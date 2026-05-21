ΜΜΕ ΗΠΑ: Όλοι στην Αμερική περιμένουν το σημερινό -τελευταίο- «The Late Show» με τον Στίβεν Κολμπέρ

Στα αμερικανικά ΜΜΕ μεταξύ των θεμάτων που «παίζουν» από νωρίς είναι η αποψινή -ιστορική- καταληκτική εκπομπή του θρυλικού «The Late Show» με τον Στίβεν Κολμπέρ στο CBS.

Η «αυλαία» πέφτει οριστικώς -είχε προαναγγελθεί από τον ίδιο τον περασμένο Ιούλιο η απόφαση του τηλεοπτικού δικτύου- για τη δημοφιλέστερη εκπομπή της τυπολογίας της (ημερήσιων και νυχτερινών τοκ σόου) και μια από εκείνες με τις υψηλότερες τηλεθεαματικότητες… ever.

Στον χώρο των αμερικανικών ΜΜΕ πολλοί μιλούν για «τέλος εποχής» και έτσι είναι για το τοκ σόου που έκανε πρεμιέρα στις 30 Αυγούστου 1993 με παρουσιαστή τον Ντέιβιντ Λέτερμαν, ο οποίος, λόγω συνταξιοδότησης, το 2015 παρέδωσε σκυτάλη στον Στίβεν Κολμπέρ.

Οι καλεσμένοι για το τελευταίο επεισόδιο δεν έχουν ανακοινωθεί εκ των προτέρων. Ωστόσο, το CBS επικοινωνεί το φινάλε ως «εκτεταμένο» επεισόδιο, πράγμα που πιθανότατα σημαίνει ότι η εκπομπή θα διαρκέσει πέρα ​​από την κανονική -ωριαία- διάρκειά της. Βέβαιο εκτιμάται ότι θα έχει πολλά απρόοπτα και εκπλήξεις.

Μια σούμα της πορείας του πολύκροτου τοκ σόου με τον Κολμπέρ, σε αφιέρωμά του, έβγαλε στον αέρα νωρίτερα το NBC News με εκκίνηση πλάνα από τη χθεσινή προτελευταία εκπομπή με καλεσμένο τον Μπρους Σπρίνγκστν.

Το τελευταίο επεισόδιο θα προβληθεί σήμερα, 21 Μαΐου στις 23:35 ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ – 04.35 ώρα Ελλάδας.

