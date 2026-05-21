Η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία με την κόρη της

Μια προσωπική στιγμή από την καθημερινότητά της με το μωρό της μοιράστηκε μέσω Instagram η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της μετά τη γέννηση της κόρης της.

Η γνωστή παρουσιάστρια του Alpha έγινε μητέρα για πρώτη φορά την Παρασκευή 3/4, φέρνοντας στον κόσμο ένα κοριτσάκι που θα ονομαστεί Ξένια.

Λίγες εβδομάδες αργότερα επέστρεψε στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, εμφανιζόμενη ξανά στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα», με την ίδια να μην κρύβει τη χαρά της για τη νέα καθημερινότητά της.

Την Πέμπτη, 21/5, η Κατερίνα Καινούργιου «ανέβασε» ένα νέο τρυφερό story, στο οποίο απεικονίζεται η μικρή Ξένια να κρατά το χέρι της, σε μια ιδιαίτερα συναισθηματική εικόνα.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε λιτά «You» (σ.σ. «Εσύ»), συνοδεύοντας το μήνυμα με ένα συγκινημένο emoji και μια κόκκινη καρδιά.

