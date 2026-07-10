Λίλι Κόλινς: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του συζύγου της και οι κοινές φωτογραφίες τους στα social

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

H Λίλι Κόλινς, η ηθοποιός που έγινε διάσημη με τον ρόλο της στο Emily in Paris, θέλησε να ευχηθεί διαδικτυακά στον σύζυγό της για τα γενέθλιά του και το έκανε με μια τρυφερή ανάρτηση.

Η ηθοποιός ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram διάφορα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους, μαζί με το παιδί τους, εκφράζοντας δημόσια τον θαυμασμό της για εκείνον και την οικογένεια που έχουν δημιουργήσει.



Σε μία από τις φωτογραφίες το ζευγάρι ανταλλάσσει ένα φιλί στο στόμα, ενώ σε άλλο κλικ η ηθοποιός φιλά τον αγαπημένο της στο μάγουλο. Σε άλλο στιγμιότυπο οι δυο τους κρατιούνται χέρι χέρι.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Λίλι Κόλινς έγραψε: «Άλλη μια χρονιά γύρω από τον ήλιο για τον αγαπημένο μου άνθρωπο. Κάθε χρόνο σε αγαπώ περισσότερο, γελάω πιο δυνατά και βρίσκω ακόμη περισσότερους λόγους να σε θαυμάζω. Κρατάς την οικογένειά μας σταθερή και κάνεις κάθε μέρος όπου είμαι μαζί σου να μοιάζει με σπίτι. Είμαι τόσο ευγνώμων για όλα όσα κάνεις για εμάς και για τον υπέροχο άντρα και πατέρα που είσαι. Λίγο πράσινο σε κάθε φωτογραφία, γιατί αυτή η περίοδος της ζωής μας είναι γεμάτη ανάπτυξη και δεν θα ήθελα να τη μοιραστώ με κανέναν άλλον. Σε αγαπώ πέρα από τις λέξεις. Χρόνια πολλά μοναδικέ μου…».

Ο Τσάρλι ΜακΝτάουελ, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2021 και απέκτησε μία κόρη, έκλεισε τα 43.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τζάστιν Τριντό… λικνίζεται με τους χορευτές της Κέιτι Πέρι και το σχετικό βίντεο γίνεται viral

Η πριγκίπισσα Ιμάν της Ιορδανίας και ο Έλληνας σύζυγός της Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης περιμένουν το δεύτερο παιδί τους

Οι αδελφές Λόπεζ «τρέλαναν» το Παρίσι – Οι κοινές εμφανίσεις τους στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής (Videos/Photos)











