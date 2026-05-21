To Emily in Paris μας αποχαιρετά – Τελευταία σεζόν για την επιτυχημένη σειρά

Η ερχόμενη σεζόν θα είναι η τελευταία για το Emily in Paris. Η πρωταγωνίστρια και παραγωγός Λίλι Κόλινς δημοσίευσε μια φωτογραφία από τη Μύκονο.

«Λήψεις στην Ελλάδα και φυσικά στη Γαλλία. Μία τελευταία επική περιπέτεια. Ας το κάνουμε αυτή τη σεζόν την πιο ξεχωριστή μέχρι τώρα!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Το γεγονός ότι θα είναι η τελευταία σεζόν επιβεβαιώθηκε και από την επίσημο λογαριασμό της σειράς.«Καλώς ήρθατε στην τελευταία σεζόν! Ένα τελευταίο ελληνικό καλοκαίρι πριν επιστρέψει το “Emily in Paris”».

