Η Κατερίνα Μουτσάτσου στο κόμμα Καρυστιανού – «Προετοιμαζόμουν 14 χρόνια»

Παρούσα στην πρεμιέρα του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη, ήταν και η ηθοποιός και τραγουδίστρια, Κατερίνα Μουτσάτσου.

Μάλιστα, η ηθοποιός πήρε τον λόγο ανεβαίνοντας στη σκηνή του Ολύμπιον, λέγοντας πως «η Ελλάδα βιώνει μια μόνιμη κατάσταση μνημονίων», προσθέτοντας ότι η αποκατάσταση της Δημοκρατίας προϋποθέτει «καθαρούς πολίτες» και ανθρώπους άξιους στις θέσεις ευθύνης.

Μίλησε ακόμη για προσωπική αφύπνιση αλλά και για ένα συνολικό υπαρξιακό ζήτημα που αφορά τη χώρα. «Ήμουν απολιτίκ, αλλά ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι υπάρχει ένα σύστημα που με πολέμησε. Τώρα αυτό συμβαίνει σε όλους μας. Το πρόβλημά μας είναι υπαρξιακό».

Μιλώντας για την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, είπε: «Κάποτε το ερώτημα ήταν αν αξίζει να είναι κανείς Έλληνας ή όχι, όταν όλα τα διεθνή μέσα μας παρουσίαζαν ως τεμπέληδες. Τώρα το θέμα είναι υπαρξιακό για όλη την Ελλάδα».

