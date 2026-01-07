Σε μια κλωστή οι σχέσεις ΣΥΡΙΖΑ – Φαραντούρη λόγω… Καρυστιανού

Με έναν ακόμη «πονοκέφαλο» ξεκινά για την Κουμουνδούρου η καθημερινότητα του 2026 μετά τις γιορτές: το πολιτικό «φλερτ» του ευρωβουλευτή του Νικόλα Φαραντούρη με την Μαρία Καρυστιανού.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ζήτησε εξηγήσεις από τον ευρωβουλευτή του κόμματος, Νικόλα Φαραντούρη, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες το βράδυ μαζί του, για τη στάση του απέναντι στην πολιτική πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού και τα όσα θετικά είχε δηλώσει.

Ο κ. Φαραντούρης του απάντησε ότι «βεβαίως είναι ΣΥΡΙΖΑ» και πως αν αποφασίσει κάτι άλλο θα τον ενημερώσει.

Υπό αυτή την έννοια και μέσα σε αυτό το κλίμα, είναι αβέβαιο πώς θα συνεχιστεί η συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με τον ευρωβουλευτή.

«Θα γίνει επικοινωνία της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου, προκειμένου να ζητηθούν κάποιες διευκρινίσεις» είχε δηλώσει νωρίτερα, μιλώντας στο Action 24, το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, o οποίος διαφώνησε με την επίθεση της Καρυστιανού στην κυβέρνηση Τσίπρα, επισημαίνοντας: «Η ΝΔ χρεοκόπησε τη χώρα και την έβαλε στα μνημόνια, κάτι με το οποίο διαφωνώ με την κυρία Καρυστιανού».

«Τυφώνας Καρυστιανού» στον ΣΥΡΙΖΑ

Σε χθεσινή του συνέντευξη (ERTnews), ο ευρωβουλευτής παραδέχτηκε τις συζητήσεις με την κ. Καρυστιανού – η οποία μια μέρα πριν προανήγγειλε με τηλεοπτική της συνέντευξη τη δημιουργία κόμματος – αποφεύγοντας ταυτόχρονα να απαντήσει για το ποια η σχέση του με τον ΣΥΡΙΖΑ και αν σκοπεύει να αποχωρήσει Ζήτησε να μην προεξοφλείται τίποτα (για το αν θα προσχωρήσει στο κόμμα Καρυστιανού) γιατί «θα ήταν επιπόλαιο» και ουσιαστικά έδειξε να παραπέμπει για περισσότερα στο μέλλον, παρά να διαψεύδει. Σε άλλη του συνέντευξη (Open, Χαριτάτος), στο ερώτημα «είστε ΣΥΡΙΖΑ;», απάντησε «είμαι οι ιδέες μου», αποφεύγοντας μάλιστα να συνδέσει την εκλογή του με το κόμμα: «είμαι αυτό για το οποίο με ψήφισε ο ελληνικός λαός, μπας και βρω καμία λύση στα προβλήματά του». Προσθέτοντας πως «οι ιδέες και οι θέσεις και οι στόχοι αντανακλώνται και σε πρόσωπα και σε θεσμούς» στοιχεία στα οποία όπως είπε παραμένει προσηλωμένος.

Η Κουμουνδούρου σήμερα θα μπει ξανά σε ρυθμούς καθημερινότητας, συσκέψεων, κ.ο.κ.. και άρα θα αποφασίσει πώς θα κινηθεί σε αυτό το θέμα. Για την ώρα οι τόνοι είναι συγκρατημένοι, εξ ου και γίνεται λόγος για «διευκρινήσεις» και όχι «εξηγήσεις», αν και όπως λέει στέλεχος, οι δηλώσεις του έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ.

Πάντως, χθες, δημόσια αντέδρασε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος με ανάρτησή του κάλεσε τον Ν. Φαραντούρη να ξεκαθαρίσει τη στάση του «είτε αποποιούμενος τα σενάρια, είτε παραιτούμενος από τη θέση του Ευρωβουλευτή!», επισημαίνοντας επιπλέον ότι βγήκε ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και όχι από μόνος του.

Ο ίδιος αναφέρθηκε όμως και στην συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού και ορμώμενος από την δήλωσή της πως το τρίτο μνημόνιο ήταν το χειρότερο, σχολίασε πως το τρίτο μνημόνιο «είχε κόστος για το λαό 9 δις που τα 3 επιστράφηκαν με τη διανομή επιδόματος αλληλεγγύης από το πλεόνασμα και τα δυο πρώτα μνημόνια για τα οποία ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΚΟΥΒΕΝΤΑ είχαν κόστος για το λαό 65 ΔΙΣ!!». Με άλλα λόγια, ο Πολάκης της καταλόγισε ότι επιτέθηκε στην διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν είπε τίποτα για τις μνημονιακές κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Από την Κουμουνδούρου πάντως, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν προτίθενται να μπουν σε μια λογική κριτικής και επιθέσεων στην Καρυστιανού, αποφεύγουν να σχολιάσουν τα όσα λέει και υπενθυμίζουν παγίως ότι την στήριξαν ως πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών, έδειξαν τη διαθεσιμότητα του κόμματος για να πετύχει ο σκοπός του κινήματος και οργάνωσαν μάλιστα και εκδηλώσεις για να ακουστεί η φωνή της στο ευρωκοινοβούλιο.

ΚΚΕ και Βελόπουλος κατά Καρυστιανού

Πάντως, αντιδράσεις και πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει προκαλέσει η προαναγγελία ίδρυσης κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού.



Το ΚΚΕ μέσω του 902.gr, κάνει λόγο για παμπάλαιες… εκφράσεις περί «κάθαρσης» από την Καρυστιανού.

Όπως γράφει χαρακτηριστικά, «στο επίκεντρο του αφηγήματος που παρουσιάζει (σ.σ. η κ. Καρυστιανού) είναι οι παμπάλαιες… εκφράσεις περί «κάθαρσης», στο πλαίσιο ενός συστήματος και ενός κράτους που απ’ όπου κι αν το πιάσεις λερώνεσαι ακριβώς γιατί υπάρχει και λειτουργεί για να υπηρετούνται τα κέρδη μίας χούφτας ομίλων». Συνεχίζει δε λέγοντας πως η φράση της «πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα», δηλαδή να δημιουργείται ένα κόμμα με στόχο την «κάθαρση» και την «νομιμότητα», δεν ισχύει. «Μόνο τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουν εμφανιστεί δεκάδες τέτοια κόμματα και “προσωπικότητες” (που εμφανίστηκαν με διάφορους πολιτικούς προσδιορισμούς – δεξιά, κεντροδεξιά, κεντροαριστερά, αριστερά, κεντρώα, ακροδεξιά κ.ά) και τελικά υπηρέτησαν και με το παραπάνω, και με πολλούς τρόπους, σχεδιασμούς σε βάρος των συμφερόντων του λαού».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σε ανάρτησή του, δίχως να κατονομάζει την Μαρία Καρυστιανού μίλησε για «σωτήρες του τίποτα» παραθέτοντας λόγια του Αριστοφάνη σύμφωνα με τον οποίον «πρέπει πρώτα να έχεις γίνει κωπηλάτης πριν πάρεις στα χέρια σου το τιμόνι».



«Ένας λαός που ψηφίζει ανέργους, ανεπαγγελτους, ανθρώπους αλλους που δεν έχουν λύσει ούτε τα δικά τους προβλήματα(σε αντίθεση με όσα έλεγαν οι πρόγονοι μας) , κυβερνάται από κάθε ουτιδανο και επενδύει σε “σωτήρες” του τίποτα», έγραψε στο twitter.

Ερέτην χρήναι πρώτα γενέσθαι πριν πηδαλίοις επιχειρείν.



Πρέπει πρώτα να έχεις γίνει κωπηλάτης πριν πάρεις στα χέρια σου το τιμόνι έγραφε ο…



Αριστοφάνης.



ΥΓ Ένας λαός που ψηφίζει ανέργους, ανεπαγγελτους, ανθρώπους αλλους που δεν έχουν λύσει ούτε τα δικά τους προβλήματα(σε… pic.twitter.com/mTz6m9QBXb — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) January 6, 2026

