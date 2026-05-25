Βία κατά ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο: Αστυνομικοί τους χτύπησαν με γκλοπ και τους έσερναν (Video)

Επεισόδια ξέσπασαν μεταξύ ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla και αστυνομικών στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο στην Ισπανία.

Οι ακτιβιστές κατά την άφιξη τους στο αεροδρόμιο σταμάτησαν στην είσοδο για να φωτογραφηθούν με συντρόφους τους και για να μιλήσουν στα ΜΜΕ.

This is the moment it kicked off in the Basque airport. You can see the flotilla activists made a line across the exit that blocked other passengers. The police tried to make a space for them to get through. The protester shoved the police and it started. pic.twitter.com/rKcStB7X6d — James Heartfield (@JamesHeartfield) May 24, 2026

Οι αστυνομικοί, θεωρώντας ότι παραβιάστηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας, άρχισαν να τους σπρώχνουν για να τους απομακρύνουν.

Clashes Erupt at Bilbao Airport After Arrival of Flotilla Activists



Riot police clashed with supporters at Bilbao Airport in Spain’s Basque Country as returning Global Sumud Flotilla activists arrived following deportation from Israeli detention.



Around six activists… pic.twitter.com/xOqmlRsLmp — Washington Eye (@washington_EY) May 23, 2026

Η κατάσταση ξέφυγε με τους αστυνομικούς να χτυπούν ακτιβιστές με γκλοπ και να τους σέρνουν μπροστά στις κάμερες ενώ ο κόσμος ούρλιαζε. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν έξι άτομα για αντίσταση κατά της αρχής.

Huge protests erupted in Bilbao after Basque police assaulted "Sumud Flotilla" supporters at the airport! pic.twitter.com/W5PKrPU9yD — The Resonance (@Partisan_12) May 24, 2026

Το Ισραήλ παραπέμποντας στα πλάνα από το αεροδρόμιο του Μπιλμπάο κατηγόρησε την ισπανική κυβέρνηση για υποκρισία.

Σε αλληλεγγύη στους ακτιβιστές 2.000 άτομα πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο του Μπιλμπάο ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε εσωτερική έρευνα.

