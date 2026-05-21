Tο Ποντίκι Web

21.05.2026 15:28

ΕΣΡ: Μοίρασε πρόστιμα σε ΑΝΤ1 και Star για τον τρόπο κάλυψης του θανάτου του Τζόρτζ Μπάλτοκ

Χρηματικές κυρώσεις 20.000 ευρώ επέβαλε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης σε καθέναν από τους τηλεοπτικούς σταθμούς  ΑΝΤ1 και Star για τον τρόπο μετάδοσης της είδησης  του θανάτου του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Τζώρτζ Μπάλντοκ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Γλυφάδα στις 9 Οκτωβρίου 2024,  από τις εκπομπές «Το πρωινό» και «Αλήθειες με τη Ζήνα», αντιστοίχως, εντοπίζοντας έπειτα από έλεγχο σωρεία παραβιάσεων της νομοθεσίας που διέπει τα ΜΜΕ.

Κρίθηκε πως, από τις επίμαχες εκπομπές την επόμενη ημέρα του τραγικού συμβάντος, οι σχετικές αναφορές, ο χειρισμός και το περιεχόμενο των συγκεκριμένων προγραμμάτων μεταδόθηκαν «χωρίς προσοχή και αίσθημα ευθύνης», σύμφωνα με το σκεπτικό του ΕΣΡ που περιλαμβάνεται στις αποφάσεις του και πως «η αναλυτική παρουσίαση από τις εκπομπές του ακινήτου στο οποίο βρέθηκε νεκρός ο Τζωρτζ Μπάλντοκ δεν ήταν αναγκαία για τη μετάδοση της είδησης καθ’ εαυτής ούτε και συναρτάτο καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο με το δικαίωμα πληροφόρησης του κοινού επί δημοσίου ενδιαφέροντος ζητήματος, αλλά έγινε για εντυπωσιασμό και αύξηση της τηλεθέασης», όπως και η μετάδοση άλλων λεπτομερειών του συμβάντος μέσω φωτογραφιών, βίντεο και της μαρτυρίας ενός αστυνομικού». 

Κάποια από τα μέλη του Συμβουλίου εισηγήθηκαν πρόστιμο 30.000 ευρώ σε καθένα σταθμό. Υπήρξε ισοψηφία στην διαδικασία της απόφασης και η κύρωση κρίθηκε από την διπλη ψήφο της προέδρου της Αρχής, Ευτέρπης Κουτζαμάνη- Δρίλια.

Και τα δύο κανάλια  απαλλάχθηκαν για το αδίκημα της «μη εξασφάλισης της ποιοτικής στάθμης προγράμματος» από τις συγκεκριμένες εκπομπές.

Η υπόθεση στην περίπτωση της εκπομπής του ΑΝΤ1 απασχόλησε και την ΕΣΗΕΑ η οποία είχε διαγράψει τον Γιώργο Λιάγκα από τα μητρώα της.

Για την ίδια υπόθεση στο μικροσκόπιο του ΕΣΡ είχε τεθεί και το Open εξαιτίας της εκπομπής «Open τώρα» που είχε και παρουσίαζε τότε ο Πέτρος Κουσουλός και αναμένεται απόφαση της Αρχής για το κανάλι της Παιανίας.

