Τραμπ: «Αν συνάψω συμφωνία με το Ιράν θα είναι «καλή και σωστή» – Καλύτερη από εκείνη του Ομπάμα»

Σε νέα ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, αυτή θα είναι «καλή και σωστή» και θα διαφέρει ριζικά από προηγούμενες συμφωνίες.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επέκρινε τη συμφωνία της κυβέρνησης Ομπάμα με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι παρείχε στη χώρα «μεγάλα ποσά μετρητών» και άνοιξε τον δρόμο για την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Αντιθέτως, τόνισε ότι η δική του προσέγγιση είναι «η ακριβώς αντίθετη», αν και σημείωσε πως η τελική συμφωνία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ούτε δημοσιοποιηθεί.

Παράλληλα, απέρριψε τις επικρίσεις για τη διαπραγματευτική του στάση, αναφέροντας ότι πρόκειται για ανθρώπους που «δεν γνωρίζουν τίποτα» σχετικά με τις συνομιλίες. Υποστήριξε επίσης ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις «θα έπρεπε να είχαν λύσει το πρόβλημα εδώ και πολλά χρόνια», προσθέτοντας ότι ο ίδιος «δεν κάνει κακές συμφωνίες».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Αν συνάψω συμφωνία με το Ιράν, θα είναι καλή και σωστή, όχι όπως εκείνη που έκανε ο Ομπάμα, η οποία έδωσε στο Ιράν τεράστια ποσά σε ΜΕΤΡΗΤΑ και έναν σαφή και ανοιχτό δρόμο προς το πυρηνικό όπλο», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Η δική μας συμφωνία είναι ακριβώς το αντίθετο, αλλά κανείς δεν την έχει δει, ούτε ξέρει τι είναι. Δεν έχει καν ολοκληρωθεί ακόμη η διαπραγμάτευση. Μην ακούτε λοιπόν τους χαμένους, που κριτικάρουν κάτι για το οποίο δεν ξέρουν τίποτα. Σε αντίθεση με τους προκατόχους μου, που θα έπρεπε να είχαν λύσει αυτό το πρόβλημα πριν από πολλά χρόνια, εγώ δεν κάνω κακές συμφωνίες!»

