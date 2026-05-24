search
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026 22:18
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.05.2026 20:56

Σκωτία: Συναγερμός στα Χάιλαντς για δυο αγνοούμενους περιπατητές – Σε εξέλιξη έρευνες με τη βοήθεια των κατοίκων

24.05.2026 20:56
highlands1

Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό δύο περιπατητών είναι σε εξέλιξη στα Χάιλαντς στη Σκωτία με την αστυνομία να ζητά τη βοήθεια των κατοίκων της περιοχής για τον εντοπισμό τους.

Τα δύο άτομα εξαφανίστηκαν σε διαφορετικές περιοχές. Ο 60χρονος Τίμοθι Ρόσερ, εθεάθη τελευταία φορά αφού έφυγε από το ξενοδοχείο του στο Εδιμβούργο πριν οδηγήσει στην περιοχή Γκλένκο, ενώ ο 36χρονος Άνταμ Τσάλμερς αναφέρθηκε ως αγνοούμενος ενώ έκανε πεζοπορία στην οροσειρά Μπεν Λόουερς.

Το μαύρο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο MG του Ρόσερ, εντοπίστηκε την Τρίτη (19/5).

Η αστυνομία δήλωσε ότι δεν έκανε check-in στα ξενοδοχεία όπου είχε κάνει κράτηση στην περιοχή και ήταν ασυνήθιστο γι’ αυτόν να μην επικοινωνεί με την οικογένειά του.

Ο επιθεωρητής Ντάνιελ Τζακ δήλωσε: «Η οικογένεια και οι αστυνομικοί ανησυχούν για την τύχη του και οι εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται».

O Τσάλμερς εθεάθη τελευταία φορά να φοράει ένα πράσινο και μπλε τρίγωνο fleece, γκρι και μαύρο αδιάβροχο μπουφάν, πράσινο παντελόνι πεζοπορίας, μπλε καπέλο και καφέ μπότες. Κουβαλούσε ένα μαύρο σακίδιο με πορτοκαλί ελαστικά κορδόνια.

Διαβάστε επίσης:

Τουρκία: Ο Οζέλ βγήκε από τα γραφεία του CHP – Πορεία προς την Εθνοσυνέλευση υπό βροχή (photos)

Λίβανος: 11 νεκροί από βομβαρδισμό του Ισραήλ – Ένα παιδί ανάμεσα στα θύματα

Εκλογές στην Κύπρο: Προβάδισμα 4 μονάδων στο ΔΗΣΥ με καταγεγραμμένο το 61%

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
maria_karystianou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτη κριτική Καρυστιανού κατά της κυβέρνησης μετά την ίδρυση του κόμματός της για το κράτος δικαίου

tramp-new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αν συνάψω συμφωνία με το Ιράν θα είναι «καλή και σωστή» – Καλύτερη από εκείνη του Ομπάμα»

paris1
ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Ένας δρομέας νεκρός και άλλοι 10 στο νοσοκομείο λόγω καύσωνα

ekloges_kypros
ΚΟΣΜΟΣ

Το ΔΗΣΥ νικητής των εκλογών στην Κύπρο: Δεν σχηματίζει αυτοδυναμία, μπήκε στη Βουλή ο Φειδίας

image
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ (φωτό)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kausonas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται 30άρια πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Με τι καιρό θα περάσουμε την αργία

marinakis new
ΥΓΕΙΑ

Πρώτη η Θεσσαλία στις διαγνώσεις Πάρκινσον - Τι εξετάζουν οι ειδικοί

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

konstatninos-vasalos
LIFESTYLE

Βασάλος για Iron Maiden: «Κάτι γέροι που προσπαθούσαν να μας βάλουν στο mood» - «Πόσο καιρό θα ζουν ακόμη;» (Video)

sakkari
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σάκκαρη: «Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να σταματήσω να δουλεύω ποτέ - Πέρασα μία πολύ δύσκολη φάση με κρίσεις πανικού»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026 22:17
maria_karystianou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτη κριτική Καρυστιανού κατά της κυβέρνησης μετά την ίδρυση του κόμματός της για το κράτος δικαίου

tramp-new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αν συνάψω συμφωνία με το Ιράν θα είναι «καλή και σωστή» – Καλύτερη από εκείνη του Ομπάμα»

paris1
ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Ένας δρομέας νεκρός και άλλοι 10 στο νοσοκομείο λόγω καύσωνα

1 / 3