Οργή στην Τουρκία: Έδεσαν μαθητές με αυτισμό στα θρανία σε σχολείο στην Προύσα (Video)

Οργή έχει προκαλέσει στην Τουρκία βίντεο που δείχνει μαθητές με αυτισμό δεμένους στα θρανία τους.

Το βίντεο προέρχεται από ιδιωτικό σχολείο ειδικής αγωγής στην Προύσα. «Στην πόλη μας υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά κέντρα. Ωστόσο, η ελλιπής εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και η άγνοιά τους κάνει κακό. Λόγω των αμόρφωτων εκπαιδευτικών, τα παιδιά μας αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες. Γίνονται τα πάντα, από βρισιές μέχρι και δέσιμο. Θέλουμε να βρεθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα», δήλωσε η μητέρα μαθητή με αυτισμό που φοιτά στο σχολείο.

Otizmli öğrenciler iple bağlandı, MEB hemen harekete geçti



Bursa'da eğitim veren BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, otizmli öğrencilerin sıralara bağlanarak ders işlendiği görüntüler ortaya çıktı.



9-16 yaş arasındaki özel gereksinimli öğrencilere eğitim… pic.twitter.com/91Zw8cVpQT — Objektif Türk (@objektifturkcom) December 8, 2025

Η Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης της Προύσας διέταξε έρευνα για τις συνθήκες στο σχολείο.

