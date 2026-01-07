Απογοητευμένοι και δυσαρεστημένοι είναι οι αγρότες από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, οι οποίες όπως όλα δείχνουν δεν θα οδηγήσουν προς εκτόνωση την κρίση. Οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτοκτηνοτρόφων είναι αρνητικές, καθώς, όπως επισημαίνουν, ότι ήταν ήδη γνωστά τα μέτρα και δεν ικανοποιούν τα αιτήματά τους.

Αναφέρονται σε αιτήματα που απορρίφθηκαν και μεγάλες υποσχέσεις, ενώ στο πανίσχυρο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα συγκεντρώθηκε πλήθος αγροτών και κτηνοτρόφων. Η συνέλευση ολοκληρώθηκε με τους αγρότες να αποφασίζουν κλιμάκωση του αγώνα τους, από τη στιγμή που αυτά που, όπως τονίζουν, η εξειδίκευση των μέτρων από την κυβέρνηση δεν ικανοποιεί τα βασικά αιτήματά τους. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και οι αγρότες του μπλόκου στον Μπράλο και μάλιστα ανακοινώθηκε ότι αύριο θα μετακινηθούν στον κόμβο του Μπράλου τρακτέρ από την Καρδίτσα, από τον Δομοκό αλλά και την Αταλάντη.

Ο αγροτικός κόσμος ανέμενε καλύτερη τιμή στο αγροτικό ρεύμα, αλλά και περισσότερους πόρους προς την κτηνοτροφία και την αλιεία, αντίθετα άκουσε τα ίδια από την πρώτη στιγμή. «Θέλουν να μας διώξουν από τα χωριά μας…», σημείωσαν καλώντας παράλληλα τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου και να δώσεις απαντήσεις στα 14 αιτήματα που έχουν τεθεί από τις αρχές Δεκεμβρίου.

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε πιο δυναμικές μορφές πίεσης, με 48ωρο μπλακ άουτ, αποκλεισμούς τελωνείων και κομβικών οδικών αξόνων.

Οι αγρότες της Νίκαιας μοιάζουν αποφασισμένοι να υλοποιήσουν την απόφαση της πανελλαδικής επιτροπής και να αποκλείσουν τις σήραγγες των Τεμπών με τρακτέρ την Πέμπτη, ενώ παράλληλα ζητούν συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητούν και οι αγροτες και κτηνοτρόφοι της Καρδίτσας.

Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωποι ορισμένων μπλόκων απηύθυναν επιστολή στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρα στην οποία ζητούν διάλογο με τον πρωθυπουργό, με την κυβέρνηση να τους παραπέμπει για διάλογο είτε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη είτε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα. Όπως διευκρινίζεται από κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός θα δεχθεί τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι εκείνοι που θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών. Κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι, ο Πρωθυπουργός είχε προσδιορίσει συγκεκριμένη ώρα και μέρα για συνάντηση με τους εκπροσώπους των αγροτών, ραντεβού που εκείνοι απέρριψαν χωρίς συζήτηση.

Οι αγροτοσυνδικαλιστές στη Νίκαια εισιγούνται να προχωρήσουν από αύριο Πέμπτη, στους αποκλεισμούς εθνικών οδών και κομβικών σημείων σε παρακαμπτηρίους δρόμους, ενώ προτείνουν να γίνει νέα πανελλαδική διάσκεψη το Σαββατοκύριακο για να καθοριστεί η στάση τους για τη συνέχεια.

Στην πανελλαδική σύσκεψη θέλουν να υπάρξει μια ενιαία στάση όλων των μπλόκων με στόχο συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Επίσης, εξετάζεται αμέσως μετά, μια κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα.

Την Πέμπτη στις 10 το πρωί οι αγρότες θα μεταβούν στο μπλόκο και στις 11 θα ξεκινήσουν μηχανοκίνητη με τα τρακτέρ στις σήραγγες των Τεμπών.

Ο Ρίζος Μαρούδας, επικεφαλής του μπλόκου της Νίκαιας ζήτησε κι επίσημα συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς όπως λένε, δεν ικανοποιήθηκαν με την εξειδίκευση των μέτρων, χαρακτηρίζοντας ως ψίχουλα την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος. Επίσης τονίζουν, ότι δεν άκουσαν τίποτα για το εμβόλιο που ζητούν οι κτηνοτρόφοι, δεν άκουσαν ούτε για τους μελισσοκόμους, αλλά ούτε για τους αλιείς.

Ειδικότερα ο Ρίζος Μαρούδας, μιλώντας στους συγκεντρωμένους αγρότες σημείωσε: «δίνουμε μάχη στα Τέμπη από αύριο», συμπληρώνοντας πως ζητάνε διάλογο με τον πρωθυπουργό.

Την ίδια ώρα, νέα δεδομένα δημιουργεί η παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που ζητά συλλήψεις και αυτόφωρο για όσους διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών.

Η κυβέρνηση «πρέπει να επιβάλλει τον νόμο»

Όλα αυτά την ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Mega, το απόγευμα της Τετάρτης, αναφέρθηκε στα αγροτικά μπλόκα αλλά και στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τονίζοντας κατηγορηματικά πως: «Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα για τους αγρότες» και πως «η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να κοπεί η χώρα στα δύο».

Στην περίπτωση που οι αγρότες παραμείνουν στα μπλόκα τόνισε πως «Δύο είναι οι πτυχές. Η μία δεν αφορά την κυβέρνηση και αφορά τη Δικαιοσύνη. Η Δικαιοσύνη και αυτή νομίζω ότι όπως κάνει σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, οφείλει να κάνει τη δουλειά της. Εδώ τελούνται σημαντικά ποινικά αδικήματα σε βάρος της κοινωνίας».

«Η κυβέρνηση, δια των αρμόδιων Αρχών, της Ελληνική Αστυνομίας, στο μέτρο του λογικού και του δυνατού να έχει επιτυχή έκβαση, πρέπει να επιβάλλει τον νόμο», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, στην εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για τους αγρότες προχώρησαν τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Οικονομίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι έξι νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα είναι οι εξής:

1. Αναδιανομή 160 εκ. ευρώ από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης

2. Επέκταση της κάλυψης σταθερής τιμής στα τιμολόγια ΓΑΙΑ από τη ΔΕΗ για 2 χρόνια και μείωση της τιμής σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές

3. Άμεσα βήματα τροποποίησης του κανονισμού του ΕΛΓΑ για:

θέσπιση αποζημίωσης στο 100%

παρακράτηση για κάλυψη του συνόλου των αγροτών

αύξηση του ορίου αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ

4. Ουσιαστικές παρεμβάσεις για ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα (θερμοκήπια, σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση)

5. Επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

6. Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ελληνοποιήσεων

Απογοήτευση

Η έντονη δυσαρέσκεια των αγροτών επικρατεί εδώ και αρκετές ώρες. Ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, τόνισε ότι τα μέτρα «δεν λύνουν κανένα ουσιαστικό πρόβλημα επιβίωσης» και υπογράμμισε πως το τιμολόγιο ρεύματος στα 0,85 λεπτά δεν αφορά όλους, ενώ το μηνιαίο πάγιο παραμένει, επιβαρύνοντας σημαντικά τους μικρούς παραγωγούς. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αγρότης με 10 στρέμματα μπορεί να πληρώνει έως και 120–130 ευρώ ετησίως μόνο από πάγια.

Νωρίτερα το μεσημέρι ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, σημείωνε ότι οι αγρότες περίμεναν ουσιαστικές λύσεις από την κυβέρνηση, κάτι που – όπως λέει – δεν συνέβη. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αγρότης Παναγιώτης Κατσικογιάννης από τη Βοιωτία κάνει λόγο για «συνεχιζόμενο εμπαιγμό» από κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ότι κανένα βασικό αίτημα δεν ικανοποιήθηκε. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η κοινωνία στηρίζει τις κινητοποιήσεις, αναγνωρίζοντας πως η κατάρρευση του αγροτικού τομέα θα πλήξει συνολικά την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας.

Οι αγρότες χαρακτηρίζουν τη συμφωνία Mercosur «ταφόπλακα» για την ελληνική παραγωγή, προειδοποιώντας για εισαγωγές προϊόντων αμφίβολης ποιότητας που θα πλήξουν την εγχώρια αγορά. Όπως τονίζουν, όποιος κάνει πίσω τώρα «θα λογοδοτήσει σε ολόκληρο το αγροτικό κίνημα».

Ο αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων, Γιώργος Μπότας σε δηλώσεις του εξέφρασε την απογοήτευσή του, για τις εξαγγελίες, ενώ όπως είπε οι αγρότες δεν αποχωρήσουν εύκολα από τα μπλόκα τους.

«Αυτό που αποκομίζω από τους συναδέλφους είναι αποτυχημένες πληρωμές, προγράμματα που μένουν στη μέση, προγράμματα που υλοποιήσαμε και εξαπατηθήκαμε, καθώς επενδύσαμε πάνω σε ένα προϊόν και αντί να μας το στηρίξουν συνεχίζουν και κάνουν συμφωνίες με τρίτες χώρες, εισάγοντας προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας. Περίμενα να σταθεί στο ύψος της αυτή τη φορά η κυβέρνηση, εξαγγέλοντας μέτρα για το μέλλον της γεωργίας. Αντ’ αυτού μας είπαν μέσα από μισόλογα ότι δεν σας θέλουμε» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Η συμφωνία Mercosur θα είναι ταφόπλακα για μας, το μέλλον κρίνεται πολύ ζοφερό. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα απαντήσουν οι αγρότες, σίγουρα δεν θα φύγουν από το δρόμο έτσι εύκολα. Η συμφωνία της Mercosur είναι μονόπλευρη, η Ελλάδα δεν θα έχει κανένα συμφέρον από αυτό. Θα μπορούσαμε να στηριχτούμε για να παράγουμε περισσότερα. Η τεχνογνωσία υπάρχει, η στήριξη όμως είναι μηδαμινή, αντίθετα δεχόμαστε τρικλοποδιές. Η σημερινή αναγγελία ήταν σκέτη απογοήτευση».

«Στο ίδιο έργο θεατές», λένε οι αγρότες της Καρδίτσας

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητούν και οι αγροτες και κτηνοτρόφοι της Καρδίτσας που βρίσκονται στο μπλόκο του αυτοκινητοδρομου Ε-65 ενώ, υλοποιώντας την απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, αύριο με τρακτέρ και αυτοκίνητα θα κινηθούν προς τον κόμβο του Μπράλου Φθιώτιδας για να προχωρήσουν σε αποκλεισμό

Οι αγρότες στο μπλόκο της Καρδίτσας τονίζουν ότι «μας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο ξεκλήρισμα και την ερήμωση της υπαίθρου».

Πρόσθεσαν ότι «θέλουν να εγκαταλείψουμε τα χωράφια μας», ενώ επανέλαβαν ότι τα αιτήματά τους δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη συνέλευση του μπλόκου της Καρδίτσας, είχε αποφασιστεί ότι αν δεν ικανοποιούν από τις εξαγγελίες, θα μετακινηθούν με τα τρακτέρ τους στον Μπράλο Φθιώτιδας για αποκλεισμό.

Επιστολή ορισμένων μπλόκων και συλλόγων προς Τσιάρα για διάλογο με τον πρωθυπουργό

Από την άλλη πλευρά, οι αγρότες της Θεσσαλονίκης κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους μέχρι να τεθούν όλα στο τραπέζι και να παρθεί μια απόφαση από τη γενική συνέλευση.

Στα Πράσινα Φανάρια, ωστόσο, οι αγρότες φαίνεται να έχουν πάρει ήδη την απόφασή τους, στέλνοντας επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, ζητώντας διάλογο με τον Πρωθυπουργό.

«Πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων αγροτικών κινητοποιήσεων από τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης Κεντρικής Μακεδονίας , Θεσσαλίας και Πελοποννήσου.

Μετά τις σημερινές ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων από πλευράς της κυβέρνησης έχουν γίνει ταυτόχρονα 2 διαπιστώσεις .

1)

Κατά κοινή ομολογία πλέον έχοντας ανακοινωθεί συγκεκριμένες θέσεις και οικονομικά μεγέθη μετά τις εξαγγελίες δημιουργούνται προϋποθέσεις έναρξης ενός διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών.

2)

Υπάρχουν υπάρχουν όμως πολλά ζητήματα και θέματα ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη του πρωτογενή τομέα τα οποία χρήζουν επίλυσης και διευθέτησης και για τα οποία δεν έγιναν ανακοινώσεις καθώς και αναφορές από πλευράς της κυβέρνησης.

Για το λόγο λοιπόν αυτό ζητάμε συνάντηση σε κορυφαίο επίπεδο με τον Πρωθυπουργό της χώρας και τα συναφή με το αγροτικό ζήτημα Υπουργεία.

Αναμένοντας την απάντηση σας,

Με τιμή,

ΠΡΑΣΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΡΔΥΛΙΑ

ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ

ΝΗΣΕΛΙ

ΣΚΥΔΡΑ

ΑΙΓΙΝΙΟ

Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Κ. ΑΧΑΙΑ (ΠΑΤΡΑ)

Αγροτικοί Σύλλογοι από όλες τις περιφέρειες

Λακωνία

Σε ανακοινώσεις προχώρησε η Συντονιστική Επιτροπή του Μπλόκου της Λακωνίας. Γνωστοποιεί, ότι, συνεχίζει και κλιμακώνει τον αγώνα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της 4ης Ιανουαρίου 2026, στην πανελλαδική σύσκεψη των Μαλγάρων. Με βάση τα παραπάνω, η Συντονιστική της Λακωνίας, γνωστοποίησε τα εξής:

Την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026, στις 5 το απόγευμα, θα προχωρήσει σε αποκλεισμό της εθνικής Σπάρτης – Λεύκτρο και της παλαιάς εθνικής οδού Σπάρτης – Τρίπολης, στο χώρο του μπλόκου. Θα ενισχύσει με την παρουσία της το 48ωρο αποκλεισμό της εθνικής οδού, στα διόδια της Νεστάνης, απ’ τα μπλόκα της Τρίπολης.

Η Συντονιστική της Λακωνίας, δηλώνει, ότι, θα συνεχίσει μαχητικά και δυναμικά, ώστε να οδηγηθούν οι παραγωγοί στη νίκη. Επίσης, δηλώνει, ότι δεν θα λυγίσει απ’ τα τελεσίγραφα (τα χαρακτηρίζει εκβιαστικά) και τις κυβερνητικές απειλές.

Στερεά Ελλάδα και Εύβοια

Ανεπαρκή χαρακτηρίζουν οι αγρότες στα μπλόκα της Στερεάς και Εύβοιας τα μέτρα στήριξης»που εξήγγειλε η κυβέρνηση, προχωρώντας αποφασιστικά στην κλιμάκωση του αγώνα τους και στον 48ωρο ολικό αποκλεισμό του οδικού δικτύου σε κομβικά σημεία.

«Η κοροϊδία της κυβέρνησης συνεχίζεται. Δεν μας είπε τίποτα καινούργιο. Εμείς σε συντονισμό και μέσα από τις συλλογικές μας διαδικασίες προχωράμε στην υλοποίηση των αποφάσεων για κλιμάκωση. Δεν βιαζόμαστε, έχουμε υπομονή, κουράγιο και δύναμη που γίνονται ακόμη μεγαλύτερα από την συγκινητική αλληλεγγύη που βιώνουμε κάθε μέρα στα μπλόκα από το λαό», αναφέρει σε δήλωσή του ο Χρήστος Λυγδής, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Φθιώτιδας και της συντονιστικής του μπλόκου της Αταλάντης.

«Τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση δεν καλύπτουν τίποτα. Για παράδειγμα τα 80 εκατομμύρια από την αναδιανομή των αδιάθετων πόρων, δηλαδή των δικών μας χρημάτων, που θα δοθούν μόνο σε βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς, αντιστοιχούν σε 8 ευρώ το στρέμμα. Μιλάμε για κοροϊδία», σημειώνει ο Γιώργος Βλάχος, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς, από το μπλόκο του Κάστρου.

Στο πλαίσιο αυτό, τα μπλόκα σε Στερεά και Εύβοια, προχωρούν από αύριο Πέμπτη σε κλιμάκωση του αγώνα και υλοποίηση της απόφασης της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων για 48ωρο ολικό αποκλεισμό κομβικών σημείων, τόσο της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, όσο και του παράπλευρου οδικού δικτύου, όπως η παλιά εθνική οδός.

Στο επίκεντρο της κλιμάκωσης είναι ο κόμβος του Μπράλου, όπου η γεωγραφική του θέση δίνει τη δυνατότητα να «κόψεις» τη χώρα στα δύο. Ήδη, προετοιμάζοντας την κλιμάκωση οι αγρότες έχουν σχεδιάσει την ενίσχυση του μπλόκου του Μπράλου με δυνάμεις από το μπλόκο της Αταλάντης, αλλά και από τη Θεσσαλία, ώστε να διακοπεί κάθε πρόσβαση μέσω του κόμβου και των παραδρόμων.

Επίσης σε κλιμάκωση του αγώνα με αποκλεισμούς κομβικών σημείων του παράπλευρου οδικού δικτύου και της παλιάς εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας θα προχωρήσουν τα μπλόκα Λιβαδειάς και Θήβας, ενώ αποφασισμένοι για κλιμάκωση και αποκλεισμούς της κυκλοφορίας στην υψηλή γέφυρα, δηλώνουν οι αγρότες από το μπλόκο της Χαλκίδας, που θα έχουν τη στήριξη των συναδέλφων τους από το μπλόκο της Κηρίνθου στη βόρεια Εύβοια.

Αιτωλοακαρνανία

Συνεδριάζουν στις 20:30 οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας από το μπλόκο του Αγγελόκαστρου οι οποίοι δηλώνουν ότι από τις 08:00 το πρωί αύριο και μέχρι το βράδι της Παρασκευής, έχουν δηλώσει ότι θα κλείσουν την Ιονία Οδό και τους παραδρόμους, ενώ η Συντονιστική Επιτροπή τους θα προχωρήσει σε αποκλεισμός του κόμβου Κουβαρά και των παρακαμπτήριων οδών.

Κλιμάκωση στον Προμαχώνα

Ο Προμαχώνας θα παραμείνει κλειστός για 48 ώρες, από αύριο, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 12:00 έως το Σάββατο στις 12:00, μόνο για τα φορτηγα. Αυτο αποφάσισαν πριν απο λιγο στη γενική συνέλευση που εκαναν οι αγροτες στο μπλόκο του Προμαχωνα

Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Με νέα, δεύτερη παραγγελία του προς τους εισαγγελείς όλης της χώρας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας «υπενθυμίζει» την πρώτη του παραγγελία σχετικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών, ζητώντας να εκτελεστεί.

Ειδικότερα με παραγγελία του προς τους εισαγγελείς Εφετών της χώρας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου τους ζητεί να παρεμβαίνουν άμεσα για την διακρίβωση αδικημάτων όπως η παρακώλυση συγκοινωνιών αλλά και να εξακριβώνουν τα στοιχεία των δραστών με «την άσκηση, κατ’ αυτών, της δέουσας ποινικής δίωξης και την παραπομπή τους, προς εκδίκαση, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως».

Ολόκληρη η παραγγελία του κ. Τζαβέλλα προς τους εισαγγελείς Εφετών και Πρωτοδίκών της χώρας έχει ως εξής:

«Υπενθυμίζουμε τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 9757/09-12-2025 σχετική παραγγελία μας και παρακαλούμε, για την άμεση παρέμβασή σας, με τη συνδρομή των αρμοδίων αστυνομικών αρχών, στα πλαίσια άσκησης της κατ’ άρθρο 29 § 1 στοιχ. δ’ του Ν. 4938/2022, λειτουργικής αρμοδιότητάς σας, με σκοπό, αφενός τη βεβαίωση εγκλημάτων διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας στους δρόμους, με πρόθεση, με την τοποθέτηση και διατήρηση εμποδίων, αλλά και με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, πράξεις (άρθρο 290 § 1 του ισχύοντος ΠΚ), αλλά και της παράβασης του άρθρου 38 § 15 του Ν. 5209/2025 («Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας»), σε συνδυασμό με 292 § 1 του ΠΚ, που φέρονται τελούμενες, εξακολουθητικά, δια του συνεχιζόμενου αποκλεισμού της κυκλοφορίας οχημάτων, σε δημόσιες, εθνικές και μη, οδούς και της συνεχιζόμενης κατάληψης, με οποιοδήποτε μέσο και για οποιονδήποτε λόγο, μέρους ή ολοκλήρου του οδοστρώματος των εθνικών, επαρχιακών, και δημοτικών ή κοινοτικών οδών, δια των οποίων διεξάγεται η κυκλοφορία μηχανοκίνητων και μη οχημάτων, από συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της χώρας και αφετέρου, την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών αυτών, την άσκηση, κατ’ αυτών, της δέουσας ποινικής δίωξης και την παραπομπή τους, προς εκδίκαση, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως».

