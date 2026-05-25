Ο Τραμπ ξανά αντιμέτωπος με ζητήματα υγείας – Για τρίτη φορά σε ένα χρόνο θα υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται την Τρίτη να υποβληθεί στον τρίτο προγραμματισμένο ιατρικό έλεγχο που θα κάνει μέσα σε 13 μήνες, καθώς γιατροί λένε ότι έχουν επίμονα ερωτήματα σχετικά με την υγεία και την φυσική κατάσταση του σχεδόν 80χρονου προέδρου.

Ο Τραμπ, ο γηραιότερος πρόεδρος που ορκίστηκε ποτέ, έχει προγραμματίσει να επισκεφθεί το Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed για ιατρική και οδοντιατρική επίσκεψη, δήλωσε ο Λευκός Οίκος νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Ο πρόεδρος πήγε στο Walter Reed τον Απρίλιο του 2025 για την ετήσια κλινική εξέταση – και ξαναπήγε τον Οκτώβριο για αυτό που οι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως «προγραμματισμένη παρακολούθηση», πυροδοτώντας ερωτήματα σχετικά με τη διάγνωση του Τραμπ, τις οποίες ο Λευκός Οίκος παρέλειψε επανειλημμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post.

Σχεδόν τρεις μήνες μετά την επίσκεψη, ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος διευκρίνισαν ότι ο πρόεδρος είχε υποβληθεί σε αξονική τομογραφία. Ο γιατρός του, Σον Μπαρμπαρέλα, περιέγραψε την απεικόνιση ως προληπτική «για να αποκλειστούν οριστικά τυχόν καρδιαγγειακά προβλήματα».

Ενώ ο Λευκός Οίκος διαθέτει ιατρική ομάδα που είναι διαθέσιμη όλο το εικοσιτετράωρο και μπορεί να παρακολουθεί ιδιωτικά τον πρόεδρο εάν χρειαστεί, το Walter Reed διαθέτει εγκαταστάσεις για προηγμένη απεικόνιση και άλλες εξετάσεις. Ο Τραμπ έχει επίσης κάνει δύο επισκέψεις σε οδοντίατρο στη Φλόριντα από τον Ιανουάριο, δήλωσε ο Λευκός Οίκος, με αξιωματούχους να λένε ότι αυτές ήταν για τακτικό καθαρισμό και φροντίδα.

Ο Λευκός Οίκος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο πρόεδρος είναι σε «άριστη υγεία», μεταξύ άλλων απαντώντας σε ερωτήσεις αυτό το Σαββατοκύριακο, επικαλούμενος ιατρικές εκθέσεις που εκδόθηκαν από γιατρούς του Λευκού Οίκου, συμπεριλαμβανομένης μιας από τον Μπαρμπαρέλα τον Οκτώβριο που ανέφερε ότι ο Τραμπ «παραμένει σε εξαιρετική υγεία».

Η υγεία και η φυσική κατάσταση του Τραμπ ήταν κεντρικής σημασίας για την πολιτική του ταυτότητα, εν μέρει επειδή ο πρόεδρος τις επικαλείται συνεχώς, επιδιώκοντας να μετατρέψει τις επίμονες αμφιβολίες για την ηλικία του σε σημείο δύναμης. Ο Τραμπ έκανε προεκλογική εκστρατεία το 2023 και το 2024 διαφημίζοντας το σθένος του, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, καυχώμενος τακτικά για τα αποτελέσματά του στις γνωστικές εξετάσεις, ενώ επιτίθετο στον αντίπαλό του ως «Νυσταγμένο Τζο».

Ωστόσο, ως ηλικιωμένος πρόεδρος, τώρα δέχεται μερικές από τις ίδιες ερωτήσεις που βασάνιζαν τον Μπάιντεν – δηλαδή, αν είναι ψυχικά και σωματικά ικανός να εκτελέσει τα καθήκοντα του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων. Ανεξάρτητοι γιατροί έχουν ρωτήσει γιατί τα χέρια του Τραμπ έχουν επανειλημμένα μώλωπες, γιατί τα πόδια του είναι πρησμένα και αν η περιστασιακή υπνηλία του είναι σημάδι ενός βαθύτερου προβλήματος, λέγοντας ότι θεωρούν ανεπαρκείς τις εξηγήσεις του Λευκού Οίκου.

«Αυτός ο Λευκός Οίκος απλά δεν φαίνεται να θέλει να αναγνωρίσει καμία σωματική πάθηση, αλλά οι ηλικιωμένοι αναπτύσσουν ιατρικά προβλήματα, και ο πρόεδρος είναι σχεδόν 80 ετών», δήλωσε ο Τζόναθαν Ράινερ, καρδιολόγος του πρώην αντιπροέδρου Ντικ Τσένι, επί χρόνια. «Φαίνεται να υπάρχει έλλειψη ειλικρίνειας από τον Λευκό Οίκο».

Ένα αυξανόμενο ποσοστό του κοινού έχει επίσης αμφιβολίες. Μια δημοσκόπηση των Washington Post-ABC News-Ipsos που διεξήχθη τον περασμένο μήνα διαπίστωσε ότι το 40% των Αμερικανών πίστευε ότι ο Τραμπ είχε την πνευματική οξύτητα για να υπηρετήσει ως πρόεδρος, από 47% τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το 44% των Αμερικανών πίστευε ότι ο Τραμπ είχε τη σωματική υγεία για να κάνει τη δουλειά, από 54% τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Οι πρόεδροι δεν υποχρεούνται να αποκαλύπτουν τα αρχεία υγείας τους, αν και τα ετήσια ταξίδια στο Walter Reed έχουν γίνει μια σύγχρονη παράδοση. Ορισμένοι νομοθέτες και στα δύο κόμματα έχουν ζητήσει περισσότερους ελέγχους στους διευθύνοντες συμβούλους, όπως η δημιουργία μιας ανεξάρτητης επιτροπής που θα μπορούσε να αξιολογήσει την υγεία του προέδρου.

Εκτός από το να καυχιέται για τη σωματική του υγεία, ο Τραμπ έχει τακτικά επαινέσει τα αποτελέσματά του στις γνωστικές εξετάσεις, επιμένοντας ότι οι εξετάσεις επικυρώνουν την φυσική του κατάσταση. Επανέλαβε ισχυρισμούς για τις γνωστικές του βαθμολογίες μέχρι πρόσφατα σε μια συγκέντρωση την Παρασκευή.

Έχει επίσης επικαλεστεί προηγούμενες διαγνώσεις από τους γιατρούς του, συμπεριλαμβανομένου του βουλευτή Ρόνι Τζάκσον (Ρεπουμπλικάνος-Τέξας), ο οποίος διετέλεσε γιατρός στον Λευκό Οίκο κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. Ο Τραμπ έχει πει ότι ο Τζάκσον του είπε ότι ήταν πιο υγιής από τους προκατόχους του Τραμπ, Μπαράκ Ομπάμα και Τζορτζ Μπους, οι οποίοι ήταν τουλάχιστον 15 χρόνια νεότεροι από τον Τραμπ όταν ορκίστηκαν για πρώτη φορά. Οι δύο πρώην πρόεδροι είχαν επίσης συνεπή προγράμματα άσκησης, σε αντίθεση με τον Τραμπ που αποφεύγει την άσκηση εκτός από το γκολφ.

«Με νοιάζει μόνο που ήταν ο γιατρός μου και είπε ότι είμαι ο πιο υγιής άνθρωπος που υπήρξε ποτέ — Ρόνι, είμαι πιο υγιής από αυτούς τους τύπους εδώ πίσω;» είπε ο Τραμπ τον Φεβρουάριο, στέκοντας μπροστά στην ομάδα ποδοσφαίρου της Ναυτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ.

«Μάλιστα, κύριε», απάντησε ο Τζάκσον.

«Εντάξει. Βλέπετε, γι’ αυτό μου αρέσει», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ και ορισμένοι από τους κορυφαίους βοηθούς του, όπως ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ και ο Μεχμέτ Οζ, κάνουν συχνά ένα αστείο για την υγεία του προέδρου.

«Ο Δρ. Οζ εξέτασε τα ιατρικά του αρχεία και είπε ότι έχει το υψηλότερο επίπεδο τεστοστερόνης που έχει δει ποτέ σε άτομο άνω των 70 ετών», δήλωσε ο Κένεντι σε ένα podcast με την πρώην αξιωματούχο του Λευκού Οίκου Κέιτι Μίλερ φέτος.

Σε μια ένδειξη του πόσο σοβαρά έχει αντιμετωπίσει το θέμα ο Λευκός Οίκος, η γραμματέας Τύπου Καρολάιν Λέβιτ είχε χειριστεί προσωπικά ερωτήσεις σχετικά με την υγεία του προέδρου πριν πάρει άδεια μητρότητας αυτόν τον μήνα. Ο Τραμπ έχει επίσης μιλήσει απευθείας σε ορισμένους δημοσιογράφους που ασχολούνταν με δημοσιεύματα για την κατάστασή του.

Ο Λευκός Οίκος γίνεται ολοένα και πιο επιθετικός όταν διαδίδονται φήμες για την υγεία του Τραμπ, οι οποίες μερικές φορές αντιστοιχούσαν σε περιόδους κατά τις οποίες ο ιδιαίτερα ορατός πρόεδρος μείωνε σημαντικά τις δημόσιες εμφανίσεις του.

Στις αρχές Απριλίου, εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ενίσχυσαν τους ισχυρισμούς ότι ο Τραμπ είχε μεταφερθεί στο Walter Reed – προκαλώντας την οργή των αξιωματούχων του Λευκού Οίκου, οι οποίοι δήλωσαν ότι ο πρόεδρος είχε απομονωθεί για να παρακολουθεί τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Ιράν. Ο Λευκός Οίκος στη συνέχεια δημιούργησε ένα ψηφιακό «Τείχος Ντροπής» που επέκρινε τους influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που είχαν τροφοδοτήσει ισχυρισμούς σχετικά με μια επίσκεψη σε νοσοκομείο. Η σελίδα περιελάμβανε επίσης δημοσιογράφους και ειδησεογραφικούς οργανισμούς που απλώς είχαν τα σημειώσει τα γεγονότα, όπως ότι ο Τραμπ δεν είχε ακόμη κάνει δημόσια εμφάνιση.

«Η απάντηση ήταν δικαιολογημένη επειδή επρόκειτο σαφώς για μια οργανωμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης που προωθήθηκε από αριστερούς λογαριασμούς», δήλωσε η Λέβιτ στην Washington Post σε δήλωσή της τον περασμένο μήνα. «Η διάδοση ψευδούς και συκοφαντικής παραπληροφόρησης για τον Πρόεδρο είναι επικίνδυνη και ο Λευκός Οίκος θα θεωρεί πάντα τους ανθρώπους υπόλογους για τα κραυγαλέα ψέματά τους».

Σε συνεντεύξεις, αρκετοί γιατροί που έχουν θεραπεύσει προέδρους και άλλα VIP πρόσωπα δήλωσαν ότι έχουν καταλήξει να μην εμπιστεύονται τη διαδικασία του Λευκού Οίκου για την δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τον Τραμπ, με ορισμένους να επικαλούνται και τις αμφιβολίες γύρω από τον Μπάιντεν.

«Μετά από μια δεκαετία αυταπάτης, εξαπάτησης, άρνησης ή καθυστέρησης από τις κυβερνήσεις και τους γιατρούς του Λευκού Οίκου σχετικά με τις προεδρικές αξιολογήσεις, το όριο των προσδοκιών μου είναι αρκετά χαμηλό», δήλωσε ο Τζέφρι Κούλμαν, ο οποίος διετέλεσε γιατρός των πρώην προέδρων Μπιλ Κλίντον, Τζορτζ Μπους και Ομπάμα. «Ελπίζω να είναι τουλάχιστον διαφανείς και ειλικρινείς».

Σε συνεντεύξεις με την The Post, ο Κούλμαν και άλλοι γιατροί απαριθμούν διάφορα ερωτήματα στα οποία επικεντρώνονται καθώς ο Τραμπ οδεύει προς την τελευταία του επίσκεψη στο Walter Reed.

Ψυχική υγεία

Ο Τραμπ υπερηφανεύεται για την απόδοσή του στην Αξιολόγηση Γνωστικών Δεικτών του Μόντρεαλ, η οποία χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της άνοιας ή της γνωστικής παρακμής. Ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι του ζητήθηκε να υποβληθεί στην αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας λόγω επίμονων ερωτημάτων σχετικά με την ψυχική του υγεία.

«Δεν με πειράζει να με αποκαλούν ολοκληρωτικό τύραννο δικτάτορα, αλλά δεν θέλω να με αποκαλούν χαζό», είπε σε μια συγκέντρωση την Παρασκευή. Πρόσθεσε ότι «όλοι οι πρόεδροι και οι υποψήφιοι αντιπρόεδροι θα πρέπει να αναγκαστούν να κάνουν ένα γνωστικό τεστ και ένα τεστ νοημοσύνης», ισχυριζόμενος ότι θα ξεπεράσει τον Ομπάμα και τον Μπάιντεν.

Οι Δημοκρατικοί έχουν επανειλημμένα ζητήσει από τον Τραμπ να υποβληθεί σε ανεξάρτητη ιατρική αξιολόγηση, επικαλούμενοι τις μερικές φορές σοκαριστικές δηλώσεις του, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης απειλής του να τερματίσει τον «πολιτισμό» του Ιράν. Μερικοί γιατροί λένε ότι δεδομένης της ηλικίας του προέδρου, απαιτούνται και περισσότερες γνωστικές εξετάσεις.

«Εκτός από ένα γνωστικό τεστ ελέγχου, μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω έλεγχο της γνωστικής εκτελεστικής του λειτουργίας, καθώς γνωρίζουμε ότι οι 80χρονοι έχουν πράγματι μείωση στη μνήμη, τη συλλογιστική, την ταχύτητα επεξεργασίας και την χωρική οπτικοποίηση», δήλωσε ο Κούλμαν, ο οποίος περιέγραψε λεπτομερώς τις εμπειρίες του από τη θεραπεία προέδρων σε ένα βιβλίο με τίτλο «Transforming Presidential Healthcare».

Πρησμένα πόδια

Γιατροί ανησχυούν για τα πρησμένα πόδια του προέδρου, τα οποία είχαν γίνει εμφανή από το περασμένο καλοκαίρι. Ο Λευκός Οίκος τον περασμένο Ιούλιο δήλωσε ότι ο Τραμπ είχε αναπτύξει χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια ήπια αλλά χρόνια ασθένεια που σχετίζεται με την ηλικία του – μια σπάνια παραδοχή ενός προεδρικού προβλήματος υγείας.

Δεν έγινε καμία αναφορά στην πάθηση στην ιατρική έκθεση του Τραμπ τον Απρίλιο του 2025. Εάν η πάθηση ήταν παρούσα εκείνη την εποχή, εγείρει ερωτήματα για το εάν οι γιατροί παρέλειψαν ή δεν αποκάλυψαν τη διάγνωση.

Εναλλακτικά, εάν ο Τραμπ εμφάνισε πρησμένα πόδια τις εβδομάδες μετά την εξέταση του Απριλίου, αυτό θα υποδήλωνε μια πάθηση που ονομάζεται οξύ οίδημα.

Η ιατρική έκθεση του προέδρου τον Οκτώβριο δεν ανέφερε τίποτα για την πάθηση.

Μώλωπες στα χέρια

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι συχνοί μώλωπες στα χέρια του Τραμπ δεν αποτελούν ένδειξη μιας πιο σοβαρής ιατρικής πάθησης, αποδίδοντάς το στην καθημερινή χρήση ασπιρίνης και στις συχνές χειραψίες.

Προσαρμογές που σχετίζονται με την ηλικία

Οι αξιωματούχοι του Μπάιντεν έκαναν αλλαγές στην ρουτίνα του καθώς πλησίαζε τα 80ά γενέθλιά του, όπως ο προγραμματισμός εκδηλώσεων για τα μέσα της ημέρας αντί για το βράδυ και η χρήση μικρότερων σκαλοπατιών για την πρόσβαση στο Air Force One.

Ερωτηθέντες αυτό το Σαββατοκύριακο σχετικά με το αν ο Λευκός Οίκος είχε κάνει προσαρμογές δεδομένης της ηλικίας του Τραμπ, οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν ήταν απαραίτητες προσαρμογές.

Ο Βιν Γκούπτα, πνευμονολόγος και ιατρικός αναλυτής του MS NOW, δήλωσε ότι και οι δύο πρόεδροι είχαν επιδείξει δείκτες υγιούς γήρανσης, επικαλούμενος τις ποδηλατικές εκδρομές του Μπάιντεν το Σαββατοκύριακο, τις τακτικές εξόδους του Τραμπ για γκολφ και τα ταξιδιωτικά προγράμματα και των δύο ανδρών. Αλλά είπε ότι ήταν σημαντικό να ληφθεί υπόψη και το εύρος των καθηκόντων τους.

«Το πιο σημαντικό ερώτημα δεν είναι αν γερνούν κανονικά, αλλά αν διατηρούν τη βιώσιμη εκτελεστική λειτουργία, τη γνωστική αντοχή και την προσαρμοστική λήψη αποφάσεων που απαιτούνται για την προεδρία», δήλωσε ο Γκούπτα, ο οποίος είχε συζητήσει την ένταξή του στην κυβέρνηση Μπάιντεν σε ανώτερο ρόλο στον τομέα της υγείας. «Αυτά είναι διαφορετικά πρότυπα και κατά την άποψή μου και οι δύο άνδρες έχουν δείξει αρκετά δημόσια στοιχεία παρακμής σε αυτούς τους τομείς για να εγείρουν εύλογες ανησυχίες σχετικά με την καταλληλότητά τους για το αξίωμα».

Συχνότητα ιατρικών επισκέψεων

Η δεύτερη κλινική εξέταση του Τραμπ στο Walter Reed πέρυσι δεν είχε προηγούμενο, με τους προέδρους να κάνουν συνήθως μόνο ένα ετήσιο ταξίδι εκτός εάν έχουν κάποια επείγουσα πάθηση. Σχεδόν τρεις μήνες μετά την επίσκεψη, και αφού αρχικά είπε στους δημοσιογράφους ότι είχε υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος διευκρίνισαν ότι ο πρόεδρος είχε υποβληθεί σε αξονική τομογραφία στο πλαίσιο της αξιολόγησής του.

Οι γιατροί έχουν ρωτήσει αν ο Λευκός Οίκος αποκρύπτει άλλα ουσιώδη ευρήματα, όπως το αν ο Τραμπ έχει επισκεφθεί ιδιωτικά το νοσοκομείο.

«Δεν έχει κάνει ποτέ μυστική επίσκεψη στο Walter Reed», δήλωσε η Λέβιτ στην εφημερίδα The Post τον περασμένο μήνα.

