Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει κλαρίνο με δυο δάχτυλα – «Κάποιες επιστροφές γράφονται με δάκρυα» (Video)

Μήνυμα δύναμης αλλά και ψυχικής αντοχής στέλνει ο Άρης Μουγκοπέτρος ο οποίος έναν χρόνο και πλέον, μετά τον τρυματισμό του από κροτίδα και τον ακρωτηριασμό δυο δαχτύλων του χεριού του, παίζει κλαρίνο, μπροστά σε φίλους, δημοσιεύοντας το σχετικό απόσπασμα στα social media.

Το εν λόγω βίντεο -στο οποίο βλέπουμε τον καλλιτέχνη να χειροκροτείται ακόμα και από μέλη της ορχήστρας που τον παρακολουθούσαν- συνόδεψε με το παρακάτω κείμενο.

«Γύρισα εκεί που μιλά η καρδιά… Οι πληγές σωπαίνουν… Η μουσική όμως οχι! Κάποιες επιστροφές γράφονται με δάκρυα και παίζονται με ψυχή» έγραψε.

Διαβάστε επίσης:

Ο τηλεοπτικός κόσμος αποχαιρετά τη Γωγώ Μαστροκώστα

Νίκος Μωραΐτης για το θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα: «Νιώθεις πιο έντονη και τη δική σου θνητότητα»

Νίκος Οικονομόπουλος: Η δήλωση για τον Ολυμπιακό λίγο πριν τον μεγάλο τελικό και ο εκνευρισμός μπροστά στην κάμερα (Video)