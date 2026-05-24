Σκωτία: Συναγερμός στα Χάιλαντς για δυο αγνοούμενους περιπατητές – Σε εξέλιξη έρευνες με τη βοήθεια των κατοίκων

Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό δύο περιπατητών είναι σε εξέλιξη στα Χάιλαντς στη Σκωτία με την αστυνομία να ζητά τη βοήθεια των κατοίκων της περιοχής για τον εντοπισμό τους.

Τα δύο άτομα εξαφανίστηκαν σε διαφορετικές περιοχές. Ο 60χρονος Τίμοθι Ρόσερ, εθεάθη τελευταία φορά αφού έφυγε από το ξενοδοχείο του στο Εδιμβούργο πριν οδηγήσει στην περιοχή Γκλένκο, ενώ ο 36χρονος Άνταμ Τσάλμερς αναφέρθηκε ως αγνοούμενος ενώ έκανε πεζοπορία στην οροσειρά Μπεν Λόουερς.

Το μαύρο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο MG του Ρόσερ, εντοπίστηκε την Τρίτη (19/5).

Η αστυνομία δήλωσε ότι δεν έκανε check-in στα ξενοδοχεία όπου είχε κάνει κράτηση στην περιοχή και ήταν ασυνήθιστο γι’ αυτόν να μην επικοινωνεί με την οικογένειά του.

Ο επιθεωρητής Ντάνιελ Τζακ δήλωσε: «Η οικογένεια και οι αστυνομικοί ανησυχούν για την τύχη του και οι εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται».

O Τσάλμερς εθεάθη τελευταία φορά να φοράει ένα πράσινο και μπλε τρίγωνο fleece, γκρι και μαύρο αδιάβροχο μπουφάν, πράσινο παντελόνι πεζοπορίας, μπλε καπέλο και καφέ μπότες. Κουβαλούσε ένα μαύρο σακίδιο με πορτοκαλί ελαστικά κορδόνια.

Διαβάστε επίσης:

Τουρκία: Ο Οζέλ βγήκε από τα γραφεία του CHP – Πορεία προς την Εθνοσυνέλευση υπό βροχή (photos)

Λίβανος: 11 νεκροί από βομβαρδισμό του Ισραήλ – Ένα παιδί ανάμεσα στα θύματα



Εκλογές στην Κύπρο: Προβάδισμα 4 μονάδων στο ΔΗΣΥ με καταγεγραμμένο το 61%