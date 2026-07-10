search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 19:34
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.07.2026 19:17

Λίλι Κόλινς: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του συζύγου της και οι κοινές φωτογραφίες τους στα social

10.07.2026 19:17
lilly collins instagram – new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

H Λίλι Κόλινς, η ηθοποιός που έγινε διάσημη με τον ρόλο της στο Emily in Paris, θέλησε να ευχηθεί διαδικτυακά στον σύζυγό της για τα γενέθλιά του και το έκανε με μια τρυφερή ανάρτηση.

Η ηθοποιός ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram διάφορα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους, μαζί με το παιδί τους, εκφράζοντας δημόσια τον θαυμασμό της για εκείνον και την οικογένεια που έχουν δημιουργήσει.

Σε μία από τις φωτογραφίες το ζευγάρι ανταλλάσσει ένα φιλί στο στόμα, ενώ σε άλλο κλικ η ηθοποιός φιλά τον αγαπημένο της στο μάγουλο. Σε άλλο στιγμιότυπο οι δυο τους κρατιούνται χέρι χέρι.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Λίλι Κόλινς έγραψε: «Άλλη μια χρονιά γύρω από τον ήλιο για τον αγαπημένο μου άνθρωπο. Κάθε χρόνο σε αγαπώ περισσότερο, γελάω πιο δυνατά και βρίσκω ακόμη περισσότερους λόγους να σε θαυμάζω. Κρατάς την οικογένειά μας σταθερή και κάνεις κάθε μέρος όπου είμαι μαζί σου να μοιάζει με σπίτι. Είμαι τόσο ευγνώμων για όλα όσα κάνεις για εμάς και για τον υπέροχο άντρα και πατέρα που είσαι. Λίγο πράσινο σε κάθε φωτογραφία, γιατί αυτή η περίοδος της ζωής μας είναι γεμάτη ανάπτυξη και δεν θα ήθελα να τη μοιραστώ με κανέναν άλλον. Σε αγαπώ πέρα από τις λέξεις. Χρόνια πολλά μοναδικέ μου…».

Ο Τσάρλι ΜακΝτάουελ, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2021 και απέκτησε μία κόρη, έκλεισε τα 43.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τζάστιν Τριντό… λικνίζεται με τους χορευτές της Κέιτι Πέρι και το σχετικό βίντεο γίνεται viral

Η πριγκίπισσα Ιμάν της Ιορδανίας και ο Έλληνας σύζυγός της Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης περιμένουν το δεύτερο παιδί τους

Οι αδελφές Λόπεζ «τρέλαναν» το Παρίσι – Οι κοινές εμφανίσεις τους στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής (Videos/Photos)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
serres fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι προσαγωγές για τη φωτιά στην Οινούσσα – Πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά

lilly collins instagram – new
LIFESTYLE

Λίλι Κόλινς: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του συζύγου της και οι κοινές φωτογραφίες τους στα social

pensioner
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «παράδοξο» του επιδόματος των 300 ευρώ – Μένουν εκτός, λόγω ηλικίας, 473.000 συνταξιούχοι

robbie-williams
LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Η τρυφερή στιγμή επί σκηνής με τη 13χρονη κόρη του (Video)

PAOK
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Το απορριμματοφόρο μας χτύπησε από πίσω», λέει ο πατέρας της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ErlingHaaland2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Χάαλαντ αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Βίκινγκς

seires-new
MEDIA

Tηλεθέαση: Τι ποσοστά σημείωσαν στο φινάλε τους «H Γη της Ελιάς» και «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»

onasi-tops
ΚΟΣΜΟΣ

Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ

2024_10_23T06_37_42_badun_images.badun.es_0e504fcc63b4_tarta_rapida_de_dulce_de_leche_y_platano_quick_banoffee_pie__1290_742
CUCINA POVERA

Banoffee, η βασίλισσα των ταρτών

tautotitew-new-2048×1364
ΕΛΛΑΔΑ

Nέες ταυτότητες: Τέλος χρόνου στις 3 Αυγούστου - Τι θα συμβεί σε όσους δεν έχουν πάρει τις καινούργιες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 19:28
serres fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι προσαγωγές για τη φωτιά στην Οινούσσα – Πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά

lilly collins instagram – new
LIFESTYLE

Λίλι Κόλινς: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του συζύγου της και οι κοινές φωτογραφίες τους στα social

pensioner
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «παράδοξο» του επιδόματος των 300 ευρώ – Μένουν εκτός, λόγω ηλικίας, 473.000 συνταξιούχοι

1 / 3