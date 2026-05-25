Κόντρα ΠΑΣΟΚ-ΝΔ μετά την αποχώρηση της κοινοπραξίας ExxonMobil – HELLENiQ Energy από το μπλοκ «Δυτικά της Κρήτης»

Ερωτήματα σχετικά με τις έρευνες υδρογονανθράκων στα μπλοκ της Κρήτης απευθύνει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, μέσω κοινής ανακοίνωσης του τομέα Ενέργειας και του υπευθύνου ΚΤΕ Ενέργειας, Φραγκίσκου Παρασύρη, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις για μικροπολιτικούς λόγους.

Υπενθυμίζεται ότι η κοινοπραξία ExxonMobil – Helleniq Energy ενημέρωσε επίσημα τις ελληνικές Αρχές ότι προχωρά στην επιστροφή του θαλάσσιου οικοπέδου «Δυτικά της Κρήτης», παραδίδοντας το συγκεκριμένο block πίσω στο ελληνικό Δημόσιο. Σύμφωνα πληροφορίες, η Helleniq Energy ανέφερε ότι το συγκεκριμένο οικόπεδο δεν θα προχωρήσει περαιτέρω, καθώς η στρατηγική εστίαση της κοινοπραξίας μετατοπίζεται πλέον στο Ιόνιο Πέλαγος αλλά και σε νέα υπεράκτια οικόπεδα με μεγαλύτερη προοπτική αξιοποίησης. Η απόφαση συνδέεται και με το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο block δεν πραγματοποιήθηκαν υψηλής ανάλυσης 3D σεισμικές έρευνες, γεγονός που περιόρισε σημαντικά την πλήρη αποτίμηση των γεωλογικών δεδομένων.

«Πριν λίγες μόλις εβδομάδες, η κυβέρνηση πανηγύριζε θριαμβευτικά για τις νέες συμβάσεις μίσθωσης περιοχών για έρευνες υδρογονανθράκων. Σήμερα, όμως, βλέπουμε να γίνεται πραγματικότητα, μετά από σειρά συνεχών αναβολών, μια συγκεκριμένη πράξη στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy αποχωρεί από το μπλοκ «Δυτικά της Κρήτης» και το επιστρέφει στο Δημόσιο», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Ακολούθως προσθέτει πως «την ώρα που όλες οι χώρες και οι μεγάλες παγκόσμιες εταιρείες υδρογονανθράκων αναζητούν νέες περιοχές, καθώς ο Περσικός Κόλπος θα είναι πια μια περιοχή αυξημένου γεωπολιτικού ρίσκου, στην Ελλάδα βλέπουμε εταιρείες που ήταν ήδη παρούσες να αποχωρούν αντί να προχωρούν σε ερευνητικές γεωτρήσεις!».

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, «η σιωπή της κυβέρνησης σε αυτή την κακή εξέλιξη εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς τη συνοχή και την αξιοπιστία της ενεργειακής πολιτικής στον τομέα των υδρογονανθράκων. Άλλωστε, για όσα έγιναν, τίποτα δεν ξεκίνησε με δική της πρωτοβουλία απλώς σύρθηκε από τις εξελίξεις, παρά τη μεγαλόστομη επικοινωνιακή τους προβολή. Γιατί δεν ανακοινώνονται οι λόγοι των επιστροφών; Μήπως η αποχώρηση σχετίζεται με τους ανεύθυνους κυβερνητικούς χειρισμούς και τις πολυετείς καθυστερήσεις, που απαξίωσαν το εγχείρημα;».

Συμπληρώνει ότι «άλλωστε, η αποχώρηση από τη Δυτική Κρήτη δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά τον τελευταίο κρίκο σε μια μακρά αλυσίδα αποτυχιών κατά την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Προστίθεται στην εγκατάλειψη χερσαίων και θαλάσσιων οικοπέδων της χώρας, όπως η αποχώρηση των Repsol και Energean από την Αιτωλοακαρνανία, της HELLENiQ Energy από την Άρτα – Πρέβεζα, τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο και τον Δυτικό Πατραϊκό, της Energean από τα Ιωάννινα».

Τα ερωτήματα του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επισημαίνει πως «η κυβέρνηση οφείλει σήμερα κιόλας να σταματήσει να κρύβεται και να ενημερώσει επίσημα τον ελληνικό λαό: Ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι αποχώρησης της κοινοπραξίας από το στρατηγικής σημασίας μπλοκ της Κρήτης; Ποιο είναι το κόστος των δικών της καθυστερήσεων για την ενεργειακή ασφάλεια και την αναπτυξιακή προοπτική της πατρίδας μας; Καταλαβαίνουν οι κύριοι της κυβέρνησης ότι αν είχε συνεχιστεί η πολιτική που το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε και δεν είχαν υπάρξει η αδράνεια και οι ιδεοληψίες που οδήγησαν σε καθυστερήσεις περίπου 10 ετών, αν τα ευρήματα των ερευνών είναι θετικά, η χώρα θα μπορούσε να διαθέτει σήμερα εν λειτουργία άντληση υδρογονανθράκων και να είναι απόλυτα θωρακισμένη απέναντι στην τωρινή διεθνή ενεργειακή κρίση;».

Καταληκτικά επισημαίνει πως «οι πολίτες απαιτούν σοβαρότητα και καθαρές απαντήσεις, όχι άλλους ανέξοδους πανηγυρισμούς για μια αποτυχημένη πολιτική».

Τι απαντά το ΥΠΕΝ – Η πρώτη υπεράκτια γεώτρηση μετά από 50 χρόνια είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy προχωρά κανονικά στον σχεδιασμό της πρώτης ερευνητικής υπεράκτιας γεώτρησης στη χώρα μετά από σχεδόν πέντε δεκαετίες, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2027 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο. Όπως επισημαίνεται, στις 15 Απριλίου 2026 υπογράφηκε ήδη η σύμβαση γεώτρησης μεταξύ της Energean, ως operator της κοινοπραξίας, και της εταιρείας Stena Drilling.

Το υπουργείο τονίζει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί «ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης» προς την Ελλάδα και αποδεικνύει ότι οι διεθνείς ενεργειακοί όμιλοι συνεχίζουν να επενδύουν στη χώρα.

Αναφορικά με τα οικόπεδα δυτικά της Κρήτης, το ΥΠΕΝ αναφέρει ότι η κοινοπραξία ολοκλήρωσε τις δισδιάστατες σεισμικές έρευνες και ενημέρωσε εγκαίρως την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων ότι δεν θα προχωρήσει στην επόμενη φάση ερευνών. Όπως σημειώνεται, η συνέχιση του έργου θα απαιτούσε σημαντικές δαπάνες για τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες, καθώς και επιπλέον χρονικό διάστημα δύο έως τριών ετών πριν ληφθεί απόφαση για πιθανή γεώτρηση.

Όπως τονίζεται, οι εταιρείες επέλεξαν αντί για την δαπάνη σε νέες σεισμικές έρευνες στα Δυτικά της Κρήτης και την μεσολάβηση επιπλέον 2 με 3 ετών έως ότου να είναι σε θέση να αποφασίσουν για πιθανή γεώτρηση, να προχωρήσουν άμεσα στη γεώτρηση στο ΒΔ Ιόνιο και συγκεκριμένα στο Block 2.

Παράλληλα, το ΥΠΕΝ επισημαίνει ότι η ΕΔΕΥΕΠ εξετάζει τις δυνατότητες πραγματοποίησης νέων τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών, ώστε να διατηρηθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον για την περιοχή της Κρήτης και να προσελκυστούν νέοι επενδυτές.

Το υπουργείο απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί αποτυχίας της ενεργειακής πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί συνηθισμένη πρακτική των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών διεθνώς, στη δυναμική διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους σε όλον τον πλανήτη.

Διαβάστε επίσης:

Ανδρουλάκης: Τρεις πυλώνες παρεμβάσεων για το δημογραφικό

Παπανδρέου: «Αγκάθι» οι καθυστερήσεις στις φοιτητικές βίζες – Παρέμβαση στη Βουλή για τους αλλοδαπούς φοιτητές των ελληνικών ΑΕΙ

Τσουκαλάς: Κάνουν τη χώρα εξαίρεση από την ευρωπαϊκή κανονικότητα σε επίπεδο θεσμών και συνεχίζουν το πάρτι των απευθείας αναθέσεων