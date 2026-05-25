Ολυμπιακός: «Το πάρτι της ζωής μας» – Η παρακάμερα από τη φιέστα για την κατάκτηση της EuroLeague (video)

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάμερα από τη φιέστα για την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague στην ιστορία του συλλόγου.

Μετά την επικράτηση με 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του ΟΑΚΑ, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έτυχε αποθεωτικής υποδοχής από περίπου 100.000 οπαδούς στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.

Πυροτεχνήματα, καπνογόνα και συνθήματα συνέθεσαν το πανηγυρικό σκηνικό στο κέντρο του Πειραιά, με τη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και τους παίκτες της ομάδας να απολαμβάνουν τις στιγμές.

