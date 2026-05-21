Η Volvo Cars αντιμετωπίζει προβλήματα στην Ταϊλάνδη μετά από νέες πυρκαγιές στα αμιγώς ηλεκτρικά EX30

Δύο νέες πυρκαγιές σε μπαταρίες EX30 ωθούν την ταϊλανδέζικη ρυθμιστική Αρχή να εξετάσει το ενδεχόμενο αστικής δράσης. Η Volvo αντιμετωπίζει παράπονα, καθώς οι πελάτες περιμένουν επισκευές μπαταριών μετά την παγκόσμια ανάκληση. Τα χρονοδιαγράμματα των επισκευών ποικίλλουν, με ορισμένες αγορές να περιμένουν μέχρι τα τέλη του 2026 για αντικαταστάσεις, όπως αναφέρει το Reuters.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, τον Φεβρουάριο η Volvo θα ανακαλούσε περισσότερα από 40.000 Volvo EX30 και θα αντικαθιστούσε τις μονάδες μπαταριών λόγω ελαττώματος που θα μπορούσε να προκαλέσει υπερθέρμανση των συσσωρευτών και ενδεχομένως ανάφλεξη.

Η ταϊλανδέζικη εποπτική Αρχή δήλωσε την Τρίτη 19 Απριλίου ότι θα κλιμακώσει τις καταγγελίες για κίνδυνο πυρκαγιάς σε μία εσωτερική επιτροπή, μία κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αστικές αγωγές κατά της Volvo Thailand και των αντιπροσώπων της. Η υπηρεσία ζητά επιστροφές χρημάτων συν τόκους για 45 καταγγέλλοντες, όπως σημειώνει το Reuters.

Η αστική αγωγή επιδιώκει ένδικα μέσα και όχι ποινικές κυρώσεις.

Αντιπροσωπεία της Volvo πρόκειται να συναντηθεί με την εποπτική αρχή, σύμφωνα με τον Patcharin Sumsiripong, γραμματέα του γραφείου του πρωθυπουργού. Η Volvo Cars δεν σχολίασε την πιθανότητα άσκησης αγωγής.

Αυτή η κίνηση έρχεται μετά την αυξανόμενη απογοήτευση των πελατών για τις καθυστερήσεις στα ανταλλακτικά. Τον Δεκέμβριο, η Volvo άρχισε να συμβουλεύει τους ιδιοκτήτες σε περισσότερες από δώδεκα χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Βραζιλίας, της Αυστραλίας, της Βρετανίας και της Ταϊλάνδης, να περιορίσουν την φόρτιση της μπαταρίας στο 70% ως προσωρινό μέτρο. Ταϊλανδοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αυτό αποδείχθηκε ανεπαρκές.

Ένας εκπρόσωπος της Volvo Cars δήλωσε ότι υπήρξε κάποια καθυστέρηση λόγω του πολέμου στο Ιράν. Πρόσθεσε ότι τα περιστατικά παραμένουν σπάνια, με αναφερόμενες πυρκαγιές στο 0,1% των επηρεαζόμενων οχημάτων, και η ανάκληση έχει μειωθεί σε 37.802 αυτοκίνητα από 40.323.

Ο εμπορικός διευθυντής, Έρικ Σεβέρινσον, παραδέχτηκε ότι οι πελάτες ήταν ενοχλημένοι. «Δικαίως πολλοί πελάτες ήταν απογοητευμένοι», είπε, προσθέτοντας ότι η εταιρεία, πλέον, είχε μία καλή γκάμα μπαταριών.

«Εργαζόμαστε όσο πιο γρήγορα μπορούμε για να διαθέσουμε τις νέες μονάδες μπαταριών στους λιανοπωλητές και στα συνεργεία σέρβις», σημείωσε.

Εκπρόσωπος της Volvo Cars Thailand δήλωσε μετά την τελευταία πυρκαγιά ότι οι επισκευές θα ξεκινήσουν στις 23 Μαΐου, προτρέποντας τους πελάτες να συνεχίσουν να περιορίζουν τις φορτίσεις μέχρι να ολοκληρωθούν οι επισκευές, αν και τα χρονοδιαγράμματα διαφέρουν παγκοσμίως. Ένας πελάτης στη Νέα Ζηλανδία ενημερώθηκε ότι οι αντικαταστάσεις δεν θα ξεκινήσουν πριν από το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Ο ιδιοκτήτης του EX30 Jakkapong Tawarom 32 ετών, δήλωσε απογοητευμένος από την καθυστέρηση. «Η ανταπόκριση και η επίλυση προβλημάτων της Volvo δεν ήταν άξια της εμπιστοσύνης που είχαμε», τόνισε.

