search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 17:43
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.05.2026 15:46

Βία κατά ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο: Αστυνομικοί τους χτύπησαν με γκλοπ και τους έσερναν (Video)

25.05.2026 15:46
Bilbao

Επεισόδια ξέσπασαν μεταξύ ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla και αστυνομικών στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο στην Ισπανία.

Οι ακτιβιστές κατά την άφιξη τους στο αεροδρόμιο σταμάτησαν στην είσοδο για να φωτογραφηθούν με συντρόφους τους και για να μιλήσουν στα ΜΜΕ.

Οι αστυνομικοί, θεωρώντας ότι παραβιάστηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας, άρχισαν να τους σπρώχνουν για να τους απομακρύνουν.

Η κατάσταση ξέφυγε με τους αστυνομικούς να χτυπούν ακτιβιστές με γκλοπ και να τους σέρνουν μπροστά στις κάμερες ενώ ο κόσμος ούρλιαζε. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν έξι άτομα για αντίσταση κατά της αρχής. 

Το Ισραήλ παραπέμποντας στα πλάνα από το αεροδρόμιο του Μπιλμπάο κατηγόρησε την ισπανική κυβέρνηση για υποκρισία.

Σε αλληλεγγύη στους ακτιβιστές 2.000 άτομα πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο του Μπιλμπάο ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε εσωτερική έρευνα.

Διαβάστε επίσης

Δεν είναι κοντά η συμφωνία με τις ΗΠΑ ξεκαθαρίζει το Ιράν – Στη Ντόχα Γκαλιμπάφ και Αραγτσί

«Καίγεται» από τον καύσωνα η Βρετανία: Σε παραλίες και σε πάρκα ο κόσμος για να δροσιστεί (Photos-Video)

Κονγκό: Περισσότερα από 900 τα κρούσματα του Έμπολα – Συναγερμός στο Π.Ο.Υ.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
congo_ebola_new
ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα: Νεαροί εισέβαλαν σε νοσοκομείο του Κονγκό για να πάρουν τις σορούς των συγγενών τους – Προειδοποιητικά πυρά από την αστυνομία

giorgos-gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας: Δεν επιφέρει έννομες συνέπειες, δεν δημιουργεί τετελεσμένα

robot kina tsai – new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κίνα: Ανθρωποειδή ρομπότ με… καπέλα συλλέγουν τσάι σε φυτείες (Video)

trans
ΕΛΛΑΔΑ

Ρατσιστική επίθεση σε τρανς γυναίκα στην Καλλιθέα: Της πέταξαν αυγά και προσπάθησαν να την παρασύρουν με το αμάξι 

GEOTRISI251_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα ΠΑΣΟΚ-ΝΔ μετά την αποχώρηση της κοινοπραξίας ExxonMobil – HELLENiQ Energy από το μπλοκ «Δυτικά της Κρήτης»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
image
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ (φωτό)

kausonas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται 30άρια πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Με τι καιρό θα περάσουμε την αργία

ANTZAS_KENTRIKI
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας - Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο

diadilosi-ispania-tourismos
ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλουμε σπίτια, όχι Airbnb»: Χιλιάδες οι διαδηλωτές στην «αντι-τουριστική» διαδήλωση για τη στεγαστική κρίση στη Μαδρίτη

gogo new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της κόρης της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 17:40
congo_ebola_new
ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα: Νεαροί εισέβαλαν σε νοσοκομείο του Κονγκό για να πάρουν τις σορούς των συγγενών τους – Προειδοποιητικά πυρά από την αστυνομία

giorgos-gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας: Δεν επιφέρει έννομες συνέπειες, δεν δημιουργεί τετελεσμένα

robot kina tsai – new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κίνα: Ανθρωποειδή ρομπότ με… καπέλα συλλέγουν τσάι σε φυτείες (Video)

1 / 3