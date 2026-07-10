Κεφαλονιά: Κατολίσθηση στον Μύρτο – Βράχοι και χώματα κατέληξαν στην παραλία (Video)

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Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς, όταν σημειώθηκε κατολίσθηση σε απόκρημνο τμήμα της πλαγιάς που βρίσκεται πάνω από την ακτή.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, μεγάλοι βράχοι και χώμα αποκολλήθηκαν από το πρανές, καταλήγοντας στην παραλία, σηκώνοντας ένα σύννεφο σκόνης.
Οι λουόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο δεν φάνηκαν να τρομοκρατούνται, καθώς οι κατολισθήσεις στη συγκεκριμένη παραλία είναι συχνό φαινόμενο ενώ υπάρχει και ειδική σήμανση για την επικινδυνότητα στο σημείο.
Δείτε το βίντεο:
@tinabest2005 Μια συνηθισμένη μέρα στο νησί.. 🇬🇷😎 #kefalonia #myrtosbeach #greece #rocks ♬ πρωτότυπος ήχος – Smastoras
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