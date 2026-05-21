Ιταμάρ μπεν Γκβιρ: Το τέρας είναι εδώ – Ο ακροδεξιός υπουργός του Νετανιάχου που εξοργίζει τους πάντες (Photos/Videos)

Όσοι σοκαρίστηκαν από την απολύτως εξαχρειωμένη συμπεριφορά του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ μπεν Γκβιρ, έναντι των παρανόμως συλληφθέντων και παρανόμως κρατούμενων αντιβιστών του στολίσκου Global Sumud Flotilla, μάλλον δεν παρακολουθούν με στοιχειώδη προσοχή ειδήσεις.

Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC May 20, 2026

Ο ακροδεξιός υπερεθνικιστής πολιτικός, λιγότερο από ένα χρόνο πριν, όταν το Ισραήλ είχε πραγματοποιήσει και πάλι πειρατεία, συλλαμβάνοντας δεκάδες ακτιβιστές του στολίσκου – μεταξύ αυτών την βουλευτή της ΝΕΑΡ, Πέτη Πέρκα, και την Γκρέτα Τούνμπεργκ – είχε και πάλι εμφανιστεί στο χώρο κράτησής τους και τους είχε απειλήσει και εξευτελίσει, με τρόπο που δεν συνάδει με υπουργό χώρας που λέει ότι είναι δημοκρατική.

Τότε, φυσικά, ούτε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ούτε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ, Γκίντεον Σάαρ, είχαν αντιδράσει για την απάνθρωπη συμπεριφορά του συναδέλφου τους στο Υπουργικό Συμβούλιο της χώρας. Κατά πάσα πιθανότητα το ίδιο θα συνέβαινε και τώρα αν η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, και ο ΥΠΕΞ της, Αντόνιο Ταγιάνι, δεν αντιδρούσαν σφοδρά στο βίντεο που απεικόνιζε τον μπεν Γκβιρ να βασανίζει ο ίδιος ακτιβιστές, υποχρεώνοντας το Τελ Αβίβ να πάρει αποστάσεις από τον υπουργό.

Ωστόσο, το ποιον του μπεν Γκβιρ είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια: ως αρχηγός του ακροδεξιού και αντι-αραβικού κόμματος Otzma Yehudit («Εβραϊκή Δύναμη»), και ως έποικος στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, έχει μακρόχρονη ιστορία αντι-αραβικού ακτιβισμού, που οδήγησε σε δεκάδες κατηγορίες και τουλάχιστον οκτώ καταδίκες για εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της υποκίνησης σε ρατσισμό και της υποστήριξης, καθώς και της κατοχής προπαγανδιστικού υλικού, μιας τρομοκρατικής οργάνωσης (του πλέον παράνομου πολιτικού κόμματος Kach), ενώ ως δικηγόρος, είναι γνωστός για την υπεράσπιση Εβραίων που κατηγορούνται για εξτρεμισμό στα ισραηλινά δικαστήρια.

Τα έργα και οι ημέρες του είναι καταγεγραμμένα:

απείλησε τον πρωθυπουργό Ιτζάκ Ράμπιν σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση το 1995, λίγο πριν τη δολοφονία του

στο σαλόνι του έχει πορτρέτο του Μπαρούχ Γκόλντσταϊν , ενός εβραίου τρομοκράτη και μαζικού δολοφόνου

το 2019 ζήτησε την απέλαση των Αράβων πολιτών του Ισραήλ που δεν είναι πιστοί στο κράτος

το 2021 υποκίνησε βίαιες συγκρούσεις μεταξύ Εβραίων εποίκων και Παλαιστινίων στη συνοικία Σέιχ Τζαρά της Ανατολικής Ιερουσαλήμ

το 2023 και το 2024 πραγματοποίησε εξαιρετικά αμφιλεγόμενες επισκέψεις στο Όρος του Ναού, όπου βρίσκεται το τζαμί αλ-Ακσά, προκαλώντας επεισόδια.

Ο μπεν Γκβιρ διαθέτει έξι βουλευτές στην Κνεσέτ και συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό υπό τον Νετανιάχου. Ήδη, πριν από την επίθεση της Χαμάς στον νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023, πίεζε για ακόμα σκληρότερα μέτρα κατά των Παλαιστινίων, ενώ μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα απειλεί διαρκώς να αποσύρει την υποστήριξή του στην κυβέρνηση αν το Ισραήλ δεν ισοπεδώσει τον παλαιστινιακό θύλακα, εκβιάζοντας τον Νετανιάχου.

Αλλά και πριν την επίθεση, ο μπεν Γκβιρ φρόντιζε να προκαλεί: τον Αύγουστο του 2023 δήλωσε: «Το δικαίωμά μου, καθώς και το δικαίωμα της συζύγου μου και των παιδιών μου, να κυκλοφορούμε στους δρόμους της Ιουδαίας και της Σαμαρίας είναι πιο σημαντικό από το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία των Αράβων». Αυτές οι δηλώσεις καταδικάστηκαν από την Παλαιστινιακή Αρχή (ΠΑ) και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ως ρατσιστικές.

Τον Οκτώβριο του 2023, μετά τη σύλληψη πέντε Εβραίων Χαρέντι για φτύσιμο σε χριστιανούς έξω από εκκλησίες, ο μπεν Γκβιρ δήλωσε ότι δεν επρόκειτο για «ποινική υπόθεση» μετά τις συλλήψεις. Είπε ότι θεωρούσε ότι το ζήτημα έπρεπε να αντιμετωπιστεί «μέσω καθοδήγησης και εκπαίδευσης», αντί να δικαιολογεί τη σύλληψη, ενώ πριν εισέλθει στην πολιτική, υπερασπίστηκε τους Εβραίους που φτύνανε χριστιανούς ως «αρχαίο εβραϊκό έθιμο».

Ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές του πρόσφατου νόμου που ψηφίστηκε στο Ισραήλ που προβλέπει τη θανατική ποινή για καταδικασθέντες για «τρομοκρατία» κατά του κράτους του Ισραήλ – κυκλοφορούσε για μήνες με μια καρφίτσα αγχόνη στο πέτο -, τον Ιούλιο του 2025 κάλεσε δημόσια για τη δολοφονία του Σύρου προεδρου Άχμεντ αλ-Σαράα και τον Νοέμβριο του 2025, σε μια συνάντηση του κόμματος Otzma Yehudit, ο μπεν Γκβίρ υποστήριξε τις δολοφονίες αξιωματούχων της Παλαιστινιακής Αρχής και τη σύλληψη του Παλαιστίνιου προεδρου Μαχμούντ Αμπάς αν τα Ηνωμένα Έθνη συνέχιζαν να υποστηρίζουν την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Συνοψίζοντας, η γνωστή Ισραηλινή κοινωνιολόγος, Εύα Ιλούζ, δήλωσε ότι ο μπεν Γκβιρ εκπροσωπεί τον «εβραϊκό φασισμό», ενώ η Ιταλίδα ευρωβουλευτής, Σεσίλια Στράντα έγραψε ότι «βρίσκω ελαφρώς γελοίους τους Ισραηλινούς πολιτικούς που – για τις εσωτερικές τους πολιτικές λογικές – κάνουν ότι καταδικάζουν τον μπεν Γκβιρ για τη μεταχείριση που επιφύλαξε στους ακτιβιστές του στολίσκου.

Ο μπεν Γκβιρ δεν είναι η εξαίρεση. Είναι ο κανόνας. Και αν κάνουν αυτό στους Ευρωπαίους πολίτες, φανταστείτε τι κάνουν στους Παλαιστίνιους. Και πράγματι, ο βιασμός είναι ο κανόνας, όχι η εξαίρεση, στις ισραηλινές φυλακές όπου ο Ερυθρός Σταυρός δεν μπορεί να εισέλθει. Και πράγματι καθημερινά διαπράττονται εγκλήματα, στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Και όλα τα υπόλοιπα.

Αυτός είναι ο κανόνας. Και γι’ αυτόν τον λόγο η κυβέρνησή μας (και οι ευρωπαϊκές θεσμικές αρχές) δεν θα πρέπει να περιορίζονται στα λόγια αλλά να διακόψουν κάθε συμφωνία και σχέση με το κράτος του Ισραήλ μέχρι να αρχίσουν ξανά να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως με τη Νότια Αφρική του απαρτχάιντ, όπως με τη Ρωσία του Πούτιν. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Το υπόλοιπο είναι κενά λόγια, υποκρισία ή συνένοχη σιωπή».

