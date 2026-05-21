Σε ρυθμούς Final Four o Μαρινάκης: Οι επιλογές του για Σπανούλη, Διαμαντίδη, η… υπουργική θέση στον Γουόκαπ και η… αυτοδυναμία

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του Final Four της EuroLeague 2026, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, συμμετείχε σε ένα παιχνίδι ερωτήσεων, αυτή τη φορά με αποκλειστικό θέμα το μπάσκετ.

Στο Telekom Center Athens, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε να απαντήσει σε σειρά «μπασκετικών» διλημμάτων και δεν έκρυψε τις προτιμήσεις του για πρόσωπα και στιγμές που έχουν γράψει ιστορία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Ως αγαπημένο παίκτη όλων των εποχών στην EuroLeague επέλεξε τον Βασίλη Σπανούλη, ενώ όταν ρωτήθηκε ποιον παίκτη του Ολυμπιακού θα ήθελε να έχει παρέα για σουβλάκια μετά από έναν αγώνα, απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη, τον Γιώργο Πρίντεζη.

Σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα διλήμματα της συνέντευξης, ανάμεσα στον Τόμας Γουόκαπ και τον Εβάν Φουρνιέ για την κρίσιμη ασίστ στο τελευταίο δευτερόλεπτο ενός αγώνα, ο Παύλος Μαρινάκης επέλεξε τελικά έναν τρίτο παίκτη. «Τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Συγγνώμη παιδιά, αλλά…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τον πιο ολοκληρωμένο παίκτη της φετινής EuroLeague, στάθηκε σε δύο ονόματα, επιλέγοντας τον Ζαν Μοντέρο και τον Σάσα Βεζένκοφ, ενώ απέφυγε να απαντήσει στο ερώτημα σχετικά με τον προπονητή που δεν θα ήθελε να έχει στα αποδυτήρια πριν από έναν τελικό, περιοριζόμενος στο λακωνικό «επόμενη ερώτηση».

Με διάθεση αυτοσαρκασμού απάντησε και στο ερώτημα με ποιον παίκτη του Ολυμπιακού θα ήθελε να παίξει μονό. «Με κανέναν, γιατί θα έχανα από όλους. Παιδιά, τι λέμε τώρα;», σχολίασε.

Ως κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ χαρακτήρισε τον Željko Obradović, τον οποίο επέλεξε «ξεκάθαρα» ως τον καλύτερο κόουτς που έχει περάσει από τα ευρωπαϊκά παρκέ.

Στο υποθετικό σενάριο να επέλεγε έναν παίκτη του Ολυμπιακού για υπουργική θέση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεχώρισε τον Τόμας Γουόκαπ, τον οποίο χαρακτήρισε «μυαλό της ομάδας» και «εξαιρετικό παιδί».

Δεν έλειψε βεβαίως και η πολιτική χροιά, όταν κλήθηκε να απαντήσει στο δίλημμα «ευρωπαϊκό με buzzer beater ή αυτοδυναμία;». Η απάντησή του ήταν διπλωματική: «Μπορούμε να πάρουμε ευρωπαϊκό χωρίς buzzer beater και αυτοδυναμία».

Αναφορικά με τον δεύτερο ημιτελικό του Final Four, προέβλεψε ότι το φαβορί είναι η Ρεάλ, ωστόσο εξέφρασε την αίσθηση ότι η Βαλένθια μπορεί να κάνει την έκπληξη και να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό.

Τέλος, ερωτηθείς για τις κορυφαίες ομάδες που έχουν κατακτήσει την EuroLeague τα προηγούμενα χρόνια, ξεχώρισε δύο ελληνικές ομάδες: τον Παναθηναϊκό του 2009 και τον Ολυμπιακό του 2013, θεωρώντας ότι συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο ισχυρά και εμβληματικά σύνολα στην ιστορία της διοργάνωσης.

