Με χρυσή καρφίτσα αγχόνη στο πέτο εμφανίστηκε στη Βουλή ο Μπεν Γκβιρ για την θανατική ποινή στους Παλαιστίνιους

Βουλευτές του ακροδεξιού κόμματος Otzma Yehudit φόρεσαν καρφίτσες σε σχήμα θηλιάς στο πέτο κατά τη διάρκεια συνεδρίασης επιτροπής στο κοινοβούλιο του Ισραήλ τη Δευτέρα σχετικά με ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που προωθούν για τη νομοθέτηση της θανατικής ποινής για τους καταδικασμένους για τρομοκρατία, προκαλώντας την καταδίκη από προσωπικότητες της αντιπολίτευσης.

Οι θηλιές είχαν σκοπό να συμβολίσουν τη «δέσμευση των βουλευτών στην απαίτηση για θανατική ποινή για τους τρομοκράτες» και να στείλουν «ένα σαφές μήνυμα ότι οι τρομοκράτες αξίζουν θάνατο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Members of the Otzma Yehudit (Jewish Power) party on the Knesset National Security Committee wore noose-shaped pins during a discussion on a bill to execute Palestinian detainees.



Israel’s extremist National Security Minister, Itamar Ben Gvir, said during the session: “We all… pic.twitter.com/y5DXVC6X6e — The Cradle (@TheCradleMedia) December 8, 2025

Ο Μπεν Γκβιρ ηγείται της Otzma Yehudit, η οποία επιχειρεί να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει την εκτέλεση όσων καταδικάστηκαν για θανατηφόρες τρομοκρατικές επιθέσεις. Προς το παρόν, η θανατική ποινή προορίζεται για εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις και έχει χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά στην ιστορία της χώρας, στον απαγχονισμό του ναζί αξιωματικού Άντολφ Άιχμαν το 1962, ενός από τους αρχιτέκτονες του Ολοκαυτώματος.

Οι καρφίτσες εθεάθησαν στον Μπεν Γκβιρ και σε τέσσερις βουλευτές του κόμματος που παρευρέθηκαν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας για να συζητήσουν το νομοχέδιο, που πέρασε την πρώτη ανάγνωση τον Νοέμβριο, παρά την ευρεία αντίθεση από ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλους.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο Μπεν Γβιρ δήλωσε ότι η θηλιά είναι απλώς «μία από τις επιλογές μέσω των οποίων θα εφαρμόσουμε τον νόμο περί θανατικής ποινής για τους τρομοκράτες».

«Φυσικά, υπάρχει η επιλογή της αγχόνης, της ηλεκτρικής καρέκλας και επίσης η επιλογή της ευθανασίας», είπε. Επέμενε δε ότι παρά τη στάση του Ισραηλινού Ιατρικού Συλλόγου κατά του νομοσχεδίου, έχει λάβει «100 κλήσεις από γιατρούς που είπαν: “Ιταμάρ, πες μας πότε”».

Διαβάστε επίσης:

Δικαστήριο αθώωσε ακτιβίστριες που είχαν ρίξει μπογιά σε έναν πίνακα του Μονέ

Οργή στην Τουρκία: Έδεσαν μαθητές με αυτισμό στα θρανία σε σχολείο στην Προύσα (Video)

Συναγερμός στο Τσερνόμπιλ: Η ασπίδα που προστατεύει τον πυρηνικό σταθμό δεν μπλοκάρει πλέον την ακτινοβολία, λέει ο ΔΟΑΕ