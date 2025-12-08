search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 19:33
ΚΟΣΜΟΣ

08.12.2025 18:29

Οργή στην Τουρκία: Έδεσαν μαθητές με αυτισμό στα θρανία σε σχολείο στην Προύσα (Video)

08.12.2025 18:29
tourkia

Οργή έχει προκαλέσει στην Τουρκία βίντεο που δείχνει μαθητές με αυτισμό δεμένους στα θρανία τους.

 Το βίντεο προέρχεται από ιδιωτικό σχολείο ειδικής αγωγής στην Προύσα. «Στην πόλη μας υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά κέντρα. Ωστόσο, η ελλιπής εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και η άγνοιά τους κάνει κακό. Λόγω των αμόρφωτων εκπαιδευτικών, τα παιδιά μας αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες. Γίνονται τα πάντα, από βρισιές μέχρι και δέσιμο. Θέλουμε να βρεθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα», δήλωσε η μητέρα μαθητή με αυτισμό που φοιτά στο σχολείο. 

Η Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης της Προύσας διέταξε έρευνα για τις συνθήκες στο σχολείο.

