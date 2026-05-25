ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 02:13
25.05.2026 00:19

«Καίγεται» από τον καύσωνα η Βρετανία: Σε παραλίες και σε πάρκα ο κόσμος για να δροσιστεί (Photos-Video)

Οι Βρετανοί βιώνουν τον δικό τους καύσωνα με «τριαντάρια» σε διάφορα σημεία του Ηνωμένου Βασιλείου και κόσμο να συρρέει σε παραλίες και πάρκα για να δροσιστεί.

Ήταν μια ιδιαίτερα ζεστή Κυριακή, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 31 °C, ενώ χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν παραλίες, πάρκα, πισίνες και υπαίθριες εκδηλώσεις, όπως το φεστιβάλ «Big Weekend» του Radio 1.

Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η Δευτέρα, που είναι αργία στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενδέχεται να αποδειχθεί ακόμη πιο ακραία, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 35 °C, σε περιοχές όπως το Κέιμπριτζ, επίπεδα εξαιρετικά ασυνήθιστα για τον Μάιο.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι συνθήκες καύσωνα έχουν ήδη επιβεβαιωθεί στο Χίθροου του Μεγάλου Λονδίνου, στο Μπένσον του Οξφόρτσαιρ, στο Μπρουμς Μπαρν και στο Σάντον Ντάουνχαμ του Σάφολκ, στο Χάι Μπιτς και στο Ριτλ του Έσεξ, καθώς και στους Κιού Γκάρντενς και το Νόρθολτ στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό, καύσωνας θεωρείται η περίοδος τριών συνεχόμενων ημερών κατά την οποία οι θερμοκρασίες ξεπερνούν συγκεκριμένα όρια, τα οποία διαφέρουν ανά περιοχή, επισημαίνει η SUN.

Στο Λονδίνο, για παράδειγμα, απαιτούνται τρεις συνεχόμενες ημέρες με θερμοκρασίες 28 °C ή υψηλότερες, ενώ στη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία το αντίστοιχο όριο είναι 25 °C.

Η πρώτη περιοχή που πληρούσε τα κριτήρια για καύσωνα ήταν το Santon Downham στο Σάφολκ, περίπου στις 11:30 το πρωί της Κυριακής, όταν η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 27 °C. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 11:50 π.μ., ακολούθησε το Heathrow στο Μεγάλο Λονδίνο, όπου καταγράφηκε τρίτη συνεχόμενη ημέρα με θερμοκρασία άνω των 28 °C.

Οι Βρετανοί, εκμεταλλευόμενοι τον ασυνήθιστα καλοκαιρινό καιρό, κατευθύνθηκαν μαζικά προς τις παραλίες για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Μεγάλες συγκεντρώσεις κόσμου παρατηρήθηκαν στο Μπράιτον του Ανατολικού Σάσεξ, ενώ ήδη από το Σάββατο εκατοντάδες άνθρωποι είχαν γεμίσει τις παραλίες στο Μπόρνμουθ, το Λάιμ Ρέτζις και το Ντέβον.

Χιλιάδες ακόμη αναζήτησαν δροσιά σε δημόσιες πισίνες, λίμνες και ποτάμια, ενώ πολλοί επέλεξαν δραστηριότητες στο νερό στο Κέιμπριτζ ή απολάμβαναν παγωτά και υπαίθριες εκδηλώσεις στη ρεγκάτα κωπηλασίας του Τουίκενχαμ στο Λονδίνο.

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: «Τρομοκράτης που διέπραξε ειδεχθή εγκλήματα»

Τραμπ: «Αν συνάψω συμφωνία με το Ιράν θα είναι «καλή και σωστή» – Καλύτερη από εκείνη του Ομπάμα»

Παρίσι: Ένας δρομέας νεκρός και άλλοι 10 στο νοσοκομείο λόγω καύσωνα

