ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 19:32
25.05.2026 18:01

Δήμαρχος Πάτμου για Δέλλα – Μαστροκώστα: «Την πήρε στα χέρια του με μια τρυφερότητα που δεν περιγράφεται και τη βοήθησε να μπει στο αυτοκίνητο»

Στη σχέση ζωής της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Πάτμου, Νικήτας Τσαμπαλάκης, περιγράφοντας μία συγκινητική στιγμή που έζησε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου νοσηλευόταν η γυναίκα.

Όπως έγραψε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Νικήτας Τσαμπαλάκης, όταν βρέθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός για να επισκεφθεί ασθενή, είδε τυχαία το ζευγάρι και παρατήρησε ότι ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής κοιτούσε τη σύζυγό του σαν να είναι όλος του ο κόσμος και δεν υπήρχε τίποτα άλλο για εκείνον. Το γεγονός πως τη βοηθούσε να σταθεί, καθώς η ίδια δεν μπορούσε να μείνει όρθια, τον έκανε να λυγίσει και να δηλώσει το σεβασμό του στη στάση του Τραϊανού Δέλλα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δημάρχου Πάτμου

«Πριν από λίγους μήνες, βρέθηκα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό για να επισκεφτώ έναν Πάτμιο συμπολίτη μας που νοσηλευόταν. Περιμένοντας το ασανσέρ στο ισόγειο, είδα μια γυναίκα μόνη σε ένα καροτσάκι. Πολύ αδύναμη, εξαντλημένη, με εκείνο το βλέμμα των ανθρώπων που παλεύουν σιωπηλά με τον πόνο. Και τότε συνέβη κάτι που χαράχτηκε μέσα μου. Ένα μαύρο αυτοκίνητο σταμάτησε στην είσοδο του νοσοκομείου. Από μέσα κατέβηκε ο Τραϊανός Δέλλας. Ένας άνθρωπος που έζησε τη δόξα, τα γεμάτα γήπεδα, τις φωνές του κόσμου, τα φώτα της δημοσιότητας. Κι όμως… εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Υπήρχε μόνο ένας άντρας που κοιτούσε τη γυναίκα του σαν να ήταν ολόκληρος ο κόσμος του. Πλησίασε αθόρυβα, την πήρε στα χέρια του με μια τρυφερότητα που δεν περιγράφεται και τη βοήθησε να μπει στο αυτοκίνητο, γιατί δεν μπορούσε ούτε να σταθεί όρθια. Εκεί λύγισα. Γιατί κατάλαβα πως η αληθινή δύναμη ενός άντρα δεν είναι ούτε οι τίτλοι ούτε η δόξα. Είναι να αφήνεις πίσω σου τα φώτα και να μένεις δίπλα στον άνθρωπό σου όταν αρχίζουν τα σκοτάδια. Να γίνεσαι τα πόδια του όταν δεν μπορεί να περπατήσει. Η ανάσα του όταν λυγίζει. Το χέρι που δεν αφήνει ποτέ. Αυτό που είδα εκείνη τη μέρα δεν ήταν απλώς αγάπη. Ήταν όρκος ζωής. Σήμερα που η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή, εκείνη η εικόνα ήρθε ξανά μπροστά μου και μου ράγισε την καρδιά. Τραϊανέ Δέλλα… Άντρες σαν κι εσένα είναι σπάνιοι. Γιατί όταν έσβησαν τα φώτα της ζωής, εσύ έμεινες εκεί. Μέχρι το τέλος. Και αυτό αξίζει περισσότερο από κάθε τρόπαιο, από κάθε χειροκρότημα, από κάθε δόξα. Σεβασμός. Από καρδιάς».

Υπενθυμίζεται ότι η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή μετά από μεγάλη μάχη με τον καρκίνο, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους της και προκαλώντας συγκίνηση ακόμη και στους ανθρώπους που δεν την γνώριζαν.

