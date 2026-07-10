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10.07.2026 18:34

Τραμπ: Πρόθυμος για συνομιλίες με το Ιράν, αλλά επιμένει πως η εκεχειρία «τελείωσε» – Οι οδηγίες που άφησε εάν δολοφονηθεί από την Τεχεράνη

10.07.2026 18:34
trump

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι συμφώνησε να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η εκεχειρία που είχε τεθεί σε ισχύ τον Απρίλιο «τελείωσε» πλέον οριστικά

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μας ζήτησε να συνεχίσουμε “συνομιλίες”. Συμφωνήσαμε να το κάνουμε, αλλά οι ΗΠΑ τους ξεκαθάρισαν ότι η εκεχειρία ΤΕΛΕΙΩΣΕ!» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτηση στο Truth Social.

Οι εχθροπραξίες επανήλθαν αυτή την εβδομάδα μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες αντάλλαξαν πλήγματα στη Μέση Ανατολή, τα πιο μεγάλης έκτασης μετά την υπογραφή στις 17 Ιουνίου ενός μνημονίου κατανόησης που επισημοποίησε την εκεχειρία του Απριλίου.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ επιτέθηκε στους Ιρανούς ηγέτες, αποκαλώντας τους «αποβράσματα» και λέγοντας ότι δεν θέλει πλέον «να έχει καμία σχέση μαζί τους», ενώ ταυτόχρονα άφησε ανοιχτή την πόρτα για την ομάδα διαπραγματεύσεών του να συνεχίσει τις συνομιλίες.

Τη νύχτα μεταξύ Τετάρτης και Πέμπτης, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν μια μαζική αεροπορική επιδρομή εναντίον του Ιράν, στοχεύοντας περίπου 90 στρατιωτικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τον στρατό.

Από την πλευρά της η Ισλαμική Δημοκρατία κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι στοχεύει και πολιτικές υποδομές για να εμποδίσει πολίτες να παραστούν στην κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη.

Γέφυρες και η σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Τεχεράνης και Μασχάντ, όπου ενταφιάστηκε ο Αλί Χαμενεΐ, χτυπήθηκαν, σύμφωνα με την Τεχεράνη.

«Βομβαρδίστε τους σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί»

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή στην εφημερίδα The Post ότι «άφησε οδηγίες» σε περίπτωση που το Ιράν πετύχει στα σχέδιά του να τον δολοφονήσει — και θα ξεσπάσει κόλαση.

«Είμαι στη λίστα τους εδώ και πολύ καιρό. Αυτό έχουμε να κάνουμε», είπε. «… Το μόνο πράγμα είναι ότι έχω αφήσει οδηγίες — αν συμβεί οτιδήποτε, απλώς να τους βομβαρδίσουν κυριολεκτικά σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί».

Ερωτηθείς για πρόσφατες αναφορές ότι το Ισραήλ αυτή την εβδομάδα κατέγραψε πληροφορίες για ένα σχέδιο για την εξόντωση του προέδρου των ΗΠΑ, ο Τραμπ υπέδειξε ότι δεν υπήρχε νέο σχέδιο από το Ιράν — αλλά είπε ότι η Τεχεράνη τον ήθελε νεκρό εδώ και χρόνια.

«Όχι, όχι. Το Ισραήλ δεν αποκάλυψε τίποτα. Όχι, όχι», είπε. «Ήμουν ο Νο. 1 [στη λίστα θανάτου του Ιράν] για πολύ καιρό, και έτσι είναι η ζωή, ξέρετε».

«Ελπίζω να σας λείψω», πρόσθεσε.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 19:35
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