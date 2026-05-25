Γωγώ Μαστροκώστα: «Ο Δέλλας έφευγε με την τελευταία πτήση για Αθήνα και επέστρεφε το πρωί άυπνος για να την δει για λίγες ώρες»

Συγκίνηση και θλίψη σκόρπισε ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο, βυθίζοντας την οικογένειά της στο πένθος.

Ο σύζυγός της Τραϊανός Δέλλας στάθηκε δίπλα της μέχρι και την τελευταία στιγμή, αποχαιρετώντας την με μια συγκινητική ανάρτηση: «Όσο μακριά και να πετάξεις, η αγάπη μου θα σε φτάνει».

Την ίδια ώρα, αποκαλύπτονται λεπτομέρειες για τη στήριξη του πρώην ποδοσφαιριστή στη σύζυγό τιου. Συγκλονίζει η ανάρτηση για τον Τραϊανό Δέλλα από τον γενικό διευθυντή του Creta Media Group, Μανώλη Αλεξάκη όπου αποκαλύπτει την περίοδο που ήταν προπονητής του ΟΦΗ, και έπαιρνε κάθε μέρα την τελευταία πτήση για Αθήνα, και επέστρεφε στο Ηράκλειο της Κρήτης την επόμενη το πρωί άυπνος, μόνο και μόνο για να βρίσκεται έστω και λίγες ώρες δίπλα στη γυναίκα της ζωής του.

«Έφευγε με την τελευταία πτήση για Αθήνα και επέστρεφε το πρωί Ηράκλειο για την προπόνηση, άυπνος. Ήθελε να είναι δίπλα στην αγαπημένη του Γωγώ έστω λίγες ώρες. Τελικά άφησε την προπονητική και τον ΟΦΗ για να στηρίξει τη γυναίκα του, ήδη όμως είχε ανάψει τη φλόγα. Είχε φέρει σπουδαίους ποδοσφαιριστές στο Ηράκλειο. Εκείνους που μας πήγαν σε 3 τελικούς. Δυστυχώς η Γωγώ Μαστροκώστα έχασε τη μάχη για τη ζωή και τη σκέψη μας από χθες είναι δίπλα σ’ αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο. Μεγάλε Τραϊανέ συλλυπητήρια» γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Μανώλης Αλεξάκης.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής κατάλαβε ότι η κατάσταση της γυναίκας του είναι πλέον μη αναστρέψιμη, αποφάσισε να αφήσει την καριέρα του παραιτούμενος από την τεχνική ηγεσία του ΟΦΗ και να σταθεί στο πλευρό της ως το τέλος.

