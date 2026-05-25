Βία κατά ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο: Αστυνομικοί τους χτύπησαν με γκλοπ και τους έσερναν (Video)

Επεισόδια ξέσπασαν μεταξύ ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla και αστυνομικών στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο στην Ισπανία.
Οι ακτιβιστές κατά την άφιξη τους στο αεροδρόμιο σταμάτησαν στην είσοδο για να φωτογραφηθούν με συντρόφους τους και για να μιλήσουν στα ΜΜΕ.
Οι αστυνομικοί, θεωρώντας ότι παραβιάστηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας, άρχισαν να τους σπρώχνουν για να τους απομακρύνουν.
Η κατάσταση ξέφυγε με τους αστυνομικούς να χτυπούν ακτιβιστές με γκλοπ και να τους σέρνουν μπροστά στις κάμερες ενώ ο κόσμος ούρλιαζε. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν έξι άτομα για αντίσταση κατά της αρχής.
Το Ισραήλ παραπέμποντας στα πλάνα από το αεροδρόμιο του Μπιλμπάο κατηγόρησε την ισπανική κυβέρνηση για υποκρισία.
Σε αλληλεγγύη στους ακτιβιστές 2.000 άτομα πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο του Μπιλμπάο ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε εσωτερική έρευνα.
