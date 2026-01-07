Μέτρα για τους αγρότες: Στα 8,5 σεντς η κιλοβατώρα, πώς θα επιστρέφεται ο ΕΦΚ στην αντλία – Μήνυμα Μητσοτάκη για την απόφαση της Κομισιόν (Video)

Το νέο πακέτο μέτρων για τους αγρότες παρουσίασαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, και ο υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Ο Κωστής Χατζηδάκης στην έναρξη της συνέντευξης είπε ότι είχαν κατατεθεί 27 διαφορετικά αιτήματα από αγροτοσυνδικαλιστές, στα οποία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ήδη απαντήσει θετικά στα 16, ενώ 7 βρίσκονται εκτός δυνατοτήτων της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, είπε ότι αποτελεί βασική μεταρρύθμιση η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ λόγω αυξημένης αξιοπιστίας με θετική αποδοχή από την Κομισιόν και ξεκαθάρισε ότι η κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας δεν είναι εφικτή, καθώς αποτελεί υποχρέωση σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παραδέχθηκε ότι υπήρξε καθυστέρηση ενός μήνα στις αγροτικές πληρωμές σε σχέση με το 2024, οι οποίες ξεκίνησαν φέτος στα τέλη Νοεμβρίου μετά από επιστολή προς την Κομισιόν, διευκρινίζοντας ότι η Ελλάδα λαμβάνει τα ίδια κονδύλια από την ΕΕ για άμεσες ενισχύσεις, ενώ τα επιπλέον ποσά του 2025 προέρχονται από ΕΛΓΑ και άλλα εθνικά μέτρα.

Τα μέτρα για αγροτικό ρεύμα, πετρέλαιο, ΕΛΓΑ και… barcode

Ο Κ. Τσιάρας ανακοίνωσε για το αγροτικό ρεύμα ότι η τιμή του διαμορφώνεται στα 8,5 λεπτά/kWh. Συγκεκριμένα, στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ, η ΔΕΗ επεκτείνει από 1ης Απριλίου 2026 την κάλυψη σταθερής τιμής για 2 έτη. Για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές η τιμή μειώνεται σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα. Ο υπουργός είπε ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην ΕΕ που εφαρμόζει σύστημα εγγυημένων τιμών – αυτή είναι η χαμηλότερη δυνατή τιμή, ώστε να μην εγερθούν θέματα ανταγωνισμού και προσέθεσε ότι όλοι οι νέοι αγρότες θα έχουν το δικαίωµα συµµετοχής στο ΓΑΙΑ – σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι έχουν ήδη ενταχθεί.

Επίσης, όσον αφορά στον ΕΛΓΑ ανακοίνωσε ότι θεσπίζεται αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας (από 80% σήμερα), χωρίς αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς. Για το σύνολο γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων θα ισχύει πλέον από την καταβολή στα τέλη του 2026 η παρακράτηση από τη βασική ενίσχυση σε δύο στάδια, έτσι ώστε όλοι να είναι ασφαλισμένοι. Αυξάνεται το όριο αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ (από 70.000 ευρώ σήμερα).

Ταυτόχρονα, ανακοινώθηκε ότι περίπου 160 εκατ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα περισσέψουν δεν θα επιστραφούν στις Βρυξέλλες, αλλά θα διανεμηθούν στους αγρότες. Από το ποσό αυτό, 80 εκατ. ευρώ κατευθύνονται σε βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς μέσω οικολογικών σχημάτων, προκειμένου να καλυφθεί πλήρως η σχετική ζήτηση, ενώ εξετάζεται και η ένταξη των παραγωγών μηδικής, των οποίων η εμπορία επλήγη από τα μέτρα βιοασφάλειας λόγω ευλογιάς. Τα υπόλοιπα 80 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στους κτηνοτρόφους, με 40 εκατ. ευρώ να αφορούν επιπρόσθετη βασική ενίσχυση και 40 εκατ. ευρώ οικολογικά σχήματα. Οι πληρωμές των οικολογικών σχημάτων προγραμματίζονται για το δεύτερο τρίμηνο, μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων.

Από την πλευρά του, ο Θ. Πετραλιάς ανακοίνωσε την επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου «στην αντλία»: κάθε αγρότης θα κατεβάσει στο κινητό του τη νέα εφαρμογή που θα δημιουργηθεί μέσω του myDATA app – η εφαρμογή θα παράγει ένα κωδικό QR που ο αγρότης θα δίνει στο πρατήριο. Μέσω διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο ότι ο πελάτης είναι αγρότης, δικαιούχος έκπτωσης, ότι το προϊόν είναι diesel κίνησης και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο έκπτωσης.

Έκπτωση δίνεται «στην αντλία», με την έκδοση του τιμολογίου (στο οποίο θα περιλαμβάνεται ο κωδικός QR). Για τους πρατηριούχους, θα αναπτυχθεί ειδική διαδικασία συμψηφισμού/επιστροφής του ΕΦΚ σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα. Από την 1η Νοεμβρίου του 2026, μετά την υποβολή του νέου ΟΣΔΕ 2026 (μέχρι τότε το υπάρχον σύστημα). Ο Θ. Πετραλιάς ξεκαθάρισε ότι ευρωπαϊκή οδηγία απαγορεύει την μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα.

Τέλος, ο Δ. Παπαστεργίου εξήγησε ότι με το καινοτόμο σύστημα Εθνικής Ιχνηλάτησης καταγράφεται τι συμβαίνει με τα ελληνικά προϊόντα, καθώς σήμερα δεν αναγράφεται με σαφήνεια η προέλευση, και γι’ αυτό εισάγεται κωδικοποίηση ώστε κάθε ελληνικό προϊόν να διαθέτει μοναδικό barcode που το ακολουθεί από το χωράφι στο ράφι, επιτρέποντας να γνωρίζουμε πόσα προϊόντα στα ράφια είναι ελληνικά και πόσα φέρουν εισαγόμενο barcode.

Μητσοτάκης για Κομισιόν: «Συνεχίζουμε, με συνέπεια, να στηρίζουμε μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική»

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξήρε την πρωτοβουλία της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την άμεση κινητοποίηση πόρων 45 δισ. ευρώ προς τον αγροτικό τομέα. Ο πρωθυπουργός έγραψε ότι «η πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση κινητοποίηση σημαντικών πόρων προς τον αγροτικό τομέα ύψους €45 δισ. στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών. Πρόκειται για μια πρόταση που δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά. Συνεχίζουμε, με συνέπεια, να στηρίζουμε μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική και για την περίοδο 2028-2034. Γιατί για εμάς το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα».

