ι.χ επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία θα εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς. Το μπλόκο έχει στηθεί περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής.

Στο τελωνείο της Νίκης, η 48ωρη κινητοποίηση ξεκίνησε στις 11:00, με κλείσιμο εισόδου και εξόδου για όλα τα φορτηγά, τα ι.χ επιβατικά οχήματα και τα τουριστικά λεωφορεία. Ωστόσο, οι παραγωγοί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διέλευσης των ι.χ επιβατηγών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων περιοδικά και για συγκεκριμένες ώρες, σύμφωνα με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

Στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκινά στις 18:00, με αποκλεισμό της εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Το μπλόκο ενισχύθηκε με παραγωγούς από Αριδαία, Έδεσσα, Αλμωπία και Δερβένι.

Αποκλεισμός της Εγνατίας στη Σιάτιστα

Σε 48ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στη Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, προχωρούν από τις 11:00 το πρωί οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας, όπως αποφασίστηκε στη γενική τους συνέλευση ύστερα από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στα Μάλγαρα. Παράλληλα, για σήμερα οι αγρότες αποφάσισαν τον αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών από τις 12:00 έως τις 16:00, ενέργεια που θα επαναλαμβάνουν περιοδικά στη διάρκεια της 48ωρης κινητοποίησής τους.

Οι παραγωγοί έχουν ζητήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό και δηλώνουν έτοιμοι για διάλογο και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και την ηγεσία των συναρμόδιων υπουργείων, «αλλά με τους δρόμους κλειστούς».

Αντίστοιχα, σε 48ωρο αποκλεισμό από τις 10:00 το πρωί προχωρούν οι παραγωγοί στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, επίσης επί της Εγνατίας Οδού. Στο μπλόκο συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και της Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου.

Τελωνείο της Σκύδρας

Με συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου της Σκύδρας, από τις 16:30 και για χρονικό διάστημα τρεισήμισι ωρών, οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Η απόφαση ελήφθη στη γενική συνέλευση των παραγωγών του Αγροτικού Συλλόγου Σκύδρας και υλοποιείται σε συνέχεια των κατευθύνσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, η οποία συνεδρίασε στα Μάλγαρα.

Οι παραγωγοί θα μεταβούν στο σημείο με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα και, όπως τονίζουν, στόχος της κινητοποίησης είναι να αναδειχθεί η ανάγκη άμεσων και ουσιαστικών παρεμβάσεων, ώστε να καταστεί βιώσιμη η αγροτική παραγωγή. Οι επόμενες κινήσεις τους θα καθοριστούν από τις εξελίξεις πανελλαδικά.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών στην Πιερία

Σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησε η Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο οδικό δίκτυο της περιοχής και αφορούν το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Συγκεκριμένα, μέχρι νεωτέρας έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης, στο 438ο χιλιόμετρο, έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης, στο 434ο χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου.

Τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Αθήνα εκτρέπονται από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης προς την περιφερειακή οδό της πόλης ή, εναλλακτικά, προς την παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Κατερίνης (οδός Μουσών), ενώ στη συνέχεια εισέρχονται εκ νέου στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών μέσω του νότιου ανισόπεδου κόμβου Κατερίνης.

Στο μεταξύ, το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, με ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια στις γραμμές Θεσσαλονίκη – Αθήνα και αντίστροφα, παρά την κλιμάκωση των αγροτοκτηνοτροφικών κινητοποιήσεων. Σημειώνει ωστόσο ότι καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις έως και πέντε ώρες. Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, η Τροχαία έχει προχωρήσει σε εκτροπές της κυκλοφορίας στον βασικό οδικό άξονα, γεγονός που επηρεάζει τους χρόνους μετακίνησης. Στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λαμία προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την περιοχή της Αταλάντης και κινούνται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ακολουθώντας τη διαδρομή Καλαπόδι – Παλαιός Λεβέντης – Ορχομενός – Λιβαδειά – Θήβα, για να επανέλθουν στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας στο ύψος της Ριτσώνας, στο 75ο χιλιόμετρο. Αντίστοιχα, στο ρεύμα ανόδου προς Λαμία, η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται από το ύψος της Ριτσώνας, με τα οχήματα να κατευθύνονται μέσω Θήβας και Λιβαδειάς, με τελικό σημείο – μέχρι στιγμής – την περιοχή του Μπράλου.

Πάτρα

Σε νέες κινητοποιήσεις, με αποκλεισμούς δρόμων, προχωρούν από σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας και της Ηλείας. Ειδικότερα, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας απέκλεισαν τη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας και η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της πόλης.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στον κόμβο Χανάκια και η κίνηση των αυτοκινήτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό από τον κόμβο της Αμαλιάδας.

Μαρινάκης: Δεν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επανέλαβε τη διάθεση της κυβέρνησης για διάλογο με τους αγρότες, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα. Ο διάλογος είναι αναγκαίος για όλα τα μεγάλα διακυβεύματα του πρωτογενούς τομέα προκειμένου να ωφεληθούν όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι», υπογραμμίζοντας παράλληλα, ότι «αναγκαία προϋπόθεση για το διάλογο είναι οι ανοιχτοί δρόμοι και η προστασία κρίσιμων υποδομών και λειτουργιών του κράτους όπως λιμάνια, αεροδρόμια κ.λπ.».

«Είμαστε κυβέρνηση όχι μόνο για τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα, αλλά είμαστε η κυβέρνηση όλων των αγροτών και κυρίως όλων των πολιτών. Όποιος προτείνει από την αντιπολίτευση, επιπλέον μέτρα, εμμέσως ζητάει αντίμετρα, δηλαδή επιπλέον φορολόγηση της υπόλοιπης κοινωνίας», συμπλήρωσε.

Τόνισε, δε, ότι «αντίθετα, η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί να αυξήσει τα εισοδήματα των πολιτών, οι οποίοι είδαν τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης το εισόδημά τους να μειώνεται, μειώνοντας φόρους και κυρίως χωρίς να χωρίζει την κοινωνία σε πολίτες δύο ταχυτήτων».

Ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την κυκλοφορία στο Εθνικό δίκτυο

Ανακοίνωση εξέδωσε η Αστυνομία, με την οποία διευκρινίζεται ότι η κυκλοφορία σε όλο το Εθνικό δίκτυο διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς και εναλλακτικές οδούς, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που έχει εκπονηθεί για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών.

«Ως εκ τούτου αναφορές σχετικά με ολική διακοπή κυκλοφορίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» εξηγεί η ανακοίνωση.

Επισημαίνεται ότι, έχουν εκδοθεί ήδη σχετικές ανακοινώσεις για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα επικαιροποιούνται ανάλογα με την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο.

Συνολικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στο ειδικό μπάνερ στο site της ελληνικής αστυνομίας ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης:

Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: «Οι πομποί δημιούργησαν το πρόβλημα, δεν υπήρξαν εξωτερικές παρεμβολές» λέει ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας

Κλιμακώνουν οι αγρότες μετά την εξειδίκευση των μέτρων – 48ωρο μπλακ άουτ, ζητούν συνάντηση με Μητσοτάκη – Με επιβολή του νόμου απειλεί η κυβέρνηση

Η Τυχεροπούλου έμεινε εκτός του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ – Καταγγέλλει πολιτική επιλογή συγκάλυψης