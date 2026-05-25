Ποιος ήταν ο Παρασκευάς Άντζας: Μια καριέρα γεμάτη τίτλους και η μάχη με την ALS

Βαρύ πένθος σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών έπειτα από μεγάλη μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός, που συνέδεσε το όνομά του με τον Ολυμπιακό, την Ξάνθη και τη Δόξα Δράμας, άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Δευτέρας (25/5), προκαλώντας θλίψη στην οικογένειά του, στους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του, αλλά και συνολικά στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με την ALS (πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση), γνωστή και ως νόσο του κινητικού νευρώνα, η οποία είχε επιβαρύνει σοβαρά την κατάσταση της υγείας του.

Ο Άντζας θεωρήθηκε ένας από τους κορυφαίους έλληνες κεντρικούς αμυντικούς της γενιάς του, πραγματοποιώντας σημαντική πορεία με τον Ολυμπιακό και την Ξάνθη, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας σε 26 αναμετρήσεις.

Ποιος ήταν

Γεννήθηκε στις 18 Αυγούστου του 1976 στη Δράμα και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Πανδραμαϊκό, αγωνιζόμενος στη Γ’ Εθνική από το 1993.

Το 1995 αποκτήθηκε από την Ξάνθη. Εκεί, εξελίχθηκε σημαντικά, καθιερώθηκε στη μεγάλη κατηγορία και προσέλκυσε το ενδιαφέρον των μεγάλων συλλόγων της χώρας.

Το καλοκαίρι του 1998 πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, όπου πέρασε τα πιο σημαντικά χρόνια της καριέρας του. Σ0τους «ερυθρόλευκους» αποτέλεσε βασικό κομμάτι της αμυντικής γραμμής. Μέχρι το 2003 κατέγραψε 82 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ενώ είχε και συμμετοχές στο Champions League και στο Κύπελλο UEFA.

Το ντεμπούτο του με τη γαλανόλευκη πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1999, σε φιλικό απέναντι στο Βέλγιο στη Λάρνακα, υπό τις οδηγίες του Άνχελ Ιορντανέσκου. Ήταν και μέλος της Εθνικής Ελπίδων που έφτασε μέχρι τον τελικό του Euro K21 το 1998 απέναντι στην Ισπανία.

Το 2004, ζήτησε να αποχωρήσει -για σοβαρούς προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους- από τον Ολυμπιακό, χάνοντας και τη συμμετοχή του στο EURO 2004 της Πορτογαλίας, όπου η Ελλάδα κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Παρά τη φημολογία για αποχώρησή του από την ενεργό δράση, επέστρεψε στα γήπεδα λίγους μήνες αργότερα φορώντας τη φανέλα της ομάδας από την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Δόξας Δράμας. Στη συνέχεια αγωνίστηκε ξανά στην Ξάνθη για τρία χρόνια, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις.

Το 2007 επέστρεψε στον Ολυμπιακό για δεύτερη θητεία, όπου και παρέμεινε μέχρι το 2009, όταν και αποφάσισε να αποσυρθεί.

Στην καριέρα του κατέκτησε επτά πρωταθλήματα Ελλάδας, τρία Κύπελλα και ένα Σούπερ Καπ, αποτελώντας σημαντικό μέλος του Ολυμπιακού.

Με την Εθνική Ελλάδας αγωνίστηκε συνολικά 26 φορές την περίοδο 1999-2008, ενώ αποχώρησε από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στις 15 Ιουνίου του 2008 μετά τον αποκλεισμό της Ελλάδας στο EURO 2008 και την ήττα με 1-0 από τη Ρωσία.

Τι είναι η νόσος του κινητικού νευρώνα (ALS)

Η νόσος του κινητικού νευρώνα ή αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση (ALS) είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική πάθηση που προσβάλλει τους κινητικούς νευρώνες, δηλαδή τα νευρικά κύτταρα που ελέγχουν τις εκούσιες κινήσεις των μυών.

Καθώς οι νευρώνες αυτοί καταστρέφονται, οι μύες αδυνατίζουν και σταδιακά ατροφούν, οδηγώντας σε σοβαρή κινητική αναπηρία.

Η νόσος εμφανίζεται συνήθως μεταξύ 40 και 70 ετών, αν και μπορεί να παρουσιαστεί και νωρίτερα.

Τα πρώτα συμπτώματα περιλαμβάνουν μυϊκή αδυναμία στα άκρα, δυσκολία στη βάδιση, κράμπες, μυϊκές συσπάσεις και προβλήματα στην ομιλία ή την κατάποση.

Με την εξέλιξη της νόσου επηρεάζονται περισσότεροι μύες, ακόμη και οι αναπνευστικοί, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αναπνευστική ανεπάρκεια.

Η ακριβής αιτία της ALS δεν είναι πλήρως γνωστή. Στις περισσότερες περιπτώσεις εμφανίζεται σποραδικά, χωρίς κληρονομικό ιστορικό, ενώ περίπου 5–10% των περιπτώσεων είναι οικογενείς και συνδέονται με γενετικές μεταλλάξεις.

Παράγοντες όπως το οξειδωτικό στρες, η φλεγμονή και η δυσλειτουργία των πρωτεϊνών φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο.

Η διάγνωση βασίζεται στη νευρολογική εξέταση, στο ηλεκτρομυογράφημα (ΗΜΓ) και στον αποκλεισμό άλλων παθήσεων. Δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, όμως φάρμακα όπως το riluzole και το edaravone μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου σε ορισμένους ασθενείς.

Παράλληλα, η φυσικοθεραπεία, η λογοθεραπεία, η αναπνευστική υποστήριξη και η σωστή διατροφή βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Η ALS επηρεάζει κυρίως την κινητικότητα και όχι τη νοητική λειτουργία, αν και κάποιοι ασθενείς εμφανίζουν γνωστικές διαταραχές.

